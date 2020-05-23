Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция. ФОТОрепортаж

При обыске стражи порядка изъяли 300 гр. Каннабиса, 47 кустов конопли, амфетамин, ЛСД, экстази и 18 банок галлюциногенных грибов общим весом 2 кг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"23-летняя жительница Киево-Святошинского района создала канал в мобильном мессенджере для сбыта наркотиков. Реализовывать и производить "товар" помогал девушке ее сожитель - 27-летний киевлянин", — сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что девушка продавала наркотики методом закладок, оплату получала на электронный кошелек.

"Выращивали злоумышленники каннабис в конспиративных столичных квартирах, куда наведывались только в темное время суток", — добавили в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Киевщине 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. ФОТО

Следователи открыли производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об объявлении подозрения молодым людям за сбыт наркотиков и избрании меры пресечения. Если вина будет доказана, девушке и ее сожителю грозит от 4 до 8 лет за решеткой.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ. ФОТО









