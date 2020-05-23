РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12595 посетителей онлайн
Новости Фото Будни полиции
11 340 109

Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Двое братьев 6 и 11 лет и 10-летняя девочка повалили памятники и кресты на 13 могилах в Змиевском районе. "Развлечься" таким образом они решили по инициативе 9-летней подружки.

Инцидент произошел в поселке Слобожанское Змиевского района. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"65-летняя гражданка пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. Малолетние заметили женщину и скрылись. Заявительница пошла за детьми и у подъезда одного из домов поселка поговорила с ними об их поступке. После чего она позвонила на спецлинию "102" — сообщили в полиции.

На место происшествия отправились следственно-оперативная группа, участковый офицер и представители ювенальная превенция.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подростки в Запорожье сорвали государственный флаг и сняли это на видео, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом", — сообщили в полиции.

Стражи порядка начали производство по ст. ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

Детей опросили, сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших.

Также на Цензор.НЕТ: Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, били и унижали 19-летнюю девушку с инвалидностью: "Якби ти, бл#дь, не п#зділа, ніхто б ніх#я не знав". ВИДЕО

Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 01
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 02
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 03
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 04
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 05
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 06
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 07
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 08
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 09
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 10
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 11
Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция 12

Автор: 

дети (6492) кладбище (279) осквернение (53) Нацполиция (16459) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Надеюсь, родители маленьких зверенышей уже позвонили в банки, чтобы взять кредиты для выплат потерпевшим?
показать весь комментарий
23.05.2020 16:40
+16
так дети до 14 лет не могут во время карантина гулять без сопровождения взрослых.. Ой .. о чем это я,у нас же законы только для бумаги Это как на "запрет" курения в подъездах.
показать весь комментарий
23.05.2020 16:36
+15
Ни фига себе «развлечения»..........
Пусть родители купят все необходимое для «восстановительных работ», а эти детки - восстанавливают памятники, которые они, ради «развлечения», повредили..........

Подозреваю будет уроком на будущее.......
показать весь комментарий
23.05.2020 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
поховай мамку цього шмаркача на цієї ж могилі
показать весь комментарий
23.05.2020 21:22 Ответить
За що, мразото? За те, що дитина камінь звалила?
показать весь комментарий
24.05.2020 18:29 Ответить
Маразм. Це малолітні діти, які не розуміли, що робили. На буя це взагалі роздувати? Як ще сюди політику не пришили, аж дивує.
показать весь комментарий
23.05.2020 23:38 Ответить
їх мозок - це батьківський нагляд, який був відсутній.
показать весь комментарий
24.05.2020 00:12 Ответить
Знаєш, як все було? Гралися малі на цвинтарі. Бо там як в лабіринті - таємничо, затишно і безліч схованок. Якись з малих, втікаючи від інших, схопився рукою за камінь. Важкезний камінь, закріплений металевими прутами, спружинив. Від слабкої дитячої руки. Малого це здивувало - "ого, який я сильний!" Ну і давай випробовувати "силу"...
Дорослі надто дебільні, щоб розуміти не тільки дорослих, а навіть малих дітей.
В нормальному світі цими дітьми займались би психологи і педагоги, причому так, шоб не травмувати їх і скерувати їх зусилля в інший бік. А в іншому світі з дітей та їх батьків зроблять злочинців, скалічивши їх морально за дитячу витівку. А то ще й вікна поб'ють. Бо свій надгробний камінь дорожчий за чужу дитину
показать весь комментарий
24.05.2020 01:06 Ответить
Тут половина комментаторов, дай им возможность, с легкостью поубивали бы этих детей... "А судьи кто?"(с)
показать весь комментарий
24.05.2020 07:49 Ответить
Дети играли в декоммунизацию
показать весь комментарий
24.05.2020 01:37 Ответить
Они же дєті! Вони будуть збирате лего до 11 класу, а в позашкільний час розбирати памятники на кладовищах. Що вложили в черепні коробки олігархи те і отримали.
показать весь комментарий
24.05.2020 07:33 Ответить
Олигархи?) А тем кто рушил церкви, а потом выкапывал могилы немецких солдат и выбрасывал останки в скотомогильники, кто это вложил в головы??? А ну расскажите нам как там в совке хорошо жилось и какуюстранупотеряли)))
показать весь комментарий
24.05.2020 07:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 