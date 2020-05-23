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Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве. ФОТОрепортаж

Народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве.

Информацию Суспільному подтвердили источники в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной версии правоохранителей, он якобы совершил самоубийство.

По информации издания, на место инцидента также выехали следователи Государственного бюро расследований. Поскольку погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР.

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По данным Еспресо, Валерия Давыденко нашли с огнестрельным ранением в голову. С большой вероятностью это было самоубийство.

По предварительной информации, трагедия произошла в личной приемной народного депутата на улице Большая Васильковская, 4а.

Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в Telegram опубликовал фото с места происшествия.

Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве 01

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Замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook уточнил, что тело найдено в туалете.

"На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", - отметил он.

Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве 02

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Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве 03
Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве 04
Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве 05
Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве 06
Фото: twitter.com/HromadskeRU

Автор: 

депутат (3314) Киев (25511) Лещенко Сергей (697) смерть (9218) Геращенко Антон (1438) Давыденко Валерий (14)


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Топ комментарии
+45
"Поскольку погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР".

Некогда ГБР всякой фигней заниматься, ГБР должно каждую неделю открывать анекдотичное уголовное дело против Порошенко, других задач у него нет.
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23.05.2020 20:02
+24
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 5890Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 7808
За упокой!
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23.05.2020 20:09
+23
От крайнего обнищания, не иначе...
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23.05.2020 19:58
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Страница 4 из 4
убийство и смерть ,это больше на РОСИЯН похоже !!! МЫ больше по БЛА-БЛА-БЛА специалисты , причем РОСИЯНЕ мочат и своих для ДЕЛА !!!
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23.05.2020 21:37 Ответить
Он был РОСИЯНОМ???
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23.05.2020 22:55 Ответить
Олег Ляшко пойдет в Раду по округу найденного мертвым Давиденко
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 3905
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23.05.2020 21:37 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1264262450746216449 7 хв В полседьмого чувака застреленным
нашли, а в полдесятого по его округу уже Ляшко баллотируется.

Кабздец.
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23.05.2020 21:40 Ответить
закон джунглей
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23.05.2020 21:54 Ответить
а что Ринат с зебилом в хороших так что олежка может рассчитывать на успех
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23.05.2020 21:56 Ответить
Вот и нашли того, кому эта смерть выгодна.
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23.05.2020 22:56 Ответить
этот утонет
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23.05.2020 21:43 Ответить
Ні , цей точно не втопиться і не згорить .
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23.05.2020 21:47 Ответить
невже сором замучить?!
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23.05.2020 22:18 Ответить
Он подавится.
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23.05.2020 22:57 Ответить
при Яныке зам министра, при Порошенко депутатик в его БПП , у чудака была чуйка как не остаться без гос кормушки. Харю наел нормальную судя по фотографиям при жизни, наверно от голода опух крепыш Бухенвальда. Никому избыток свинца в организме не добавлял здоровья. А тут из Глока, скорее всего наградного. Вредный американский свинец. Думаю Глок из тех что Аваков раздавал депутатикам при Петрусе П.
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23.05.2020 21:38 Ответить
Про загиблих або гарне , або нічого ; але ж ця підступна паскуда багато років смоктала кров з українців !
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23.05.2020 21:45 Ответить
На самом деле немножко иначе. Про мёртвых либо правду, либо ничего. Если правда такая - то туда скотине и дорога.
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24.05.2020 11:04 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1


Запоребриком не паряться щодо витончених сценаріїв.
Після інтерв'ю Горндона з поклонською та гіркіним, мобілізації орків, істерії на плюсах щодо колонізації України американцями та возвеличення "історичної" постаті Горндона у Шустера - стався "вибух" біля офісу кума Хла.
Халтура.
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24.05.2020 11:31 Ответить
Зброєю нагороджують заради одного. Тільки для того, щоб можна було з честю піти з життя. І зовсім не для захисту.
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23.05.2020 21:50 Ответить
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 4697
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23.05.2020 21:41 Ответить
Він і раніше по цьому округу вибирався.
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23.05.2020 21:56 Ответить
Серьёзно, пошёл такой слух.
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23.05.2020 22:06 Ответить
Самая опасная штука - это жизнь; она в 100% случаев заканчивается смертью.
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23.05.2020 21:42 Ответить
Не треба було Кожару з-під арешту звільняти.
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23.05.2020 21:45 Ответить
завдяки "праці" "давиденків" Україна кожен рік втрачає пів мільйона своїх громадян ...
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23.05.2020 21:45 Ответить
не ******* у нас депутатів ...чомусь
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23.05.2020 21:48 Ответить
чого ж не любимо, аби їм всім земля була пухом і бажано одразу в один день і щоб скоріше!
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24.05.2020 11:13 Ответить
і в одномі місці. Щоб не сильно витрачатись на таке лайно
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24.05.2020 11:37 Ответить
Он глосовал за закон о продаже земли.
w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095
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23.05.2020 22:00 Ответить
чому марадьора досі не посадили?
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23.05.2020 22:06 Ответить
Некогда.
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23.05.2020 22:13 Ответить
посадят падлу.
Это ж верх цинизма - начало пандемии продавать маски за границу.
И когда неизвестно было к чему приведёт пандемия и все страны запасались продовольствием в несколько раз увеличить продажу зерна за границу... Дерибанить госрезерв...
Посадят мародёра... придёт время...
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23.05.2020 22:20 Ответить
деньги, выделенные для борьбы с коронавирусом перегонять в Китай и оттуда завозить всякий хлам...

посадят мародёра...
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23.05.2020 22:22 Ответить
По электронной декларации, Давыденко В. Н. владел двумя транспортными средствами - TOYOTA LAND CRUISER 200 (2010 г. выпуска) стоимостью 50 000 долларов, LEXUS LS460 (2007 г. выпуска) стоимостью около 24 000 долларов. Жена Л. Нестеренко имеет автомобиль марки INFINITI FX50 (2012 г. в.) ориентировочной стоимостью около 30 000 долларов США.

Не так, что бы и много.
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23.05.2020 22:51 Ответить
Цены сильно завышены на авто.
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24.05.2020 02:41 Ответить
Я тоже это отметил. Думаю, что в этом завышении цены, тоже есть своя стратегия, если есть другие, неуказанные, скрытые источники доходов, то даже продав такую машину за 100$? можно будет отчитаться за будущие доходы на указанную сумму, отмыв свои денежки.
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24.05.2020 08:20 Ответить
Интересно, почему, фотографии трупа с места происшествия, с простреленной головой, немедленно появляются в сети. Это же первичный материал уголовного дела. Или это уборщица их выставила?
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23.05.2020 22:54 Ответить
Киллер выложил доказательства для оплаты своих услуг. Чем не версия?
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23.05.2020 22:59 Ответить
Реально, вполне может быть.
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23.05.2020 23:02 Ответить
Менты тоже хотят на лексусах ездить
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23.05.2020 23:43 Ответить
Сколько народного горя на форуме от смерти "народного" депутата.
Пора бы уже называть вещи своими именами. Ну какие они народные?! Предлагаю так и писать: не народные депутаты, олигархические шестерки, служащий Системы...
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23.05.2020 23:02 Ответить
Самоубийцы никогда не выбирают местом суицида общественный туалет. Тем более в этом случае. Депутат, имеющий кабинет, мог с удобством для себя совершить самострел, оставив на столе записку. 100% убили, застав в кабинке в неудобной позе... Ищите, кому мешал.
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23.05.2020 23:45 Ответить
Не мешал, а "играл не по правилам"...фраза депутата Щербаня уже имея пулю в голове...
Почему Вас хотели убить..???
Я начал играть не по правилам...
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24.05.2020 22:06 Ответить
Не исключаю, т.к. не знаю ничего об этом депутате, даже из какой он партии. Писала безотносительно причин и мотивов, чисто по обстоятельствам "самоубийства", представленного на картинках... Инсценировка 100%.
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25.05.2020 00:53 Ответить
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 116
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23.05.2020 23:49 Ответить
Руки не естественно лежат и подозрительно что не упал. Чисто внешне, его в такой позе туда могли посадить только внешними усилиями.
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24.05.2020 01:41 Ответить
Сидит в кресле напротив зеркала - видимо смотрел на себя перед выстрелом. Лужа крови под креслом. Мог и не свалиться с кресла, если пистолет малого калибра.
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24.05.2020 07:45 Ответить
А что офисное кресло делает в гальюне???? Не исключено что показательное убийство для тех кто в курсах его делишек...
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24.05.2020 22:22 Ответить
Сразу видно что не коррупционер.Даже избирателей своих принимал в туалете.Все деньги,выделенные на приемную, ушли жене на лексус.
З.Ы.
Власть себя нивелировала под абсолютный ноль.При убийстве депутата единственная эпитафия-"Да и йух с ним".К корыту еще набегут.
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24.05.2020 02:12 Ответить
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 9562
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24.05.2020 10:54 Ответить
К стати ,а Гардон не хочет , к нему интервью взять
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23.05.2020 23:52 Ответить
Ну все, дно пробито. В стране убивают теперь даже народных депутатов.
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24.05.2020 00:49 Ответить
Ну народ от такой потери грустить не станет.Тем более на такую опасную работу очередь просили не занимать.
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24.05.2020 02:02 Ответить
После выстрела руки между ног не сложатся
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24.05.2020 03:29 Ответить
це ти так думаєш, що немає ніякого стосунку до реальності
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24.05.2020 08:50 Ответить
Товариші по схемам з розкрадання зерна допомогли нардепу замовкнути, без обшуків і скандалів. Подія із серії "Мафія сказала треба - кіллер відповів - Єсть!" Кравченко, Кирпа який взям 700 млн кредиту, Колишня голова Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко чомсусь застрелилася у своєму будинку у селі Чайки під Києвом і інші "герої" реформатори.
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24.05.2020 07:11 Ответить
йому шкода свою квартиру будинок, а це чуже, нехай прибирають
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24.05.2020 08:49 Ответить
Идеть ба-а-а-а-альшой передел.
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24.05.2020 08:13 Ответить
Да,любит народ народных депутатов.Интересно,сколько баянов уже порвали?
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24.05.2020 08:28 Ответить
Меня тут мысль посетила , а нет ли связи между Довиденко и недавно умершим послом Китая в Израиле . Посол умер на ,уже прошлой неделе , в постели от сердечного приступа , китайцы вскрытие запретили . Посол назначен был недавно уже в 2020, перед пандемией , а до этого он был в Украине , то ли послом , то ли какой то серьезный пост занимал Как там у соловьева , совпадение ..........
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24.05.2020 08:52 Ответить
https://censor.net/user/405238 Однозначно самоубийство
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24.05.2020 08:55 Ответить
В белых тапках. Гордон что-то знает!
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24.05.2020 14:21 Ответить
Возможно сакральная жертва, чтоб внести законопроект о возврате неприкосновенности.
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24.05.2020 09:15 Ответить
А зачем стреляться в туалете? И почему у него там кресло, там шо его рабочее место?
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24.05.2020 09:28 Ответить
Нічого особливого:побочка від депутатства...ніхто ж не галасує, що гинуть наші воїни на війні,кожний день,армія розброєна.....
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24.05.2020 09:39 Ответить
Дело передано в ГБР?
Когда же, наконец, они найдут на пистолете отпечатки Порошенко ???
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24.05.2020 11:06 Ответить
а якщо там будуть відбитки зепоца?
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24.05.2020 11:10 Ответить
або хтось чуваку дуже довіривася, або він був дуже довірливий. Земля пухом.
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24.05.2020 11:09 Ответить
Тело нашли на диване в туалете, черт те что, кого он там ждал?
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24.05.2020 14:19 Ответить
Guten Morgen !
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24.05.2020 16:48 Ответить
минус один )) враг народа ...
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24.05.2020 16:53 Ответить
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