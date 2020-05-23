Массовое убийство на Житомирщине: погибли бойцы батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко и Андрей Москалец. ФОТО

Среди убитых в результате стрельбы у водоема на Житомирщине были военнослужащие батальона имени генерала Кульчицкого Владислав Мамиченко и Андрей Москалец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице подразделения в фейсбуке.

"Мамик и Малек. Друзья с детства. С одной школы. Соседи. Влад работал в банке. Андрей занимался реконструкцией музейных экспонатов. Обычная мирная жизнь. Семья и дети. Когда началась война на Востоке Украины, они вместе пришли в батальон, в медицинскую службу. Вместе выезжали не в одну командировку. Вместе выполняли служебно-боевые задачи. Вместе прошли не одну ротацию. Веселые и задорные. Хозяйственные. Всегда что-то строили, ремонтировали, налаживали быт, где бы ни были. Были компанейские. И были "не разлей вода". И вот, в эту страшную ночь, когда пуля убийцы оборвала их жизни, они так же были вместе", - говорится в посте.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек.

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Андрей Москалец

Владислав Мамиченко