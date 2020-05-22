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Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР. ФОТОрепортаж

Среди находившихся на борту самолета "Пакистанских Международных авиалиний", который потерпел крушение в городе Карачи, могут быть выжившие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Так, по словам мэра Карачи, выживших в результате крушения нет. На борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Мэр добавил, что в результате катастрофы было разрушено по меньшей мере пять-шесть домов. О жертвах среди жителей района, где упал самолет, пока неизвестно.

В то же время два чиновника гражданской авиации позже сказали на условиях анонимности, что по крайней мере два человека выжили при крушении.

Местные телеканалы в свою очередь сообщили, что три пассажира, сидевшие в первом ряду самолета, выжили и показали кадры с человеком на носилках, которого они опознали как Зафара Масуда, главу банка Пенджаба.

Также сообщается, что причиной крушения стал отказ двигателя. Из-за этого самолет не мог приземлиться и несколько раз заходил на посадку. В результате, так и не приземлившись, судно рухнуло на жилой квартал Карачи в районе аэропорта.

Смотрите также: Пассажирский самолет Airbus 320 разбился возле аэропорта Карачи в Пакистане. ВИДЕО

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил "Интерфакс-Украина", что посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета А320 "Международных авиалиний Пакистана".

Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР 01
Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР 02
Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР 03
Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР 04
Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР 05

авиакатастрофа (1722) Пакистан (148)


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Топ комментарии
+3
після цієї епідемії будуть, мабуть, проблеми? - пілоти не літали або мало літали, диспетчери не працювали...
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22.05.2020 16:34
+1
Среди находившихся на борту самолета "Пакистанских МежИсточник: могут біть віжившие
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22.05.2020 16:48
+1
На відео видно, що літак падав практично під прямим кутом. Дивно щоб там міг хтось з пасажирів вижити. Але всяке буває
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22.05.2020 18:23
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Правила форума Совет форумчан
після цієї епідемії будуть, мабуть, проблеми? - пілоти не літали або мало літали, диспетчери не працювали...
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22.05.2020 16:34 Ответить
Среди находившихся на борту самолета "Пакистанских МежИсточник: могут біть віжившие
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22.05.2020 16:48 Ответить
не перейшли на російську ))))
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22.05.2020 19:01 Ответить
а садиться на поле он не пробовал ?
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22.05.2020 17:24 Ответить
А самолёт Боинг?
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22.05.2020 18:14 Ответить
эйрбас а310
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22.05.2020 20:50 Ответить
трохи помылка- а320
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22.05.2020 20:52 Ответить
На відео видно, що літак падав практично під прямим кутом. Дивно щоб там міг хтось з пасажирів вижити. Але всяке буває
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22.05.2020 18:23 Ответить
то можуть бути люди з будинків на землі. а на банкіра може бути хтось схожий, там усі чумазі зараз.
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22.05.2020 19:03 Ответить
показывали как-то упавший самолет в рф, все погибли, от самолета - одна пыль и покореженное железо, а 2 стюардессы, которые находились в хвосте - спаслись. У одной - только синяки и царапины. Я был в шоке.
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22.05.2020 22:34 Ответить
 
 