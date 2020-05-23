194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла. ФОТОрепортаж

В Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира из Сиэтла (США).

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

"194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г. Сиетл, шт. Вашингтон", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что спецсамолёт является восьмым в процессе возвращения наших граждан из США в Украину.

Также отмечается, что это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.









