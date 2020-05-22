Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР. ФОТОрепортаж

Среди находившихся на борту самолета "Пакистанских Международных авиалиний", который потерпел крушение в городе Карачи, могут быть выжившие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Так, по словам мэра Карачи, выживших в результате крушения нет. На борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Мэр добавил, что в результате катастрофы было разрушено по меньшей мере пять-шесть домов. О жертвах среди жителей района, где упал самолет, пока неизвестно.

В то же время два чиновника гражданской авиации позже сказали на условиях анонимности, что по крайней мере два человека выжили при крушении.

Местные телеканалы в свою очередь сообщили, что три пассажира, сидевшие в первом ряду самолета, выжили и показали кадры с человеком на носилках, которого они опознали как Зафара Масуда, главу банка Пенджаба.

Также сообщается, что причиной крушения стал отказ двигателя. Из-за этого самолет не мог приземлиться и несколько раз заходил на посадку. В результате, так и не приземлившись, судно рухнуло на жилой квартал Карачи в районе аэропорта.

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Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил "Интерфакс-Украина", что посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета А320 "Международных авиалиний Пакистана".









