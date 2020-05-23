Подросток во время конфликта в Вышгороде застрелил мужчину из его же карабина. ФОТО
Сегодня около 3 часов ночи в Вышгороде произошел конфликт между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами, в результате которого один из участников был застрелен.
Об этом говорится в сообщении областной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время драки один из компании, в которой были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его и совершил прицельный выстрел в оппонента. В это время другой подросток сильно ударил другого мужчину, после чего тот потерял сознание, а нападавшие скрылись в неизвестном направлении.
От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия.
Прибывшие полицейские изъяли охотничий карабин МКМ-072СБ и патроны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Во время проведения ряда необходимых розыскных мероприятий с участием работников управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Вышгородского отдела полиции установлены и задержаны все участники инцидента.
Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.
Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, который подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине.
По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
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99,9% тих хто верещить про екзамени не вміє стріляти.
Любий нормальний документальний фільм закордонний або навіть СССР і, якщо в полі зору крім об"єкту переслідування є інші люди (збоку, далеко, близько, на іншому боці вулиці, в транспорті, у вікнах, на балконах, тощо), і поліцейські кажуть - зброю застосовувати не мали змоги, бо могли постраждати люди.
Це кажуть люди які спеціально тренуються володіти зброєю. Бо в них достатньо досвіду й розуму.
будет, действительно, как в Сомали, где страшно выйти на улицу, но надо... после заката солнца улицы будут пустеть и только малолетки будут бегать и стрелять по всем, кто не успел заныкаться до заката...
Вы думаете, менты начнут приезжать на вызовы? да они сейчас приезжают через раз! если у всех будет оружие - мы будем свидетелями, как по утрам, наши города будут отмывать от крови и увозить десятки трупов
Логіка ледащ - куплю пістолета і він за мене все зробить. В таких дома покриваться пилом тренажери і спортивний одяг.
Якщо в людини немає часу на зарядку вранці, протягом дня, або ввечорі, вона не зможе навчитися стріляти. Це справа си-сте-ма-тич-на і не на один рік.
А ещё может на Мерсе переехать человек 10 и его отмажут. Но то же Мерс, а то карабин.
ствол был у малолеток.
Как должно транспортироваться охотничье оружие?
Ану, совкодрочеры, обьясните, как у него оказался короткоствол, та ещё Глок.
Который официально не экспортировался в Украину.
Реальность такова - вооружились все, от депутатов до проституток.
Но реально принять нормальный закон, который бы узаконил этот оборот, сделал его цивилизованным - низзя.
Совок головного мозга.
Это хуже чем рак.
Когда же вы поумнеете, гребанные совкодрочеры.