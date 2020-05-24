Пограничники на Донетчине выявили контрабанду сигарет: 6800 пачек прятали в картоне. ФОТОрепортаж
Пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил совместно с представителями СБУ в районе Дружковки Донецкой области остановили грузовой автомобиль, в котором обнаружили 6800 пачек контрабандных сигарет.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В результате осмотра автомобиля правоохранители обнаружили скрытые за листами картона ящики с сигаретами - всего 6800 пачек различных марок частично без акциза и с акцизом украинского и белорусского образца", - говорится в сообщении.
Водителем грузовика оказался сорокалетний житель города Константиновка.
"Нарушителя и обнаруженные табачные изделия на общую сумму 332 тыс. грн. передали представителям ГФС для принятия правового решения", - подытожили в Госпогранслужбе.
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