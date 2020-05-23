Львов простился с воином 80-й ОДШБ Сергеем Тимощуком, погибшим в Луганском аэропорту в 2014-м. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 мая, во Львове состоялось торжественное прощание с Сергеем Владимировичем Тимощуком, 1995 года рождения, солдатом, военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 31.08.2014 года в боях за Луганский аэропорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский городской совет, Сергей Тимощук почти шесть лет считался в списках без вести пропавших. В конце лета 2014 года военнослужащий перестал выходить на связь, находясь в районе проведения антитеррористической операции в Луганском аэропорту.

В феврале 2020 года останки солдата Сергея Тимощука сепаратисты передали украинской стороне.

Сергей Владимирович Тимощук родился 16 сентября 1995 года. Проходил военную службу по контракту в то время в 80-й отдельной аэромобильной бригаде в должности номера расчета гаубично-артиллерийского дивизиона. Погиб 31 августа 2014 в боях с российско-террористическими группировками при обороне Международного аэропорта "Луганск".

Личность защитника удалось установить с помощью системы ДНК-идентификации.

Похоронят Героя в г. Славута Хмельницкой области, откуда он родом.

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