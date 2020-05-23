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194 украинца вернулись домой первым в истории украинским рейсом из Сиэтла. ФОТОрепортаж
В Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира из Сиэтла (США).
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ.
"194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г. Сиетл, шт. Вашингтон", - говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что спецсамолёт является восьмым в процессе возвращения наших граждан из США в Украину.
Также отмечается, что это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.
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+21 Люцифер
показать весь комментарий23.05.2020 09:09
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+13 Yuriy Characternyk
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Вики пишет;Сиетл основан в 1857 г.
А уже в 1885г. произошли китайские "погромы".География нам врет-США находится на одном с нами континенте,и граничит з Китаем и Казажстаном(Большой Каньен).
Кто хоть один летел,отзовитесь.
Просто уже нельзя не допускать пассажироперевозок в больших городах...
разнесут сограждане Бориспольский аеропорт в ноль, так домой хочут////
Тебе точно ни копейки не перепадёт , не переживай.