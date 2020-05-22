Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь. ФОТОрепортаж
Полиция продолжает установила личности погибших. Это киевляне, добровольцы, участники АТО, служащие Нацгвардии в возрасте от 29 до 50 лет. На месте происшествия нашли 5 единиц зарегистрированного оружия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Предварительно следователи выяснили, что в ночь с 20 на 21 мая отдыхать на пруд приехали 8 мужчин. Они были знакомы с арендатором пруда и поддерживали с ним приятельские отношения.
"Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: один из них — арендатор, двое — отдыхающие. В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шестеро гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек. Одному участнику удалось убежать в село, откуда он и сообщил о происшествии полицейским", — сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ. ФОТОрепортаж18+
Личности погибших установлены.
"Это — добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших — трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС", — сообщили в полиции.
Следователи изъяли на месте преступления 5 единиц зарегистрированного оружия, в том числе — ружье, из которого стрелял арендатор пруда.
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Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.
Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
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Так що "бред несешь" ти.
у них версия такая:
Что убийца русский, а украинцы приехали и начали его прессовать
из-за национальности урожая изнасилованием и побоями
- вот за это он якобы и убил всех...
Понятно что козломордые большие любители дуплиться фейками,
но для этого у них есть специальные "СМИ" - а здесь обьявились центральные...
інформація ЗМІ про нібито зв'язок розстрілу з відмовою орендаря ставка платити хабарі місцевим правоохоронцям, яких напередодні затримала поліція, за що нібито вже загиблі АТОшники й приїхали помститися орендарю, не відповідає дійсності. Ці події зовсім не пов'язані, оскільки АТОшники приїхали на ставок відпочивати о 5 ранку 21 травня, а затримання начальника Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковника Руслана Мшанецького сталося пізніше".
https://www.unian.ua/incidents/u-policiji-rozpovili-pro-rozstril-atoshnikiv-na-zhitomirshchini-i-pro-zv-yazok-tragediji-z-habarami-novini-zhitomira-11007371.html
"Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала супруга.
https://censor.net/news/3197306/massovoe_ubiyistvo_na_jitomirschine_chast_pogibshih_byli_priyatelyami_mujchiny_otkryvshego_strelbu
"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию".
Інші домисли і версії російських пропагандонів до уваги не беріть, про це смисл мого попереднього коментаря.
из-за национальности..." Це хіба не теж саме, що він "кацап", "он своих детей не пустил в армию"?
Тож, висновки цілком очевидні.
Думати треба, хоч іноді.
"Поугрожалі" і пішли собі спати?? Ти взагалі притомний? Чи як? Напевно "як".
Дебілізм не лікується, тож, не напружуйся навіть.
Для слідства там багато роботи.
"Рибаки" зі зброєю, це вже багато про що каже.
Залив бельма та перестріляв хлопців !!
Немає виправдань !
А що вони зі стволами були - це їх справа. Уві сні вони з них не стріляли. Єдиний який з карабіном лежить, йому той карабін могли й підкласти після смерті, пострілів з нього не було, він на запобіжнику.
Тут потрібно провести реальне розслідування, а не лише звинувачувати арендатора ставка.
Напевно, який ти, такі в тебе і "герої".
принкертоны хреновы))))