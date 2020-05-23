Подросток во время конфликта в Вышгороде застрелил мужчину из его же карабина. ФОТО

Сегодня около 3 часов ночи в Вышгороде произошел конфликт между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами, в результате которого один из участников был застрелен.

Об этом говорится в сообщении областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время драки один из компании, в которой были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его и совершил прицельный выстрел в оппонента. В это время другой подросток сильно ударил другого мужчину, после чего тот потерял сознание, а нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия.

Прибывшие полицейские изъяли охотничий карабин МКМ-072СБ и патроны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.





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Во время проведения ряда необходимых розыскных мероприятий с участием работников управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Вышгородского отдела полиции установлены и задержаны все участники инцидента.

Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, который подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.