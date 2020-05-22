Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь. ФОТОрепортаж

Полиция продолжает установила личности погибших. Это киевляне, добровольцы, участники АТО, служащие Нацгвардии в возрасте от 29 до 50 лет. На месте происшествия нашли 5 единиц зарегистрированного оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно следователи выяснили, что в ночь с 20 на 21 мая отдыхать на пруд приехали 8 мужчин. Они были знакомы с арендатором пруда и поддерживали с ним приятельские отношения.

"Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: один из них — арендатор, двое — отдыхающие. В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шестеро гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек. Одному участнику удалось убежать в село, откуда он и сообщил о происшествии полицейским", — сказано в сообщении.

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Личности погибших установлены.

"Это — добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших — трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС", — сообщили в полиции.

Следователи изъяли на месте преступления 5 единиц зарегистрированного оружия, в том числе — ружье, из которого стрелял арендатор пруда.

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Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.