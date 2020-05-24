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Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне. ФОТОрепортаж

Пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил совместно с представителями СБУ в районе Дружковки Донецкой области остановили грузовой автомобиль, в котором обнаружили 6800 пачек контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В результате осмотра автомобиля правоохранители обнаружили скрытые за листами картона ящики с сигаретами - всего 6800 пачек различных марок частично без акциза и с акцизом украинского и белорусского образца", - говорится в сообщении.

Водителем грузовика оказался сорокалетний житель города Константиновка.

"Нарушителя и обнаруженные табачные изделия на общую сумму 332 тыс. грн. передали представителям ГФС для принятия правового решения", - подытожили в Госпогранслужбе.

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Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне 01
Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне 02
Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне 03
Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне 04
Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне 05
Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне 06

Госпогранслужба (6425) контрабанда (2409) сигареты (867) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+5
Віз кармільцам цидаретки, чи навпаки?
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24.05.2020 09:36
+4
Хах,таки ездят грузовички через линию разграничения,приторговывает с оккупантом
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24.05.2020 09:44
+3
якщо віз на непідконтрольну територію можно пропускати хай травляться, якщо в Україну то молодці що затримали
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24.05.2020 09:47
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В анальном отверстии перевозить не пробовали?
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24.05.2020 09:25 Ответить
Віз кармільцам цидаретки, чи навпаки?
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24.05.2020 09:36 Ответить
Це не контрабанда, це премії для "бойових" генералів.
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24.05.2020 09:37 Ответить
Это не для генералов, это экспортный вариант в ЕС.
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24.05.2020 09:53 Ответить
Хах,таки ездят грузовички через линию разграничения,приторговывает с оккупантом
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24.05.2020 09:44 Ответить
Деньги не пахнут. Зато мирных жителей там запечатали.
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24.05.2020 09:52 Ответить
якщо віз на непідконтрольну територію можно пропускати хай травляться, якщо в Україну то молодці що затримали
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24.05.2020 09:47 Ответить
С Донецка возили раньше, там дерьмовая фабрика штампует за копейки, с западной приезжали за сигаретами и пёрли их в ЕС.
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24.05.2020 09:48 Ответить
Не надо писать в прошедшем времени тому как это происходит в настоящем. Но ведь с Донецком КПП закрыты, как это все переправляют, по тонелям, как из Палестины в Израиль?
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24.05.2020 09:51 Ответить
И шо имели делать пограничники в Константиновка, если это не приграничный город и в нем нет таможни. И откуда там сигареты, если нет сигаретных фабрик да ещё с белорусским акцизом.
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24.05.2020 09:49 Ответить
"""У ході перевірки оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону зі складу Об'єднаних сил спільно з представниками СБУ в районі Дружківки, Донецької області, зупинили вантажний автомобіль."""
Водитель родом из Константиновки... И кто-то его кинул...
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24.05.2020 12:10 Ответить
филип морис сейчас обосрались от страха на рынок выходит дээнеровские элитные сигареты престиж, еще и курит кто то это говно
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24.05.2020 10:04 Ответить
Єлітниє цігарки патроннага завода????
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24.05.2020 10:06 Ответить
Ага, с капсюлем-сюрпризом в каждой пачке)))
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24.05.2020 12:12 Ответить
Я таких и сигарет не видел..может потому что Camel курю.. а на остальной мусор не обращаю внимания?
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24.05.2020 13:08 Ответить
 
 