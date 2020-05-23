Дети 6, 10 и 11 лет повредили памятники на могилах на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Двое братьев 6 и 11 лет и 10-летняя девочка повалили памятники и кресты на 13 могилах в Змиевском районе. "Развлечься" таким образом они решили по инициативе 9-летней подружки.
Инцидент произошел в поселке Слобожанское Змиевского района. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"65-летняя гражданка пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. Малолетние заметили женщину и скрылись. Заявительница пошла за детьми и у подъезда одного из домов поселка поговорила с ними об их поступке. После чего она позвонила на спецлинию "102" — сообщили в полиции.
На место происшествия отправились следственно-оперативная группа, участковый офицер и представители ювенальная превенция.
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"В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом", — сообщили в полиции.
Стражи порядка начали производство по ст. ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.
Детей опросили, сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших.
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Дорослі надто дебільні, щоб розуміти не тільки дорослих, а навіть малих дітей.
В нормальному світі цими дітьми займались би психологи і педагоги, причому так, шоб не травмувати їх і скерувати їх зусилля в інший бік. А в іншому світі з дітей та їх батьків зроблять злочинців, скалічивши їх морально за дитячу витівку. А то ще й вікна поб'ють. Бо свій надгробний камінь дорожчий за чужу дитину