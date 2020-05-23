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Подросток во время конфликта в Вышгороде застрелил мужчину из его же карабина. ФОТО

Сегодня около 3 часов ночи в Вышгороде произошел конфликт между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами, в результате которого один из участников был застрелен.

Об этом говорится в сообщении областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время драки один из компании, в которой были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его и совершил прицельный выстрел в оппонента. В это время другой подросток сильно ударил другого мужчину, после чего тот потерял сознание, а нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия.

Прибывшие полицейские изъяли охотничий карабин МКМ-072СБ и патроны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Подросток во время конфликта в Вышгороде застрелил мужчину из его же карабина 01
Подросток во время конфликта в Вышгороде застрелил мужчину из его же карабина 02

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Во время проведения ряда необходимых розыскных мероприятий с участием работников управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Вышгородского отдела полиции установлены и задержаны все участники инцидента.

Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, который подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция (16459) убийство (6484) Вышгород (79)


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Топ комментарии
+21
Кому нужно - и так владеют этим оружием. Депутаты, судьи и т.д. Нет только у рабочих и крестьян. Бо не за что купить.
А если бы он зарезал мужика ножом, ты бы стонал, что нужно запретить продавать ножи?
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23.05.2020 13:58
+14
Даа... Видимо, мы проскочили Европу и попали в Сомали.
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23.05.2020 13:45
+11
Тимчасово проживваючий на Сумщині, застрелив чоловіка у Вишгороді, жорсткий у нас карантин.
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23.05.2020 13:40
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А ты видать хозяин?
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23.05.2020 15:07 Ответить
Я трезво оцениваю мир с высоты жизненного опыиа. Оружие будет у среза населения, а он духовно и интеллектуально убогий. Использоваться будет наиболее нестабильными из них. На 1 соучай добра будет 9 таких как здесь, глупо отрицать. Все ситуации с которыми я сталкивался с оружием это не сказочные защиты дома а хрень всех мастей, поэтому я предпочту проходить или мимо пьяных махачей а не пьяной стрельбы, тем более становится участником не желая того.
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23.05.2020 15:21 Ответить
Не будет. Потому как оно стоит денег и не малых. Плюс все легально и прозрачно. А у такого среза населения нет лишних денег. А вот нелегальное оружие они как раз прикупить и смогут
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23.05.2020 15:45 Ответить
Смех да и только, кто находит 2к на ржавую беху, найдет и 200$ на ствол, я смотрю на своего соседа неустойчивого закомплексованного нищеброда, у него нет ничего, зато есть желание получить корочку журналиста и ствол, который нахрен ему не нужен. На 1го какогонибудь айтишника желающего себя защитить будет 9 таких пацанчиков. Всем 10 нужно образование, хорошая работа, и активная политияеская позиция чтобы это получить, а не ствол.
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23.05.2020 15:53 Ответить
Проблема вільного володіння зброєю в тому, що куля летить не туди куди бажає власник зброї. Це може перевірити любий взявши лазерну вказівку і спробувавши вцілити з 3 метрів в якійсь об"єкт.
99,9% тих хто верещить про екзамени не вміє стріляти.

Любий нормальний документальний фільм закордонний або навіть СССР і, якщо в полі зору крім об"єкту переслідування є інші люди (збоку, далеко, близько, на іншому боці вулиці, в транспорті, у вікнах, на балконах, тощо), і поліцейські кажуть - зброю застосовувати не мали змоги, бо могли постраждати люди.
Це кажуть люди які спеціально тренуються володіти зброєю. Бо в них достатньо досвіду й розуму.
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23.05.2020 19:09 Ответить
Зачем говорить в будущем времени и фантазировать? Есть Молдова и Эстония, где короткоствол давно разрешён.
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24.05.2020 11:26 Ответить
никто не будет себя лучше вести - это влажные мечты фанатов пукалок!
будет, действительно, как в Сомали, где страшно выйти на улицу, но надо... после заката солнца улицы будут пустеть и только малолетки будут бегать и стрелять по всем, кто не успел заныкаться до заката...
Вы думаете, менты начнут приезжать на вызовы? да они сейчас приезжают через раз! если у всех будет оружие - мы будем свидетелями, как по утрам, наши города будут отмывать от крови и увозить десятки трупов
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23.05.2020 15:04 Ответить
"никто не будет себя лучше вести - это влажные мечты фанатов пукалок!" - це, щоб нічого не робити.
Логіка ледащ - куплю пістолета і він за мене все зробить. В таких дома покриваться пилом тренажери і спортивний одяг.
Якщо в людини немає часу на зарядку вранці, протягом дня, або ввечорі, вона не зможе навчитися стріляти. Це справа си-сте-ма-тич-на і не на один рік.
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23.05.2020 19:14 Ответить
https://censor.net/user/46377 В том-то и дело. Причина преступности не в отсутствии оружия, его валом, у каждого. Причина - в том, что мы живем в самой нищей стране, в Европе, в безработице, в отсутствии перспектив, для молодежи, в зареформированной полиции, под ноль, в отсутствии нормальной жизни, в стрессах и депрессиях. А экономические проблемы не решить оружием. А те, кто верит в то, что если будут пистолет, в кармане, то все проблемы исчезнут, живут в иллюзорном мире.
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23.05.2020 15:06 Ответить
Он этого не поймет. Работа такая - ваять посты против нормального оборота оружия. А то, что бухой маргинал или мажор-малолетка может убить ножом, бутылкой, палкой - главное, что бы оружия не дать.
А ещё может на Мерсе переехать человек 10 и его отмажут. Но то же Мерс, а то карабин.
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23.05.2020 15:11 Ответить
У меня заурядная работа на европейскую компанию с оплатой немногим выше рынка. Разница в том, что я оцениваю что будет если дать короткоствол быдлу, а вы себе. Горя от важлобов за рулем рухляти по статистике больше чем от мажоров, то что у всех будет по 500лс под капотом и отмена скоростного режима по вашей логике приведет к соблюдению ПДД. Смешно. Народ высказал свое мнение - почти 90% против и это не выборы с круглочуточной пропагандой.
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23.05.2020 15:38 Ответить
у кого депрессия? у тебя?не надо мыкать без причины.Ты царь что ли, "мы"?
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23.05.2020 15:20 Ответить
Кому это?
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23.05.2020 15:57 Ответить
можешь принять на свой счёт
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23.05.2020 16:01 Ответить
https://censor.net/ua/user/461790 Я понимаю, что ты в больнице, но подписывай комменты. А если на мой счет, то я тебе скажу: народ не выходил из стрессов и депрессий, скоро уже 30 лет как. То 90-е, то нищета, то убийства на Майдане, то война. Пока другие страны развивались - наша деградировала.
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23.05.2020 16:25 Ответить
Кто тебе дал право от имени народа вещать? Ты царь? Я народ, пойняв? А то шо ты неудачник то твои проблемы.
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23.05.2020 16:28 Ответить
Правила транспортировки оружия гласят, что оружие может перемещаться только в не заряженном состоянии. С замком на спусковом крючке. Дебил этим пренебрег, теперь он холодный. Что не так? Не говоря уже о том, что оружие переносится и перевозится ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в предназначенном для него чехле, а не сумке.
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23.05.2020 15:00 Ответить
Это то что будет со 100% форумных мечтателей о свободном владении огнестрела, типа, пистолет!
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23.05.2020 15:06 Ответить
то к чему всегда стремятся - прямой естественный отбор, дебилы вымрут. (оставшиеся) политики станут адекватными, судьи - защитниками права и морали, и т.п. или им придется ездить на танках, прятаться в бункерах, что долго тоже не продлится. одни плюсы. ну а про правильное обращение с оружием наконец то начнут рассказывать и учить в школах, а не на передовой во время войны. убить можно и из резинострела, но это типа "нелетальное" и всем пофиг, как и обычные ножи.
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23.05.2020 18:08 Ответить
Так он же малолеток вышел шугануть, я что то пошло не так...из-за таких "ганфайтеров" у нас столько небоевых потерь
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23.05.2020 15:07 Ответить
на войне бухать нельзя
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23.05.2020 16:53 Ответить
Вывод: завязался с малолетками - стреляй режь руби первым и безжалостно.
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23.05.2020 17:57 Ответить
вторые сутки мы видим, шо мале і старе ***** не врубаєця в стан речей
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23.05.2020 18:44 Ответить
Теперь надо разобраться, кто кацап, а кто герой.
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23.05.2020 18:58 Ответить
А здесь способны думать о недоразвитости своего народа, а не приплетать кацапов куда ни попадя? Или это уже шиза? Почитай новости за сегодня и вчера, тогда поймешь гле кацапы а где мы...😂😂😂😂не стоит сравнивать х...с пальцем..
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23.05.2020 19:04 Ответить
Не должны герои унижать, тех кого защищают. Тогда какой смысл?
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23.05.2020 23:10 Ответить
бракує виховання
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23.05.2020 18:59 Ответить
Обожаю новости, которые в полной мере отображают нашу действительность, менталитет и прогнозы на будущее. Сегодня уже семь новостей насчитал, которые характеризуют наш проевропейский народ😂😂😂😂
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23.05.2020 19:01 Ответить
совкодрочерство
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23.05.2020 19:09 Ответить
почему умер ладно бы 45 или дезерт игл а эта ванилькка мелкашка насквозь пройдет..зеленкой памазал и все ..цирк неудачника
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23.05.2020 20:52 Ответить
"заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его..." - туфта, неправдоподобно.
ствол был у малолеток.
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23.05.2020 23:10 Ответить
а если бы у жертвы был законный короткоствол на поясе и он бы умел им пользоваться, то он вполне успел бы застрелить малолетку и карабином.
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23.05.2020 23:23 Ответить
Убитый - бывший боец "Айдара".
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24.05.2020 02:47 Ответить
С карабином в сумке и патронами.
Как должно транспортироваться охотничье оружие?
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24.05.2020 07:07 Ответить
Вчера из Глока застрелился Народный депутат.
Ану, совкодрочеры, обьясните, как у него оказался короткоствол, та ещё Глок.
Который официально не экспортировался в Украину.
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24.05.2020 07:21 Ответить
Он наградной.
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24.05.2020 07:48 Ответить
Та кто бы сомневался. Вы хотите мед, да большой ложкой. Что бы аж щеки рэпались. Что бы и ствол блатной заполучить, и не заплатить за него ни копейки.
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24.05.2020 08:09 Ответить
Этот случай ещё раз подтверждает мерзкость и лицемерие противников нормального оборота оружия.
Реальность такова - вооружились все, от депутатов до проституток.
Но реально принять нормальный закон, который бы узаконил этот оборот, сделал его цивилизованным - низзя.
Совок головного мозга.
Это хуже чем рак.
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24.05.2020 07:25 Ответить
И опять...гуляют по улицам с автоматом!!!! Одни на рыбалку, другие в пешую прогулку!!!! С автоматами!!!! На мирной территории!!!! Что за хрень в стране творится??? Есть ли у нас государство?
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24.05.2020 07:30 Ответить
Не. В Одессе нет. Там соя атмосфера. И не с "автоматом", а охотничьим карабином.
Когда же вы поумнеете, гребанные совкодрочеры.
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24.05.2020 07:34 Ответить
НЕсовкодрочел в кастрюле, выучи правила где и как хранят оружие, и как транспортируют, а потом пиши людям, "грамотей"
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24.05.2020 07:41 Ответить
Та по-грамотней тебя буду, курица драная.
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24.05.2020 08:07 Ответить
Та да, ясен пень.грязь из под ногтей вычисти для начала
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24.05.2020 09:18 Ответить
Особенно умиляет "по-грамотней", это шедеврально. И такое вот быдло хочет иметь оружие и ходить с ним по улицам.
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24.05.2020 09:33 Ответить
В мене був колись товариш, фахівець. Він міг вбити людину радянською монетою (5 копійок) кількома способами. Люди!!! Тож давайте заборонимо монети! Вони страшно небезпечні.
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24.05.2020 12:30 Ответить
Монеты не стреляют
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24.05.2020 14:35 Ответить
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