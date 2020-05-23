СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Винницкой области организатора группы, имеющей отношение к незаконной вырубке более 200 ценных пород деревьев для продажи. За 5 тыс. американских долларов фигурант пытался избежать ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По данным следствия, 5 жителей региона наладили схему нелегального сбыта лесосырья. Сотрудники СБУ задокументировали факт вырубки злоумышленниками дубов на территории Винницкого района для продажи местным коммерсантам.

По предварительным оценкам экологов, сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли государству составляет более 3 миллионов гривен.

За непривлечение к уголовной ответственности организатор нелегального бизнеса предложил деньги чиновнику "Госэкоинспекции" и сотруднику спецслужбы, которые сразу сообщили своему руководству о полученном "предложении". Оперативники СБУ задержали лидера группы при попытке передачи взятки.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников группы.