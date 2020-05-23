Водитель "Запорожца" умер от сердечного приступа и врезался в Ford и Nissan в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО
В Бердянске водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другими транспортными средствами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 23 мая около 8 часов утра в Бердянский отдел полиции Главного управления НПУ в Запорожской области поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на проспекте Западном в городе Бердянск.
Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ, местный житель 1965 года, двигаясь по проспекту Западном, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение сначала с автомобилем Ford под управлением мужчины 1990 года рождения, а затем - с автомобилем Nissan под управлением водителя 1960 года рождения.
По результатам экспертизы водитель автомобиля ЗАЗ умер от острой коронарной недостаточности. Водители и пассажиры автомобилей Ford и Nissan, жители города Бердянск, не пострадали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
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правила вождения тоже.У нас в стране электрик и не только сдает экзамены ежегодно а мед комиссия раз в два года.Так у них смертельных случаев на 1000 процентов меньше чем в автомобилистов.
Из Lambоrghini выползает водитель, встает, отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту свалку дорого автометаллолома, и произносит с нотками восхищения в голосе:
- Дааа!!!.. красиво бабулька ушла!
Видать в больную точку попал.
у тебя Генннадий, походу задержка в развитии..
От судьбы не уйдёшь!