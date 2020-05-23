Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве. ФОТОрепортаж
Народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве.
Информацию Суспільному подтвердили источники в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной версии правоохранителей, он якобы совершил самоубийство.
По информации издания, на место инцидента также выехали следователи Государственного бюро расследований. Поскольку погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР.
По данным Еспресо, Валерия Давыденко нашли с огнестрельным ранением в голову. С большой вероятностью это было самоубийство.
По предварительной информации, трагедия произошла в личной приемной народного депутата на улице Большая Васильковская, 4а.
Член наблюдательного совета "Укрзализныци", бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в Telegram опубликовал фото с места происшествия.
Замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook уточнил, что тело найдено в туалете.
"На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", - отметил он.
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нашли, а в полдесятого по его округу уже Ляшко баллотируется.
Кабздец.
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Запоребриком не паряться щодо витончених сценаріїв.
Після інтерв'ю Горндона з поклонською та гіркіним, мобілізації орків, істерії на плюсах щодо колонізації України американцями та возвеличення "історичної" постаті Горндона у Шустера - стався "вибух" біля офісу кума Хла.
Халтура.
w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095
Это ж верх цинизма - начало пандемии продавать маски за границу.
И когда неизвестно было к чему приведёт пандемия и все страны запасались продовольствием в несколько раз увеличить продажу зерна за границу... Дерибанить госрезерв...
Посадят мародёра... придёт время...
посадят мародёра...
Не так, что бы и много.
Пора бы уже называть вещи своими именами. Ну какие они народные?! Предлагаю так и писать: не народные депутаты, олигархические шестерки, служащий Системы...
Почему Вас хотели убить..???
Я начал играть не по правилам...
З.Ы.
Власть себя нивелировала под абсолютный ноль.При убийстве депутата единственная эпитафия-"Да и йух с ним".К корыту еще набегут.
Когда же, наконец, они найдут на пистолете отпечатки Порошенко ???