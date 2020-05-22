Жители Волыни организовали "бизнес" по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах. ФОТОрепортаж

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили незаконную деятельность двух жителей Любешевского района, которые в течение 2019 и 2020 вербовали и отправляли жителей Волынской области с целью дальнейшей трудовой эксплуатации в Республику Польша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сегодня оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следователи ГУНП в Волынской области совместно с оперативно-розыскным отделом Луцкого пограничного отряда с привлечением бойцов роты полиции особого назначения провели ряд санкционированных обысков в помещениях и транспортных средствах фигурантов.

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, а также около 4 кг янтаря-сырца, вещество растительного происхождения, внешне похожее на марихуану, предмет похожий на пистолет, мобильные телефоны и транспортное средство. Изъятое направят в Волынский научно-исследовательский экспертный криминалистический центр МВД Украины для проведения соответствующих экспертиз.

"Во время следствия выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, находящихся в трудном материальном положении и обещали трудоустройство в Польше, достойные условия проживания и хорошую оплату труда. После предоставления согласия фигуранты доставляли пострадавших к месту работы в Польше, где реалии были совсем другими. За границей люди в течение длительного времени были вынуждены работать без оплаты на опасных для жизни и здоровья работах и ​​жить в ужасных условиях. Люди выполняли опасные работы на электростанции без специальной одежды, средств защиты, альпинистского снаряжения и соответствующих допусков. Волыняне вынуждены были работать нелегально, а работодатели прятали их от польских правоохранителей.

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Вознаграждение же за каждого доставленного работника, а также деньги за их трудовую эксплуатацию от иностранного работодателя получали злоумышленники", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрений за совершенные преступления. Продолжается следствие.









Фото: сайт Нацполиции