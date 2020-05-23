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Новости Фото Силовики
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Смерть нардепа Давыденко: снимки с места происшествия. ФОТО 18+

Тело народного депутата Валерия Давыденко без признаков жизни обнаружила уборщица. Рядом с телом найден пистолет. Внимание! Фото для просмотра лицам старше 18 лет.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, "осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса Генерального прокурора".

"Продолжаются первоочередные следственные действия для выяснения обстоятельств. Досудебное расследование будет осуществлять следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", - отмечается в сообщении.

Также на сайте ОГПУ обнародовано фото пистолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует смерть нардепа Давыденко как убийство

Смерть нардепа Давыденко: снимки с места происшествия 01

Фото с места события опубликовало tk.media.

Смерть нардепа Давыденко: снимки с места происшествия 02

Как сообщает издание, Давыденко Валерий Николаевич - нардеп VIII и IX созывов, самовыдвиженец от 208 округа в Черниговской области. Входит в группу "Доверие". Член Комитета по вопросам экономического развития. Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). У него остались жена и двое дочерей.

Также читайте: Народного депутата Давыденко нашли мертвым в его офисе в Киеве

Отметим, что последняя запись на facebook-странице Давыденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.

Смерть нардепа Давыденко: снимки с места происшествия 03

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

депутат (3315) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9222) Давыденко Валерий (14) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+26
Нафіга це викладувати?
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23.05.2020 22:33
+22
99% дипутатів вори і прохіндєі і вони усвідомлюють куди лізуть...
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24.05.2020 06:50
+21
Майте повагу до померлого. От його нещодавне фото з https://www.facebook.com/profile.php?id=100009182269926 Фейсбуку з свята вишиванки
Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події - Цензор.НЕТ 5079
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23.05.2020 22:55
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Страница 2 из 2
з чого це такі висновки?
Може через обмеженність ресурсів у першу чергу захищають своїх, а вже потів всіх решту?
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24.05.2020 19:08 Ответить
унітаз та ванна - це мордовський почерк
У них якийсь пунктік на фекально-генітальній тематиці
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24.05.2020 19:06 Ответить
Тело народного депутата Валерия Давыденко без признаков жизни обнаружила уборщица. Рядом с телом найден пистолет Источник: https://censor.net/p3197561

Хто стріляється в туалеті?
БРЄД підставний.
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23.05.2020 23:26 Ответить
Зачем или за что?Страшная картина в любом случае .
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23.05.2020 23:35 Ответить
это не картина!!поверьте что это реальность!!(они так живут!!картина есть!!а их там нет!!и самое прискорбное что все во всё это верят!!)клован прийдёт!! порядок наведёт!!(аминь!!)
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23.05.2020 23:42 Ответить
Самоубийцы никогда не выбирают местом суицида общественный туалет. Тем более в этом случае. Депутат, имеющий кабинет, мог с удобством для себя совершить самострел, оставив на столе записку. 100% убили, застав в кабинке в неудобной позе... Ищите, кому мешал.
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23.05.2020 23:49 Ответить
Думаю, в туалете специально напали. Там камер нет.
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24.05.2020 02:19 Ответить
на стуле?
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23.05.2020 23:56 Ответить
Посадили труп.
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24.05.2020 02:17 Ответить
да ладно, а самоубийцу, что утопился в общественном туалете написав записку "жил грешно-умер смешно" не слышали?
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24.05.2020 11:04 Ответить
Це якось не вписується у класичне укпсучсамогубство, яке передбачає постріли з "різнокаліберної" зброї...
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24.05.2020 00:01 Ответить
Какое-какое?
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24.05.2020 15:08 Ответить
Здається є звязок з Попільнею. Щось багато трупів, як на один день.
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24.05.2020 00:21 Ответить
Загадка. Що змусило успішну людину піти на цей крок?
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24.05.2020 01:28 Ответить
яка совість, нема там нічого, влетів мабуть конкретно і вирішив таким чином проблему закрити.
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24.05.2020 16:28 Ответить
пасан к успєху шол.
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24.05.2020 16:27 Ответить
Как-то странно - запись на Facebook вчерашняя, в обед. Судя по тексту, человек строил какие-то планы рабочие, депрессивных эмоций в тексте не видно. На суицид не очень похоже. Разве что какое-то внезапное событие, резкое нервное потрясение подвигло на самоубийство. Но в таком возрасте и с таким опытом люди обычно не принимают скоропалительных решений даже при резких поворотах судьбы. К такому шагу долго идут, а тут по посту в соцсети не просматривается ничего такого в настроении . . .

Уж не убили ли . . .
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24.05.2020 01:42 Ответить
Может самолюстрировался?
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24.05.2020 01:50 Ответить
Откуда у него пистолет?
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24.05.2020 03:40 Ответить
Обычно у депутатов наградные стволы. Вплоть до пулемётов.
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24.05.2020 04:50 Ответить
Да пора осколочными гранатами их награждать
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24.05.2020 09:03 Ответить
Вон у кролика - целый арсенал
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24.05.2020 09:04 Ответить
Ага ... Танки і міномети ...
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24.05.2020 13:58 Ответить
Авакян йому томмігана подарував
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24.05.2020 16:29 Ответить
То бойові трофеї їз Чечні зняті з вбитих ним каців.
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24.05.2020 14:55 Ответить
У Яценюка - пулемет "Максим"
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24.05.2020 15:31 Ответить
Нащо йому в туалеті крісло?
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24.05.2020 06:03 Ответить
Нардеп був завязаний у великих аграрних скандалах, тож мабуть допомогли з кінцями в воду
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24.05.2020 06:13 Ответить
99% дипутатів вори і прохіндєі і вони усвідомлюють куди лізуть...
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24.05.2020 06:50 Ответить
Навіщо було відпускати кожару відпустили під залог?
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24.05.2020 07:24 Ответить
А по Тымчуку что?
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24.05.2020 07:53 Ответить
Совершенно непонятно зачем самоубийце или убийце понадобилось брать стул из кабинета и тащить его в сортир чтоб застрелится или пристрелить там. Убийце это еще технически трудновато сделать, разве что депутат был уже в отключке.
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24.05.2020 08:33 Ответить
Ага, самоубийца.(( Я ещё не видела самоубийц, у которых после выстрела сеье в висок руки были бы чинно - аккуратно сложены на ногах. Как минимум, правая рука с пистолетом не лежала бы замкнутой между колен.
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24.05.2020 08:44 Ответить
ти їх багато бачила? і те, що ти не бачила не значить, що цього не може бути. от є люди які кажуть, що коронавіруса немає, бо вони його не бачили.
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24.05.2020 16:31 Ответить
его в туалет пересадили???
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24.05.2020 08:57 Ответить
Ну да, чтобы уборщица не сразу нашла
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24.05.2020 18:48 Ответить
А зачем в туалете стул?
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24.05.2020 09:01 Ответить
Да, в твоём мордовском деревянном сортире стул никак не поместиться...
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24.05.2020 17:03 Ответить
Я понял, у таких придурков, как ты, всегда в сортирах стоят офисные стулья, чтобы вас на них мочили
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24.05.2020 22:18 Ответить
Якщо вбили, то значить не настільки поганою людиною він був.
Тим більше цей туалетний натяк - мордовські шлюхи мабуть були задіяні
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24.05.2020 09:08 Ответить
за рибу гроші.
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24.05.2020 09:50 Ответить
Лідер групи " Довіра" висловлює НЕДОВІРУ...
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24.05.2020 09:55 Ответить
справедливости ради, стул в туалете в плане суицида вполне объясним, он просто сел напротив зеркала и вел сам с собой диалог и принимал решение
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24.05.2020 10:26 Ответить
Чому руки розміщені на ногах? Йому передавили сонну артерію, потім знепритомленого на стульці затягли в туалет, щоб применшити звук пострілу.
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24.05.2020 10:56 Ответить
наверное по тому что это фото после криминалистических процедур, осмотрели посмотрели смывы с рук взяли а руки так положили чтоб не упал, или вы думаете цензор фотки выкладывает через 15 секунд после проишествия, с чего вы взяли что его нашли именно в таком положении))))))))))
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24.05.2020 11:04 Ответить
Було саме так як я написав.... Не буде він себе вбивати...
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24.05.2020 12:07 Ответить
бога ради хочется вам чтоб было по вашему пожалуста, мне фиолетово убили его или он самоубился, да хоть лазером с нибиру или чепига с мишкиным через канализацию, я просто говорю что самоубийство перед зеркалом это норма и позу могли поменять в ходе следственных мероприятий вот и все
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24.05.2020 12:30 Ответить
Людина була повна життєвих планів. Це депутат по моєму виборчому округу. Під час виборів тільки й чутно було про його корисну діяльність. Та і зараз у групі з фейсбука по мойому містечку можна прочитати багато коментарів з сумом в тексті.
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24.05.2020 17:35 Ответить
ти був там, що так категорично стверджуєш? чи ти експерт криміналіст, фахівець по самогубствах? ні, то не тринди.
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24.05.2020 16:33 Ответить
А ти хто такий, щоб піддавпти сумніву мої слова?
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24.05.2020 17:40 Ответить
тобто ти мудозвон тупорилий, найнятий зраду розводити.
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24.05.2020 21:43 Ответить
Не мудозвон, не тупорилий. Припиніть мислити кацапськими категоріями, які базуються на матюках та приниженні.
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24.05.2020 22:36 Ответить
а чому такі безапеляційні твердження, "та хто ти такий щоб піддавати сумніву", може б ти сказав хто ти такий, що твої припущення безсумнівні, або грунтованіше доводиводив свої твердження, а якщо цього не робиш, то заслужено ідеш в спам. тут таких диванних икзпердів, особливо найнятих і з параши тьма, ти нічим не відрізняєся.
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25.05.2020 08:09 Ответить
Я так безапеляційно стверджую бо вже немає різниці як вбили Давиденка. Саме вбили і хай розслідують саме з такої позиції.
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25.05.2020 11:03 Ответить
тобто розумного, логічного пояснення на підставі висновків судмедекспертів, їх досвіду по аналогічних ситуаціях, або хочаб підручних з крміналістикити не можеш, тому просто портиш повітря, своїми нічим не обгрунтовнаими твердженнями. а які докази, що його вбили, бо ти так стверджуєш? я, наприклад нічого не стверджую, вбили, чи сам, чи довели до самогубства, мені пофіг. Я до нього не відчуваю ніяких емоцій, ні жалю, ні злорадства, нічого, я навіть не знав про його існування. Щоб там не сталося, це його особистий вибір. На мою думку є три варіанта, він конкретно влетів на гроші на решалово і не зміг віддати або вирішити і таким чином вирішив закрити проблему,. Або його посада комусь треба, а він не захотів. Це все версії для слідства, а не безапеляційних тверджень диванних изкпердів. Складається враження, що боти платні, найняті поширювати потрібну комусь думку, занадто вже подібні "безапеляційні твердження".
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25.05.2020 15:12 Ответить
і що ти таке, щоб стверджувати і тобі повинні вірити, найнятий троль номерний? ото істина, і ти у спамі тупориле.
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24.05.2020 21:46 Ответить
Именно так и было, как пишет Алекс Руд: фото сделано после криминалистических процедур, обычная рутина следствия.

Большинство людей почему-то упорно принимают простые явления за сложно-конспирологические: им так больше нравится: им так интереснее. Примитивно-обывательское восприятие.
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24.05.2020 17:24 Ответить
Зверніть увагу як лежить пістолет. Він не міг його собі під ноги кинути. Про тіло згоден, а пістолет якби вже й брали, то на місце вже б не вертали.
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24.05.2020 17:39 Ответить
как же хочется улететь от дебилов на нибиру, я б от таких тупых избирателей сам бы небось застрелился, как им объяснить что выкладывать фото из уголовного дела это уголовное дело, фото сделали перед выносом тела санитарами, примерно: че выносим? ща еще одно фото, а пестик где? ща будет, но люди почему то уверены что им показывают как все есть на самом деле, видать трк украина пересмотрели
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24.05.2020 18:23 Ответить
тобто це фото після того як уліки всі поміняли місцями? Теж цікава версія
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24.05.2020 18:59 Ответить
Я не розуиію мету такого викладу думок з позиції, так би мовити, судмедексперта? Ви скоріше всьго хочете задурити людям мізки або похизуватися певними навиками.. Скільки в країні вже відбулося таких "самогубств"? Міністр транспорту Кирпа, міністр МВС Кравченко, голова держфонду Семенюк-Самсоненко... Хто буде відповідати за ці вбивства? Чечетов ще.
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24.05.2020 20:48 Ответить
вы реально больной, где я говорил что я судмедэксперт, послушайте искренний совет, вызовите смп, скажите что у вас а/д повышен и попросите пол кубика аминазина как ганглиоблокатора, нейролептик он мозг прочищает поверьте, утром проснетесь другим человеком
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24.05.2020 20:59 Ответить
А чому ви чіпляєтеся до деталей, які не відтворюють суть мого коментаря? Ось це дуже дивно насправді.
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24.05.2020 22:30 Ответить
Сказочник вася, так это , оказывается ты аФтор заговора иллюминатов и вживления чипов в неокрепшие мозги
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24.05.2020 17:06 Ответить
Щось не сподобалося в моїй версії, шановний?... Не хвилюйтеся. Слідство зробить висновки.
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24.05.2020 17:42 Ответить
цікава версія
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24.05.2020 18:56 Ответить
Выстрел в правый висок,судя по фото.Положение рук,туловища и пистолета при таком выстреле должно быть иное.Подозрительное самоубийство.
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24.05.2020 10:55 Ответить
ну да, правая рука должна была вниз упасть, я это тоже заметил...
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24.05.2020 12:26 Ответить
УЗНАЁТЕ ПОЧЕРК ???

https://rg.ru/2019/03/24/poroshenko-obvinili-v-ubijstve-brata.html Порошенко обвинили в убийстве брата - Российская газета

https://lenta.ru/news/2020/03/25/popal_paren/ Порошенко обвинили в убийстве Моторолы: Украина ...

https://tk.media/news/dnr-obyavila-v-rozysk-poroshenko-ego-obvinyayut-v-ubiystve-komandira-motoroly-2020-03-25 "ДНР" объявила в розыск Порошенко. Его обвиняют в ...



Чья крававая рука прервала жизнь народного избранника ???
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24.05.2020 11:18 Ответить
Притащил в туалет стул, чтобы, усевшись на него, застрелиться. Ага, ничего подозрительного, все так делают.
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24.05.2020 12:42 Ответить
Он смотрел в зеркало, там же зеркало напротив должно быть, пьяный наверное был, это похоже на самоубийство, по принуждению скорей всего, или поставили перед выбором или шантаж, если же это убийство то оформлено все именно под самоубийство, такое кто попало провернуть не может.
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24.05.2020 13:15 Ответить
https://112.ua/statji/agrobaron-figurant-korrupcionnyh-skandalov-chem-byl-izvesten-nardep-valeriy-davidenko-kotorogo-nashli-zastrelennym-v-kieve-537032.html Типичный представитель эпохи Яныка-Петра, разворовавший аграрный фонд.
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24.05.2020 13:37 Ответить
Замочили в сортире.
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24.05.2020 13:44 Ответить
все депутаты сборище бандюганов .туда им и дорога ..
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24.05.2020 15:02 Ответить
Одним більше,одним менше... Да какая разніца...
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24.05.2020 15:14 Ответить
Хорошим депупадлам хорошие гробы , плохим плохие . Депупадлов не жалко , у нас еще 450 штук есть.
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24.05.2020 17:04 Ответить
Я то думаю, почему простому народу стволы не разрешают - да если им разрешить, они от такой жизни поубиваются, а кто же на ни тогда работать будет
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24.05.2020 17:57 Ответить
б*же, да самоубиться мона чистенько и безболезненно за 50 грн., а не заляпывать все + ствол доставать перед этим
скорее всего если разрешить стволы и закон норм. сделать то немало бандитов сядет на бутылку, что Авакову не понравится.
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24.05.2020 19:00 Ответить
це такий тонкий сарказм?
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24.05.2020 19:01 Ответить
Довбані козли! Щоб коли вас прикінчать (і мені байдуже, чому), ваші фотки так само були у мережі. ЖурнаШЛЮХИ!
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24.05.2020 19:21 Ответить
Топорна робота.
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24.05.2020 20:05 Ответить
Доверие кончилось.
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24.05.2020 20:42 Ответить
вбиральня - досить дивне місце для самогубства.
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24.05.2020 21:18 Ответить
та ще й в офісному стільці ... ???
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24.05.2020 21:19 Ответить
Вы серьезно ,тут обсуждаете суицид Это, 100% Украинское убийство Кожары тоже сначала рассказывали про суицид Говнюки
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24.05.2020 22:05 Ответить
Это даже не имитация самоубийства...это показано демонстративно, что место жмура около параши...ну а официально естественно "прикре самогубство"
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24.05.2020 22:33 Ответить
а чего это он на компьютерном кресле в туалет ездил ??
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25.05.2020 20:37 Ответить
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