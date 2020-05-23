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Новости Фото Будни полиции
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Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция. ФОТОрепортаж

При обыске стражи порядка изъяли 300 гр. Каннабиса, 47 кустов конопли, амфетамин, ЛСД, экстази и 18 банок галлюциногенных грибов общим весом 2 кг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"23-летняя жительница Киево-Святошинского района создала канал в мобильном мессенджере для сбыта наркотиков. Реализовывать и производить "товар" помогал девушке ее сожитель - 27-летний киевлянин", — сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что девушка продавала наркотики методом закладок, оплату получала на электронный кошелек.

"Выращивали злоумышленники каннабис в конспиративных столичных квартирах, куда наведывались только в темное время суток", — добавили в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Киевщине 52-летний мужчина пришел в суд с наркотиками. ФОТО

Следователи открыли производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об объявлении подозрения молодым людям за сбыт наркотиков и избрании меры пресечения. Если вина будет доказана, девушке и ее сожителю грозит от 4 до 8 лет за решеткой.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ. ФОТО

Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция 01
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция 02
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция 03
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция 04
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция 05

Автор: 

Киев (25518) Киевская область (4132) наркотики (2144) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+17
Какое страшное преступление. Страна страдает от алкоголизма, а они борятся с безобидной травкой, от которой еще никто не умер и никого не убил.
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23.05.2020 13:18
+14
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция - Цензор.НЕТ 8447
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23.05.2020 13:00
+7
Под торчка косил.
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23.05.2020 13:02
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на эти сообщения с ошибками в мессенджере нельзя смотреть без слёз на глазах. Мусора, который так безграмотно писал нужно тоже судить!
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23.05.2020 12:56 Ответить
Под торчка косил.
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23.05.2020 13:02 Ответить
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция - Цензор.НЕТ 8447
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23.05.2020 13:00 Ответить
а что зеленскому можно наркоту продавать
а остальним нельзя?
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23.05.2020 14:03 Ответить
Да все уже поняли,что собаки Авакова,"трудятся в поте лица своего"...барыга_торчек Оманский канабис не жалует,на кислом сидит.И Аваков кстати это знает.
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23.05.2020 13:02 Ответить
Судя по сегодняшним заявлениям по положению в Киеве, есть подозрение что Степанов является главным потребителем выращиваемого продукта.
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23.05.2020 13:08 Ответить
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция - Цензор.НЕТ 6840
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23.05.2020 13:09 Ответить
Журналы "Юный техник", "Моделист конструктор", могли привести максимум к оторванным пальцам, либо халявным изделиям изготовленным собственноручно.
Журналы "Юный натуралист" и "Мичуринец" - только либо к канабинолу или опиатной группе.
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23.05.2020 13:11 Ответить
юные натуралисты, мля!
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23.05.2020 13:14 Ответить
Какое страшное преступление. Страна страдает от алкоголизма, а они борятся с безобидной травкой, от которой еще никто не умер и никого не убил.
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23.05.2020 13:18 Ответить
Чиполинно! Ты часом страну не попутал?
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ (2018)

Россия -16 место, Украина - 60
По другим источникам Россия заняла седьмую строку рейтинга - уровень потребления алкоголя на душу населения составил 11,1 литра. (2019) И это без выжранной "Боярки"
Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція - Цензор.НЕТ 3279
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23.05.2020 14:09 Ответить
если учесть самогон, рейтинг может даже очень изменться
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23.05.2020 15:32 Ответить
Вы утверждаете, что в других странах не производят аналоги самогона? Напрасно. Тот же немецкий шнапс ни что иное как фруктовый самогон. Палинка - тот же самогон. Или что в таких странах как Испания, Португалия, Франция, Италия не производят и не пьют домашнее вино.
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23.05.2020 15:59 Ответить
тьі тута не утрируй от темки, тот, которьій семерко вчера завалил под етаноловой наркотой бьл , дозволеной аваківим или таки под травой ???
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24.05.2020 00:10 Ответить
а грибы с банками взвешивали...?
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23.05.2020 13:18 Ответить
Шо Авакову не перепадало від ботаніків?
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23.05.2020 13:37 Ответить
сердце кровью обливается, когда такое читаю. Сколько людей останется без зелёной помощи
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23.05.2020 13:37 Ответить
Она реально лечит рак, это факт.
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24.05.2020 03:32 Ответить
Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція - Цензор.НЕТ 5494почему в масс-культуре это история успеха, а в жизни - быстрый строк?
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23.05.2020 13:46 Ответить
Це той фільм, де з успішної та заможної людини з цікавою і високоплаченою роботою, роблять вічно переляканого залежного наркоперевізника і після вижимання його важкої праці і нервів, в кінці кінців пристрілюють як загнаного пса?
Ну, тоді можна сказати, що парочка до успіху прийшла.
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23.05.2020 20:17 Ответить
це фільм про те, що якщо ти працюєш навіть на цру але ти спосушаєшся на брудні папірці й тебе так затягує нечисте багно, що вже не допоможе ніяка система крім чистилища , це стосується діючої влади теж !
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24.05.2020 00:17 Ответить
Идиоты, в мире все больше стран декриминализируют каннабис, а эти кретины радостно рапортуют что поймали очередных ботаников. Конечно, это же не настоящих уголовников ловить, тут можно и погеройствовать.
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23.05.2020 13:47 Ответить
Просмотрел
Прочитал
Прослезился...
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23.05.2020 13:49 Ответить
Интересно, как во время летних каникул используются школьные теплицы ?
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23.05.2020 13:56 Ответить
В Украине лучшие черноземы в мире, а они в квартирах выращивают.
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23.05.2020 14:05 Ответить
А в квартире чернозём с полей.
Там в соседней квартире надо поискать притон с самозанятыми девушками.
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23.05.2020 14:08 Ответить
Как же петушня Аваковская достала стричь конопляных аграриев - толковых автоматизаторов агро производства, проституток и барыг с игровыми автоматами. Глядишь небыло бы запретов то Аваков не имел бы черного нала чтобы заносить и решать дела.
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23.05.2020 14:15 Ответить
недавно посмотрел на эту тему просто шикарный фильм - "Джентльмены". Всем настоятельно рекомендую !!
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23.05.2020 14:15 Ответить
скачивал торентресурса "толока" , стараюсь больше с украинской озвучкой смотреть, что интересно часто оттуда скачивают даже соседи позаребриковьіе
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24.05.2020 00:23 Ответить
по сравнению с паленой водкой это витамины
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23.05.2020 15:35 Ответить
Ну, пользы в ней никакой нет, конечно, но по крайней мере от курения травы люди не умирают.
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23.05.2020 17:41 Ответить
Как я понял из новостей, полиция ловит только проституток и планокуров, как самых опасных преступников.
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23.05.2020 16:32 Ответить
так все с любовью вырощенно) эх
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23.05.2020 18:48 Ответить
Обняться и смеяться: по паркам-лесопаркам, садам-огородам озабоченные мужики роют землю. Это, с точки зрения власти, полезней со всех сторон: мусорский побор в кармане, клумбы-дубы вскопаны
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23.05.2020 20:43 Ответить
Мичурины
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23.05.2020 20:50 Ответить
не знаете, куда деваются вещдоки в ОБНОНе? то начальник райотдела зайдёт, дай шишек, вспомню молодость, то начальник угро - дай жменю экстези, послезавтра коллегия, нужно готовиться, то адъютант генерала - дай коксу грамм двадцать, генерал празднует повышение. А сжигают на камеру солому, опилки и порезанную бумагу) мы живём в королевстве кривых зеркал, все понимают что от травы, ЛСД, амфетаминов и кокса зависимости не будет, но упорно отказываются их декриминализировать. А вот за опиумные и героин нужно ужесточать наказание
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23.05.2020 21:18 Ответить
Самі ж мусора кришують а потім "здають" для звітності
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23.05.2020 22:31 Ответить
планокури це дрібнота а ось коли серед білога дня бачиш вмазаних молодиків продуктами морфію, яких шатає по вулицях то це вже таки запитання до собакен аваківа???
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24.05.2020 00:27 Ответить
То что поймали,взвесили,пересчитали это хорошо,или нет?Совсем не понятно...Но вот эта девушка и ее сожитель хоть знали,что их квартиры конспиративные?Выйдешь на вокзале в Киеве,или выходил до короны,и никто не сдает ни одной конспиративной квартиры.Непорядок...
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24.05.2020 13:43 Ответить
И никто не нажал кнопку "нравится". С чего бы это?
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25.05.2020 15:25 Ответить
 
 