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СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области организатора группы, имеющей отношение к незаконной вырубке более 200 ценных пород деревьев для продажи. За 5 тыс. американских долларов фигурант пытался избежать ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По данным следствия, 5 жителей региона наладили схему нелегального сбыта лесосырья. Сотрудники СБУ задокументировали факт вырубки злоумышленниками дубов на территории Винницкого района для продажи местным коммерсантам.

По предварительным оценкам экологов, сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли государству составляет более 3 миллионов гривен.

За непривлечение к уголовной ответственности организатор нелегального бизнеса предложил деньги чиновнику "Госэкоинспекции" и сотруднику спецслужбы, которые сразу сообщили своему руководству о полученном "предложении". Оперативники СБУ задержали лидера группы при попытке передачи взятки.

Читайте также: Суд избрал меру пресечения полицейским, которые подозреваются в "крышевании" незаконной вырубки леса на Харьковщине, - ГБР

СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн 01
СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн 02
СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн 03
СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн 04
СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн 05

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников группы.

Винницкая область (1034) вырубка (160) лес (630) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+4
Під виглядом збереження лісів Рада спростила вирубку Карпат - екологи
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019,СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн - Цензор.НЕТ 73
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23.05.2020 15:27
+3
У нас под домом был дубовый лес, который по докам был реерканационной зоной!, то есть вырубать его нельзя, но очень хотелось мэру Ирпеня и его подельникам-застройщикам. Очень они хотели там настроить халуп, но, вроде как нельзя, лес... Тогда они начали присылать разного рода забулдыг, которые то мусор вывалят, то один-второй дуб надрежут, пока жители раздуплять и догонят, они успевают драпануть... в конце-концов, наняли мэр с застройщиками быков с ментами, те надавали жителям по ушам и вырезали все деревья... ну а поскольку поляна пустая, то и халуп настроить не грех...
вот и деятельность этого сбу из той же истории - выпилили весь лесь, тут и сбу нарисовалось... где оно раньше было и посадить ли теперь сбу назад весь лес - вопрос риторический
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23.05.2020 15:16
+3
Прямо в Киеве по улице Рогозовской спилено во ! время карантина Дарницким ЛПГ около 1000 сосен.Приезжайте из СБУ-разбирайтесь.Привлекайте воров леса к ответственности.Это прямо в Киеве 17 марта
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23.05.2020 15:20
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Правила форума Совет форумчан
У нас под домом был дубовый лес, который по докам был реерканационной зоной!, то есть вырубать его нельзя, но очень хотелось мэру Ирпеня и его подельникам-застройщикам. Очень они хотели там настроить халуп, но, вроде как нельзя, лес... Тогда они начали присылать разного рода забулдыг, которые то мусор вывалят, то один-второй дуб надрежут, пока жители раздуплять и догонят, они успевают драпануть... в конце-концов, наняли мэр с застройщиками быков с ментами, те надавали жителям по ушам и вырезали все деревья... ну а поскольку поляна пустая, то и халуп настроить не грех...
вот и деятельность этого сбу из той же истории - выпилили весь лесь, тут и сбу нарисовалось... где оно раньше было и посадить ли теперь сбу назад весь лес - вопрос риторический
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23.05.2020 15:16 Ответить
Прямо в Киеве по улице Рогозовской спилено во ! время карантина Дарницким ЛПГ около 1000 сосен.Приезжайте из СБУ-разбирайтесь.Привлекайте воров леса к ответственности.Это прямо в Киеве 17 марта
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23.05.2020 15:20 Ответить
Надо было гражданам самостоятельно сделать фото и видео-фиксацию и приложить это к заявам с подписями жителей и направить в прокуратуру и сбу. И еще совет - если видите, что рядом с вашим домом кто-то что-то пилит - не стесняясь, зовите соседей и выходите к "пильщикам". Требуйте показать любую бумагу, на основании которой такие работы производятся и снимайте все на видео, не дожидаясь полиции. Угрожайте вызвать полицию - это "приводит в чувство")
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23.05.2020 15:27 Ответить
никакие менты их не пугают, потому что они сами - переодетые менты!
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23.05.2020 19:17 Ответить
СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн - Цензор.НЕТ 1748
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23.05.2020 15:21 Ответить
Лидером по незаконной вырубке леса среди областей Украины по состоянию на 2020 год является Харьковская область. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 51 млн. грн.
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23.05.2020 15:22 Ответить
Під виглядом збереження лісів Рада спростила вирубку Карпат - екологи
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019,СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн - Цензор.НЕТ 73
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23.05.2020 15:27 Ответить
скорее всего отказались сбу дрова на шару подгонять , а сбу наехало в ответ
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23.05.2020 15:28 Ответить
Какое отношение сбу имеет к сфере лесного хозяйства? Разве что не поделили очередной миллион и сфери влияния.
----
Ключовими завданнями СБУ є:

- захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
- захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;
- протидія тероризму;
протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;
боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;
охорона державної таємниці.
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23.05.2020 15:35 Ответить
Ну разоблачили.... ну а дальше что.?? Или яйца не пускают. Расстрелять публично и прилюдно и больше никакая тварь не тронет и кустика. Кто-то скажет - а как же закон...??? А когда Олеся Бузину прилюдно и публично расстреляли,кто соблюдал закон. И все убийцы Бузины живут и ходят под защитой властей и при медалях.
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23.05.2020 15:53 Ответить
Пока граждане сами,не начнут защищать свои ресурсы,никто вам не поможет,жалуйтесь хоть в сбу,хоть в спортлото,все эти вырубщики и их крышеватели-живут рядом с вами,с вашего молчаливого согласия и упования на мифических дядей(которые всех накажут),это и происходит,когда начнут реально бояться людей,не будут ничего уничтожать.Дадут взятку,и ничего им не будет.
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23.05.2020 16:05 Ответить
фиерическая чушь!

мы с соседями даже киздили палками быков, которые потом писали на нас заявы в ментуру!
жители ФИЗИЧЕСКИ не в состоянии противостоять бандитам во власти!
утром все мужчины уезжают на работу, остаются мамаши, которые бегают за быками с пилами, пытаясь защитить лес, мужики возвращаются - 2-3 дерева - минус!
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23.05.2020 19:16 Ответить
Бла бла бла,иди на *** чёрт безграмотный,чушь это такие как ты,засоряющие землю своим присутствием,сиди и терпи терпила вечный,если не можешь понять суть.
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23.05.2020 19:22 Ответить
что ты несёшь парнокопытное?! иди проспись, баран безрогий
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23.05.2020 19:23 Ответить
В нашем случае всё выглядело так - вызываем мусаров, те, видимо звонят своим быкам, те собираются и уезжают! приезжают мусора - постоят-послушают соседей, напишут протокол, что такие-то такие-то заметили, как пилили какое-то там дерево и уезжают. Через полчаса возвращаются быки и начинают снова пилить деревья...
Мы уже и телеведение вызывали - приехали-поснимали, запулили какой-то там репортаж, никому не интересный, кроме нас...
Мы уже и под мэрию ходили - устраивали пикеты - нас из окон обозвали проплаченными проститутками )))) а наш дубовые лес - сраным болотом
Вот она - реальная Украина
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23.05.2020 19:21 Ответить
а где сейчас в Украине не вырубуют лес как никогда?
тем более Вошьдь - закомплексованный ссыкливый импотент, зациклившийся на мелочной мести Пороху, плюнул на Украину и все силы сосредоточил на прогрев своей пятой точки
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23.05.2020 16:27 Ответить
Этих сукиных детей стрелять на месте нужно,,,,, иначе некаких изменений в стране не будет
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23.05.2020 16:39 Ответить
И тут я,и думаю 89% процентов форумчан со мной,согласны на 100% с ув.Гуменюком.Вот в Вышгороде один,совсем один,МУЖИК,с двухстволки,завалил,убил,прикончил,7 обидчиков.И там были и менты и герои АТО,короче,обстрелянные люди.Он же,как минимум 3 раза перезаряжал двухстволку.Вот любителей попилить деревья не мешало бы положить рядом с их пилами у срубленного дерева.
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24.05.2020 13:01 Ответить
Беззубое обосцаное правительство ,, ****** великое дело,,, мрази
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23.05.2020 16:43 Ответить
А що, там це все зрослося без авакінської мусарні? краще б бакланівським мудакам серед мусморів шукати хто це все кришує!
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23.05.2020 17:14 Ответить
На гугл картах видно - леса по стране наполовину вырублены, как шахманая доска. Скоты. А в Беларуси однородные.
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23.05.2020 23:06 Ответить
200 цінних порід дерев це зовсім не 200 дерев цінних порід
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23.05.2020 23:19 Ответить
Свобода демократичною сокирою рубати ліс, правий сектор собі, лівий олігарху.
Врешті решт, досить уже про той ліс, набридло. Давай про мову.
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25.05.2020 10:56 Ответить
 
 