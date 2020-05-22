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Жители Волыни организовали "бизнес" по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах. ФОТОрепортаж

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили незаконную деятельность двух жителей Любешевского района, которые в течение 2019 и 2020 вербовали и отправляли жителей Волынской области с целью дальнейшей трудовой эксплуатации в Республику Польша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сегодня оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следователи ГУНП в Волынской области совместно с оперативно-розыскным отделом Луцкого пограничного отряда с привлечением бойцов роты полиции особого назначения провели ряд санкционированных обысков в помещениях и транспортных средствах фигурантов.

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, а также около 4 кг янтаря-сырца, вещество растительного происхождения, внешне похожее на марихуану, предмет похожий на пистолет, мобильные телефоны и транспортное средство. Изъятое направят в Волынский научно-исследовательский экспертный криминалистический центр МВД Украины для проведения соответствующих экспертиз.

Жители Волыни организовали бизнес по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах 01

"Во время следствия выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, находящихся в трудном материальном положении и обещали трудоустройство в Польше, достойные условия проживания и хорошую оплату труда. После предоставления согласия фигуранты доставляли пострадавших к месту работы в Польше, где реалии были совсем другими. За границей люди в течение длительного времени были вынуждены работать без оплаты на опасных для жизни и здоровья работах и ​​жить в ужасных условиях. Люди выполняли опасные работы на электростанции без специальной одежды, средств защиты, альпинистского снаряжения и соответствующих допусков. Волыняне вынуждены были работать нелегально, а работодатели прятали их от польских правоохранителей.

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Вознаграждение же за каждого доставленного работника, а также деньги за их трудовую эксплуатацию от иностранного работодателя получали злоумышленники", - сказано в сообщении.

Жители Волыни организовали бизнес по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах 02

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрений за совершенные преступления. Продолжается следствие.

Жители Волыни организовали бизнес по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах 03
Жители Волыни организовали бизнес по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах 04
Жители Волыни организовали бизнес по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах 05
Жители Волыни организовали бизнес по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах 06
Фото: сайт Нацполиции

Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) рабство (141) силовики (2799) торговля людьми (273) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+10
Жители Волыни организовали "бизнес" по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах - Цензор.НЕТ 3130
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22.05.2020 15:14
+5
Своих и отправляли.
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22.05.2020 15:15
+3
Надеюсь в рабство жители Волыни отправляли жителей Домбаса
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22.05.2020 15:11
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Надеюсь в рабство жители Волыни отправляли жителей Домбаса
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22.05.2020 15:11 Ответить
Или хотя бы зебобиков
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22.05.2020 15:14 Ответить
Своих и отправляли.
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22.05.2020 15:15 Ответить
А почему они это делали? Какая в Украине ответственность за торговлю людьми? Сколько лет дают? Год или два? Вот в этом вся причина. Наше уголовное законодательсьво не борется с преступностью, а стимулирует преступность и власть ее стимулирует. Зеленой власти выгодна преступность.
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22.05.2020 15:15 Ответить
Или если голосовали за ЗЕ
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22.05.2020 15:14 Ответить
Жители Волыни организовали "бизнес" по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах - Цензор.НЕТ 3130
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22.05.2020 15:14 Ответить
Ну на электростанцию кого попало не возьмут, да и не думаю что их там прям в цепях держали.
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22.05.2020 15:16 Ответить
Це стало можливим завдяки безвізу.
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22.05.2020 15:17 Ответить
правильнее было бы сказать " ..жители волыни и польские работодатели организовали рабство..."
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22.05.2020 15:25 Ответить
Да, чув про обшуки
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22.05.2020 15:26 Ответить
Вже б весь алфавіт на спині написала, а то тільки вбЗптл... А головне шо літера З є...
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22.05.2020 15:46 Ответить
Ну, вот мы и дожили, до торговли рабами. Скоро их будет еще больше, ибо многие продадут землю и продавать будет больше нечего, кроме себя.
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22.05.2020 15:46 Ответить
Не, новым землевладельцам нужны буду крепостные. Так что рабы им пригодятся здесь , в Украине, а пока пугают рабством в Польше.
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22.05.2020 23:02 Ответить
да что бы оставались рабами ахметки и бени
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22.05.2020 16:08 Ответить
Вангую...
Государство вкусив сладость торговли рабами- убирает конкурентов ! Возможно те заробитчане, которые первыми улетели на заработки чартерами заказными другими странами, были отправлены с этой фирмы в том числе. Улетев "через "посредничество "государства" люди засветили вои "пути"! теперь государство эти пути обрубает и замкнут на свои подставных конторы !
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22.05.2020 16:56 Ответить
 
 