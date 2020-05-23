Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве. ФОТОрепортаж

Народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве.

Информацию Суспільному подтвердили источники в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной версии правоохранителей, он якобы совершил самоубийство.

По информации издания, на место инцидента также выехали следователи Государственного бюро расследований. Поскольку погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР.

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По данным Еспресо, Валерия Давыденко нашли с огнестрельным ранением в голову. С большой вероятностью это было самоубийство.

По предварительной информации, трагедия произошла в личной приемной народного депутата на улице Большая Васильковская, 4а.

Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в Telegram опубликовал фото с места происшествия.

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Замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook уточнил, что тело найдено в туалете.

"На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", - отметил он.

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Фото: twitter.com/HromadskeRU