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194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла. ФОТОрепортаж

В Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира из Сиэтла (США).

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

"194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г. Сиетл, шт. Вашингтон", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что спецсамолёт является восьмым в процессе возвращения наших граждан из США в Украину.

Также отмечается, что это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.

194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла 01
194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла 02
194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла 03
194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла 04
194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла 05

194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла 06

карантин (16729) посольство Украины (333) США (26637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Чому ЗЕбіл не зустрів повернутих інвесторів?
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23.05.2020 09:09
+14
И сколько Беня на этом поимел? Огласите сумму...не стесняйтесь...
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23.05.2020 09:25
+13
Странно. Нет главзебила, ермака и грузчиков из эпицентра .
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23.05.2020 09:21
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Чому ЗЕбіл не зустрів повернутих інвесторів?
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23.05.2020 09:09 Ответить
Их встретила "инвестецыйна няня"!
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23.05.2020 09:21 Ответить
Яка радість !
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23.05.2020 09:09 Ответить
Надо отметить.Иду за Боярышником.
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23.05.2020 09:19 Ответить
стєкловати на закуску собі візьми.
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23.05.2020 09:59 Ответить
Гостинцы привезли?
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23.05.2020 09:13 Ответить
"Гостинцы" как раз проходят инкубационный период.
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23.05.2020 09:15 Ответить
чужой
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23.05.2020 09:39 Ответить
Співчуваю.
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23.05.2020 09:20 Ответить
...о чудо!) 21 век!) какая новость! а какая душевная статья! лучше даже синоптика и программы тв)
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23.05.2020 09:21 Ответить
Странно. Нет главзебила, ермака и грузчиков из эпицентра .
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23.05.2020 09:21 Ответить
И сколько Беня на этом поимел? Огласите сумму...не стесняйтесь...
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23.05.2020 09:25 Ответить
Пацан сказал - пацан сделал.
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23.05.2020 09:31 Ответить
Интересная изТорыя:
Вики пишет;Сиетл основан в 1857 г.
А уже в 1885г. произошли китайские "погромы".География нам врет-США находится на одном с нами континенте,и граничит з Китаем и Казажстаном(Большой Каньен).
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23.05.2020 09:38 Ответить
В чём Вы видите противоречие?
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23.05.2020 09:50 Ответить
Доведи тараканьи погромы в 1885м до конца. Не было бы коронавируса!
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23.05.2020 09:51 Ответить
Значит будет лечить Украина и впервые завезенный в Украину коронавирус...В США на сегодня почти полтора лимона граждан с КОВИД-19...
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23.05.2020 09:49 Ответить
совершим прорыв в мировом рейтинге заболевших.
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23.05.2020 09:55 Ответить
А где бубочка и речи на камеру, или они для него менее ценные чем груз для Эпицентра?
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23.05.2020 09:49 Ответить
Ну, почти 10 тыс. км через северный полюс, это не менее 12-13 часов лету!
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23.05.2020 09:50 Ответить
А через Северный полюс летают?
Кто хоть один летел,отзовитесь.
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23.05.2020 10:00 Ответить
А чем полюса для авиации отличаются от других точек Земли (ничем)? Летают через Арктику, да и над Антарктикой тоже летать можно регулярным рейсам, только мало аварийных аэродромов в случае внештатных ситуаций и поломок, то есть чуть больший риск!
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23.05.2020 11:48 Ответить
а так шансы свалится хоть в Атлантический, хоть в Тихий, хоть Северный-ледовитый океаны примерно равны!
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23.05.2020 11:52 Ответить
https://youtu.be/qrJyv2WsA38 Самолеты летают над Северным полюсом
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23.05.2020 12:01 Ответить
Чтобы пандемия в мире закончилась, нужно всех инфицированных и контактных свезти в Украину а по периметру границы разместить заградбатальоны чтобы никто не сбежал
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23.05.2020 09:58 Ответить
Лаврентий Павлович ты ли че ли обьявился?
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23.05.2020 10:00 Ответить
І всіх в київ, тільки в столиці падає захворюваність так влада підкидає гостинчиків.
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23.05.2020 10:01 Ответить
как могут поддерживают хрупкий баланс по заболевшим.
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23.05.2020 10:06 Ответить
Если бы эти данные еще и соответствовали действительности. Сколько времени не проводились тесты ПЦР? А где всеобщее тестирование на антитела? Сколько же у нас реально больных и переболевших никто не знает...
Просто уже нельзя не допускать пассажироперевозок в больших городах...
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23.05.2020 14:01 Ответить
бідні люди ото зейло радіє що таке силоміць повертає людей...
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23.05.2020 10:06 Ответить
А навіщо повернулися??????????
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23.05.2020 10:21 Ответить
Умереть на Батькивщыни.
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23.05.2020 10:26 Ответить
в Украине корону лечат бесплатно. В Штатах только первый тест делают бесплатно. За повторный уже нужно платить. А материальную помощь выдают в зависимости от налоговой истории. Вот они и прилетели спасаться. Со штаммом сверхопасным.
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23.05.2020 10:52 Ответить
с дозаправкой юхани? - путь не короткий
разнесут сограждане Бориспольский аеропорт в ноль, так домой хочут////
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23.05.2020 10:33 Ответить
Если бы догадались свозить заболевших короновирусом раньше то можно было бы дотянуть карантин до выборов.
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23.05.2020 10:37 Ответить
Никому не советую с ними общаться. Они могут быть носителями особо агрессивного штамма. Нахрен они вообще прилетели, не заплатив в казну Украины ни копейки? Зачем бесплатно раздавали украинские паспорта диаспоре? Пусть покупают. Хоть копейку пусть Украине дадут. Твари. Тот, кто с ними дело имел, тот подтвердит: они ищут где бы что урвать от Украины.
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23.05.2020 10:56 Ответить
А среди местных жителей сколько носителей? Что вы против всех как обычно. Они такие же граждане, как и вы. Стыдно должно быть человеконенавистником
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23.05.2020 14:04 Ответить
У тебя есть доказательства что они летели бесплатно ??? Если нет то молчи.
Тебе точно ни копейки не перепадёт , не переживай.
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23.05.2020 15:04 Ответить
круто. в 2020 человечество научилось лететь на самолётах. может и я наконец-то попаду домой через год, другой, когда аваков и шмыгаль разрешат.
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23.05.2020 11:20 Ответить
було би куди повертатись..( тут скоро така жп почнеться..(
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23.05.2020 12:17 Ответить
я давно не був удома, там де моя родина. а жопа зараз всюди. цей світ #банувся.
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23.05.2020 12:55 Ответить
 
 