СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области организатора группы, имеющей отношение к незаконной вырубке более 200 ценных пород деревьев для продажи. За 5 тыс. американских долларов фигурант пытался избежать ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
По данным следствия, 5 жителей региона наладили схему нелегального сбыта лесосырья. Сотрудники СБУ задокументировали факт вырубки злоумышленниками дубов на территории Винницкого района для продажи местным коммерсантам.
По предварительным оценкам экологов, сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли государству составляет более 3 миллионов гривен.
За непривлечение к уголовной ответственности организатор нелегального бизнеса предложил деньги чиновнику "Госэкоинспекции" и сотруднику спецслужбы, которые сразу сообщили своему руководству о полученном "предложении". Оперативники СБУ задержали лидера группы при попытке передачи взятки.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников группы.
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вот и деятельность этого сбу из той же истории - выпилили весь лесь, тут и сбу нарисовалось... где оно раньше было и посадить ли теперь сбу назад весь лес - вопрос риторический
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019,
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Ключовими завданнями СБУ є:
- захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
- захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;
- протидія тероризму;
протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;
боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;
охорона державної таємниці.
мы с соседями даже киздили палками быков, которые потом писали на нас заявы в ментуру!
жители ФИЗИЧЕСКИ не в состоянии противостоять бандитам во власти!
утром все мужчины уезжают на работу, остаются мамаши, которые бегают за быками с пилами, пытаясь защитить лес, мужики возвращаются - 2-3 дерева - минус!
Мы уже и телеведение вызывали - приехали-поснимали, запулили какой-то там репортаж, никому не интересный, кроме нас...
Мы уже и под мэрию ходили - устраивали пикеты - нас из окон обозвали проплаченными проститутками )))) а наш дубовые лес - сраным болотом
Вот она - реальная Украина
тем более Вошьдь - закомплексованный ссыкливый импотент, зациклившийся на мелочной мести Пороху, плюнул на Украину и все силы сосредоточил на прогрев своей пятой точки
Врешті решт, досить уже про той ліс, набридло. Давай про мову.