С воином 93-й ОМБр Евгением Сафоновым, погибшим в зоне ООС 21 мая, простились на Днепропетровщине. ФОТО

Сегодня, 23 мая, в городе Павлоград Днепропетровской области, состоялось прощание с Евгением Николаевичем Сафоновым (позывной Сафон), 1988 года рождения, солдатом, номером расчета противотанкового артиллерийского дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 21 мая около в 4:00 утра в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области в результате смертельных ранений, полученных во время попадания 120-мм мины в грузовик Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tv-news.dp.ua.

Евгений Сафонов родился 25.11.1988 года в Павлограде. Имел среднее образование, в 2007 году получил специальность электрогазосварщика в Западно-Донбасском профессиональном лицее (г. Павлоград), работал на павлоградских предприятиях, в последнее время - на шахте "Терновская". С 2014 года воевал в составе добровольческого батальона "Айдар", в 93-й ОМБр - с 30.01.2019 года.

У него остались мать, брат, жена и сын.

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