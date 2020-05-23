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Водитель "Запорожца" умер от сердечного приступа и врезался в Ford и Nissan в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

В Бердянске водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другими транспортными средствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 23 мая около 8 часов утра в Бердянский отдел полиции Главного управления НПУ в Запорожской области поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на проспекте Западном в городе Бердянск.

Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ, местный житель 1965 года, двигаясь по проспекту Западном, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение сначала с автомобилем Ford под управлением мужчины 1990 года рождения, а затем - с автомобилем Nissan под управлением водителя 1960 года рождения.

По результатам экспертизы водитель автомобиля ЗАЗ умер от острой коронарной недостаточности. Водители и пассажиры автомобилей Ford и Nissan, жители города Бердянск, не пострадали.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Водитель Запорожца умер от сердечного приступа и врезался в Ford и Nissan в Запорожской области, - Нацполиция 01
Водитель Запорожца умер от сердечного приступа и врезался в Ford и Nissan в Запорожской области, - Нацполиция 02

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Автор: 

Бердянск (443) ДТП (7673) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9222) запорожец (6) Запорожская область (3079)


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Топ комментарии
+10
Оживленная дорога. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, бабулька перебегает проезжую часть. Визг тормозов. Удар. Бабулька оказывается под колесами VW Touareg V12. Из-за экстренного торможения в Touareg влетает Audi A6 Allroad quattro, в нее Кубик (Mercedes-Benz Gelandewagen), далее Hammer Н2 и Toyota Land Cruiser 100 и по очереди: Rоlls-Rоусе Рhantоm, Bentley Continental GT, Aston Martin DВ9, Porsche Cayenne и довершает картину Lambоrghini Diablо.
Из Lambоrghini выползает водитель, встает, отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту свалку дорого автометаллолома, и произносит с нотками восхищения в голосе:
- Дааа!!!.. красиво бабулька ушла!
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23.05.2020 21:51
+8
Мужики мрут не доживая 60 лет б.... статистика, средняя продолжительность жизни мужчин 66 лет. Мне 60 лет из 17 человек близких мне друзей осталось трое, вот и вся статистика.
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23.05.2020 22:09
+5
не зовсім ясно, чого в Запорожця не спрацював автопілот.
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23.05.2020 21:43
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Запежорці ще бігають?
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23.05.2020 21:33 Ответить
Учора бачив славуту...
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23.05.2020 21:37 Ответить
Славут в Запор. области дохрена.
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23.05.2020 21:44 Ответить
а думаешь в Днепре их мало???
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23.05.2020 23:33 Ответить
Нічого не думаю, бо не знаю.
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23.05.2020 23:36 Ответить
Киянин?
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23.05.2020 22:08 Ответить
С каких пор "Славуты" стали "Запорожцами?
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24.05.2020 08:29 Ответить
чего не скажешь о их водителях
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23.05.2020 21:44 Ответить
какое уголовное дело о чем виновник ДТП уже был мертвым когда и по причине его смерти (казус форс мажор) по факту или в отношении покойного?? дело то возбуждено???? полиция не может понять что НАРУШЕНИЕ ПДД лицами управляющими авто есть такие пока ЖИВЫЕ а смерть их сразу переводит в несколько иной статус... даже если не дай Бог были бы раненые пострадавшие или погибшие то тут казус и форс мажор.. единственно на что могут рассчитывать пострадавшие владельцы автомобилей это если за умершим будут наследования и пытаться взыскать что то с наследников...но не ранее чем через год по факту...
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23.05.2020 22:32 Ответить
Наследники пошлют,они не совершали преступлений .А вот правительству нужно клизму вставить.Или запретить управлять автомобилем старше 65 лет.Мед комиссия ежегодно .
правила вождения тоже.У нас в стране электрик и не только сдает экзамены ежегодно а мед комиссия раз в два года.Так у них смертельных случаев на 1000 процентов меньше чем в автомобилистов.
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24.05.2020 01:21 Ответить
Йому 55, а 65 років. А від інфарктів зараз помирають і в 30. Забороните й їм їздити?
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24.05.2020 08:17 Ответить
у нас он ОСН умирают детки в 6 лет знаю такой случай а спортсмены причем профессионалы здоров как быка потом бамц и умер..прямо на тренировке разминке и диагноз ОСН... а скрытые болячки онкология без симптомов практически расслоение аорты или аневризма они вообще не выявляются случайно только и то не всегда и без каких либо диагностических проявлений.......
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24.05.2020 10:53 Ответить
у нас вообще ЗАКОНЫ НАДО МЕНЯТЬ Правила Дорожного движения открывать подходы и в то же время ужесточать подбор к рулю людей а что младой алкоголик или просто дурачек или наркоман или все в одном теле флаконе лучше и не опасней??? у нас инфраструктуры нет вообще дорог нет в Нидерландах вообще не вводили карантин по короно вирусу а почему причина 1 свобода выбора КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.. второй пункт транспорт как ездил так и ездит он всегда был свободным а стал вообще свободным кто пожелал взяли карантин оплачиваемый отпуск с покрытием убытков бизнесу делу... сравните с Украиной.. второй момент развитая сеть в городах крупных Гаага Амстердам велодорожек и вся страна по 2-4 велосипеда имеет Третий пункт и голландцы самые высокие люди в Европе и мире средний рост женщин 184 см!!!!! а вирус локально обожает 140-170 см.... так вот выбор!!! у народа кто пешком..кто на великах 80% кто на авто 15% остальные общественным транспортом а кто сидит дома и вот вам не в приказном порядке а по факту... ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАРАНТИН людей дистанция более чем 3 метра.... а у нас Украине..задал я МВД Украине вопрос как там согласовать с Правилами где ездить можно элеткро-коляске на 3-4 колесах скорость до 20 км-час на батареях ОТВЕТ МВД вы должны сдать на права вождение этим креслом хотя у меня права категории Б и стаж вождения водителем не не придурки ли в нашей стране в МВД частности??!! водитель со стажем а сдавай плати сборы в кассу и карман право ездить на кресле???!! а была бы развита как в Нидерландах.... вело система дорожек- по которой ездят велики электро-самокаты электро-кресла тачки и скутера то какие вообще нафиг права и разрешения???!!!
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24.05.2020 11:03 Ответить
Ще бігають, в мене для "гонок" по степові є жуж 1989 р.в.
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23.05.2020 23:26 Ответить
Інколи на селі іще можна побачити.
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24.05.2020 07:43 Ответить
Водій "Запорожця" помер від серцевого нападу і врізався у Ford та Nissan у Запорізькій області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2039
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24.05.2020 07:50 Ответить
А где был "мерседес"!?
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23.05.2020 21:36 Ответить
Он уходил от погони.
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23.05.2020 21:42 Ответить
не зовсім ясно, чого в Запорожця не спрацював автопілот.
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23.05.2020 21:43 Ответить
А він там є?
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23.05.2020 21:53 Ответить
Конечно, расположен сзади, сразу за реактивным двигателем.
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23.05.2020 22:04 Ответить
Колись був чи анекдот, чи правда таке було. З заводу виїжджав Запорожець. На прохідній охоронець каже відкрий багажник. Водій і відкрив ззаду, а там мотор. Охоронець здійняв галас що той вкрав двигун.
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23.05.2020 22:43 Ответить
В запорожці автопілота немає. Зате є гідропідсилювач керма,АБС,АКПП,імобілайзер,парктронік і магнітола
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23.05.2020 23:48 Ответить
встроенный
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24.05.2020 01:22 Ответить
статью не читал? у автопилота случился сердечный приступ
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24.05.2020 04:06 Ответить
Оживленная дорога. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, бабулька перебегает проезжую часть. Визг тормозов. Удар. Бабулька оказывается под колесами VW Touareg V12. Из-за экстренного торможения в Touareg влетает Audi A6 Allroad quattro, в нее Кубик (Mercedes-Benz Gelandewagen), далее Hammer Н2 и Toyota Land Cruiser 100 и по очереди: Rоlls-Rоусе Рhantоm, Bentley Continental GT, Aston Martin DВ9, Porsche Cayenne и довершает картину Lambоrghini Diablо.
Из Lambоrghini выползает водитель, встает, отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту свалку дорого автометаллолома, и произносит с нотками восхищения в голосе:
- Дааа!!!.. красиво бабулька ушла!
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23.05.2020 21:51 Ответить
Был бы стёб, если бы это твоя бабулька или мать. Шо ещё нарожают, а КАЦАП. Людей любить надо, а врагов ненавидеть, а не наоборот.
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23.05.2020 23:00 Ответить
а за кацапа, ты, Гена, идешь в припрыжку нахер!
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23.05.2020 23:12 Ответить
Украинцы только посмеиваются, когда их случайно называют кацапами.
Видать в больную точку попал.
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24.05.2020 07:53 Ответить
ага .. до 2014 года большинство украинцев считали кацапов "мышебратья адиннарот".. а после 2014 г. наступило прозрение и глаза открылись..
у тебя Генннадий, походу задержка в развитии..
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24.05.2020 10:08 Ответить
Не-е-е, прозрение у меня наступило в армии, когда я столкнулся с "братским" кацапским народом, который без хороших звиздюлей доброго отношения к себе не понимает.
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24.05.2020 10:19 Ответить
+ к тому же необычайно серливые
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24.05.2020 11:03 Ответить
Жёсткая судьба
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23.05.2020 22:08 Ответить
Мужики мрут не доживая 60 лет б.... статистика, средняя продолжительность жизни мужчин 66 лет. Мне 60 лет из 17 человек близких мне друзей осталось трое, вот и вся статистика.
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23.05.2020 22:09 Ответить
Эта все Кавид-19 винаватый...
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23.05.2020 23:04 Ответить
Царство небесное водителю, соболезнование родным и близким.
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23.05.2020 23:37 Ответить
хоть один адекватный комент.Павел.
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24.05.2020 10:08 Ответить
Водитель "Запорожца" умер от сердечного приступа и врезался ....... в Запорожской области.

От судьбы не уйдёшь!
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24.05.2020 11:32 Ответить
 
 