РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости Фото
35 209 287

Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь. ФОТОрепортаж

Полиция продолжает установила личности погибших. Это киевляне, добровольцы, участники АТО, служащие Нацгвардии в возрасте от 29 до 50 лет. На месте происшествия нашли 5 единиц зарегистрированного оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно следователи выяснили, что в ночь с 20 на 21 мая отдыхать на пруд приехали 8 мужчин. Они были знакомы с арендатором пруда и поддерживали с ним приятельские отношения.

"Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: один из них — арендатор, двое — отдыхающие. В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шестеро гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек. Одному участнику удалось убежать в село, откуда он и сообщил о происшествии полицейским", — сказано в сообщении.

Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь 01Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь 02Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь 03Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина, открывший стрельбу на Житомирщине, ранее привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, - СМИ. ФОТОрепортаж18+

Личности погибших установлены.

"Это — добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших — трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС", — сообщили в полиции.

Следователи изъяли на месте преступления 5 единиц зарегистрированного оружия, в том числе — ружье, из которого стрелял арендатор пруда.

Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь 05Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый застрелил двоих приятелей, с которыми выпивал, а после пошел в домик к остальным гостям и открыл огонь 06

Также на Цензор.НЕТ: Среди погибших в результате стрельбы на Житомирщине волонтер и нацгвардейцы, - СМИ. СПИСОК

Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, опрошены очевидцы происшествия, проводятся другие следственные мероприятия.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Автор: 

Нацполиция (16459) убийство (6484) массовое убийство (71) Житомирская область (1390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Самооборона? Убить двоих безоружных , а потом пойти и убить еще пять человек, это называется самооборона? Вестерном насмотрелся?
показать весь комментарий
22.05.2020 16:18
+25
ПЯТЬ ЕДИНИЦ оружия, Карл!
Они что, в тыл врага на рыбалку ехали?
100% криминал с обеих сторон - прессовать мужика пытались.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:17
+21
Мужик не терпила.
показать весь комментарий
22.05.2020 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ну, ти і мурло. В бан
показать весь комментарий
22.05.2020 22:16 Ответить
..-она что, участница отдыха и очедивица конфликта- бред несет жена..
показать весь комментарий
22.05.2020 20:46 Ответить
авжеж.. вона ж не знає чоловіка свого.. І по телефону з ним не розмовляла перед тим, як він поліцію викликав.. Там же ж чорним по білому написано, що дружина розповіла те, що їй чоловік сказа по телефону.
Так що "бред несешь" ти.
показать весь комментарий
22.05.2020 21:42 Ответить
В Украину приехал мистер Линч
показать весь комментарий
22.05.2020 17:34 Ответить
нє, кольт уравнял разних - даже колічєствєнний пєрєвєс нє дал прєімущєства
показать весь комментарий
22.05.2020 18:04 Ответить
это норма или не норма?
показать весь комментарий
22.05.2020 17:49 Ответить
Почитайте росСМИ "Ленту", "РашаТудей"
у них версия такая:
Что убийца русский, а украинцы приехали и начали его прессовать
из-за национальности урожая изнасилованием и побоями
- вот за это он якобы и убил всех...
Понятно что козломордые большие любители дуплиться фейками,
но для этого у них есть специальные "СМИ" - а здесь обьявились центральные...
показать весь комментарий
22.05.2020 18:16 Ответить
Не розповсюджуйте тут цю московську брехню. Вчіться інформацію про події в Україні брати з українських джерел. Вище цю інформацію я вже розміщував, але не полінуюсь ще раз для вас особисто.


інформація ЗМІ про нібито зв'язок розстрілу з відмовою орендаря ставка платити хабарі місцевим правоохоронцям, яких напередодні затримала поліція, за що нібито вже загиблі АТОшники й приїхали помститися орендарю, не відповідає дійсності. Ці події зовсім не пов'язані, оскільки АТОшники приїхали на ставок відпочивати о 5 ранку 21 травня, а затримання начальника Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковника Руслана Мшанецького сталося пізніше".
https://www.unian.ua/incidents/u-policiji-rozpovili-pro-rozstril-atoshnikiv-na-zhitomirshchini-i-pro-zv-yazok-tragediji-z-habarami-novini-zhitomira-11007371.html
"Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала супруга.
https://censor.net/news/3197306/massovoe_ubiyistvo_na_jitomirschine_chast_pogibshih_byli_priyatelyami_mujchiny_otkryvshego_strelbu
показать весь комментарий
22.05.2020 18:55 Ответить
"конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", це ж ви самі й цитуєте. А підтекст висловлювання дружини - що, мовляв, він не пустив дітей на війну зі своїми.
показать весь комментарий
22.05.2020 20:41 Ответить
Ну то що ви не зрозуміли? Ось вам повністю цитата його жінки:

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию".

Інші домисли і версії російських пропагандонів до уваги не беріть, про це смисл мого попереднього коментаря.
показать весь комментарий
22.05.2020 21:58 Ответить
Цитата https://censor.net/user/70964: "...убийца русский, а украинцы приехали и начали его прессовать
из-за национальности..." Це хіба не теж саме, що він "кацап", "он своих детей не пустил в армию"?
показать весь комментарий
22.05.2020 22:14 Ответить
Додамо, що напередодні трагедії на https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/na-oderzhanni-xabarya-zatrimano-posadovczya-policziji-zhitomirshhini/ сайті поліції Житомирщини було повідомлено про викриття на хабарі (ч.3 ст.368 КК України) начальника поліції одного з районів області, що за "невтручання у діяльність, пов'язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного мешканця Романівського району області щомісяця надавати йому хабар у розмірі 10 тис. грн".За інформацією джерела Dетектив-Info, мова йшла саме про водойму біля села Новоселиця. Тоді "запакованим" "перевертнем у погонах" виявився начальник Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковник Руслан Мшанецький. А заявником, що поскаржився на вимагання, виступав саме Анатолій Захаренко.. Інший співрозмовник Dетектив-Info додає,що після цієї "реалізації" орендар водойми дійсно відправився відпочивати в компанії 8 раніше йому знайомих військовослужбовців."Разом вони вживали алкоголь, і на якомусь етапі до Захаренка виникла претензії з боку бійців. Ті "під градусом" почали згадувати російське походження господаря та погрожувати йому насильством та навіть згвалтуванням через те, що він "здав" Мшанецького. Захаренко не стерпів такої наруги, пішов та взяв рушницю. Коли це побачили його опоненти, один з них намагався накинутися на орендаря водойми з ножем, але наразився на постріл. Надалі господар почав вбивати всіх інших, зокрема й сплячих. А Федюкіна просто відпустив, коли той почав благати стрільця пожаліти його, мовляв у нього ніяких претензій до Захаренка не було. Після цього останній сам подзвонив знайомим правоохоронцям з Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та зізнався у злочині. Сказав, що здасться тільки їм, що й відбулося. Тож якби не професіоналізм співробітників ДВБ і намагання брати силою інші підрозділи, там було б ще багато крові", - резюмує джерело автора цих рядків. https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini Вбивство сімох військовослужбовців і волонтерів: з'явилися фото та подробиці звірячої розправи на Житомирщині • Портал АНТИКОР
показать весь комментарий
22.05.2020 18:20 Ответить
Автоматы вместо удочек это нормально? Законно? На мирной территории?????
показать весь комментарий
22.05.2020 18:34 Ответить
Бог создал людей,полковник Кольт уравнял их в правах.
показать весь комментарий
22.05.2020 18:39 Ответить
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР!
показать весь комментарий
22.05.2020 18:44 Ответить
На цензор де жа вю напало
показать весь комментарий
22.05.2020 19:03 Ответить
неврівноважений, як про нього ссказала його ж дружина. Чогось ніхто з восьми хлопців його не вбив, а він вбив сімох. Не виправдовуйте розумового дегенерата. Шкода що вищу міру покарання в нас відмінили.
показать весь комментарий
22.05.2020 21:36 Ответить
про телесні ушкодження чи згвалтованого орендаря ставку ніде не написно, а от про вбитих ним сімох хлопців написано всюди.
Тож, висновки цілком очевидні.
показать весь комментарий
22.05.2020 22:55 Ответить
шо, навіть ті що спали у сарайчику погрожували?? Дивні ви люди, рюзьгоізичниє.
показать весь комментарий
22.05.2020 23:35 Ответить
думати вас не вчили? 7 осіб вбито з мисливської рушниці, яку треба перезарядити після пострілу. Як вважаєш, ті, хто прийшов тому покидьку "погрожувати" чи "вбивати", дозволили б йому 4 рази перезарядити рушницю? Особливо при наявності в них самих зброї..
Думати треба, хоч іноді.
показать весь комментарий
22.05.2020 23:37 Ответить
мда... Образив тебе Господь мізками.
"Поугрожалі" і пішли собі спати?? Ти взагалі притомний? Чи як? Напевно "як".
показать весь комментарий
22.05.2020 23:59 Ответить
ні, блін, набухався і пішов у хащу спати.
Дебілізм не лікується, тож, не напружуйся навіть.
показать весь комментарий
23.05.2020 00:35 Ответить
це мені щойностворена нульовка написала? Я не помиляюсь?
показать весь комментарий
23.05.2020 01:04 Ответить
я помітила хто ти є.
показать весь комментарий
23.05.2020 02:01 Ответить
Мутна якась історія......
Для слідства там багато роботи.
"Рибаки" зі зброєю, це вже багато про що каже.
показать весь комментарий
22.05.2020 19:23 Ответить
П'яний кацап перестріляв 8 АТОшників, виучка просто ідеальна,"котики " всякі просто курять збоку. Тьфу.😬
показать весь комментарий
22.05.2020 19:27 Ответить
ну хз, "отдыхать" с пятью стволами, пусть и зарегистрированными как - то... (или это все имущество стрелка? хотя - тогда - так бы и написали)
показать весь комментарий
22.05.2020 19:39 Ответить
вот и рыбалка = ни одной удочки, хоть для близира,.. - зато аж 5 стволов.. = так на кого была охота ... ???
показать весь комментарий
22.05.2020 20:42 Ответить
ну не всім же ж як ти сидіти всі шість років війни у диванних військах перед компом та сцятись від кожного лунання грому.
показать весь комментарий
22.05.2020 21:33 Ответить
я жінка, і свій вклад у цю війну зробила. А ти - серло, за шість років напевно диван пропердів до дірок.
показать весь комментарий
22.05.2020 23:19 Ответить
це ти тут метелик одноднівка, створився на форумі півроку тому. Мій нік на цьому форумі ще з 2013-го, коли Пороха ще й в проекті не було, як президента. Ти і тут обісравця, кацапсятина.
показать весь комментарий
22.05.2020 23:47 Ответить
Вы правы на 100 на рыбалку и в гости с карабинами не ездят довели хлопца а он слабонервный оказался по словам супруги а тут ещё мент доэтого в больших погонах доить приходил да и мне ровно пофигу бо беpпредел ,даже если они атошники
показать весь комментарий
22.05.2020 21:34 Ответить
а шо, вони його поранили чи катували?? Деякі взагалі спали, і ця падла їх сплячих розстріляла.
показать весь комментарий
22.05.2020 21:37 Ответить
виродок кінчений !!
Залив бельма та перестріляв хлопців !!
Немає виправдань !
показать весь комментарий
22.05.2020 21:32 Ответить
Як казав Жеглов десь, колись, щось схоже вже було... «... Мы с корешами напились... Было весело! Но чтобы стало ещё веселее... пошёл домой за ружьём. Принёс, навёл на корешей. А они ка-ак побежали! Чтобы они вернулись, я стал стрелять им вдогонку!». Хоча, наші і слідчі і журнолізди можуть і звьязок з вбивсьвом Кенеді "розкопати".
показать весь комментарий
22.05.2020 22:05 Ответить
Перше правило безпечної риболовлі або полювання - зброю, вудки не брати, з автобуса не виходити...
показать весь комментарий
22.05.2020 22:09 Ответить
Нахрена мне комментарии кацапских троллей здесь? Одна кацапская птица обзывает украинцев ОПГ.
показать весь комментарий
22.05.2020 22:32 Ответить
Просто неймовірно скільки дебілов (не кажу про ворогів) одразу почало ширити версію про «рекет» й «біндєри ато бандіти абідєлі рускаво». Альо, нешановні, це версія від вбивці який застрелив сімох людей з яких більшість - тупо спала й не могла не те що нападати, але взагалі чинити спротив не здатна була.

А що вони зі стволами були - це їх справа. Уві сні вони з них не стріляли. Єдиний який з карабіном лежить, йому той карабін могли й підкласти після смерті, пострілів з нього не було, він на запобіжнику.
показать весь комментарий
23.05.2020 10:57 Ответить
Вже та кількість зброї, яку привезли з собою бандюки - явно свідчить, що приїхали вони не рибалити.
Тут потрібно провести реальне розслідування, а не лише звинувачувати арендатора ставка.
показать весь комментарий
23.05.2020 11:52 Ответить
ага.. тільки "бандюки" всі розстріляні, а твій "герой" неушкоджений і вбив сплячих людей.
Напевно, який ти, такі в тебе і "герої".
показать весь комментарий
23.05.2020 13:49 Ответить
Версія "біндєри абідєлі русскаво" не проходить.Цей виродок-орендатор є типовою фігурою української сепаратної від народу барижні,яка прихватизувала ставок на українській землі і готова знищити усіх сонними та беззбройними,підло стріляючи в спину.Такі відрізняються від окупанта,бо наче б то "свої",але вони вороги навіть найстрашніші.
показать весь комментарий
23.05.2020 14:59 Ответить
пипец, я в шоке. никто нифига не знает, но срач подняли на ресурсе знатный. )))))
принкертоны хреновы))))
показать весь комментарий
23.05.2020 15:34 Ответить
Такий брєд, а не версії - скоріш в війну за бурштин повірили ніж в те що старий пердун вбив 7 вояків зі зброєю з АТО
показать весь комментарий
29.05.2020 00:37 Ответить
Страница 3 из 3
 
 