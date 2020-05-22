Среди убитых в результате стрельбы на Житомирщине воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии Виталий Вульчин: он только вернулся с фронта. ФОТО

Среди убитых на Житомирщине военнослужащих воин Бригады быстрого реагирования Нацгвардии, старший сержант Виталий Вульчин, который только вернулся с фронта после 8 месяцев в зоне ООС.

Об этом сообщила пресс-служба Бригады быстрого реагирования Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 22 мая, около 1:00 ночи в селе Новоселица Попельнянского района вблизи частных прудов местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья убил 7 человек. В этой страшной трагедии погиб наш побратим, отважный воин, старший сержант Вульчин Виталий Степанович. Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны. Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями", - говорится в сообщении.

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"Мы будем внимательно наблюдать за ходом дела. Надеемся на справедливое наказание для убийцы. Мы выражаем искренние соболезнования семье Виталия Вульчина, его родным и близким. Он всегда останется в наших сердцах", - отметили в бригаде.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.



