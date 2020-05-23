Водитель "Запорожца" умер от сердечного приступа и врезался в Ford и Nissan в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

В Бердянске водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другими транспортными средствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 23 мая около 8 часов утра в Бердянский отдел полиции Главного управления НПУ в Запорожской области поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на проспекте Западном в городе Бердянск.

Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ, местный житель 1965 года, двигаясь по проспекту Западном, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение сначала с автомобилем Ford под управлением мужчины 1990 года рождения, а затем - с автомобилем Nissan под управлением водителя 1960 года рождения.

По результатам экспертизы водитель автомобиля ЗАЗ умер от острой коронарной недостаточности. Водители и пассажиры автомобилей Ford и Nissan, жители города Бердянск, не пострадали.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.





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