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The New York Times напечатало на первой странице имена 1000 погибших от COVID-19: "Неисчислимая потеря". ФОТО

Издание The New York Times отвело первую полосу для публикации тысячи имен жертв COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом издание привлекает внимание к количеству летальных случаев от коронавируса в США, которое приблизилось к 100 000.

"Вместо статей, фотографий или картинок, которые обычно появляются на первой странице "Нью-Йорк Таймс" в это воскресенье будет просто список: длинный, печальный список людей, погибших в результате пандемии коронавируса", - говорится в комментарии.

Одна тысяча имен – это лишь один процент от количества умерших. Однако, как отметил главный редактор издания Марк Лэйси, через века люди смогут взглянуть на список и понять, насколько масштабными были потери от смертоносного вируса.

Рядом с каждым именем издание опубликовало короткие некрологи.

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The New York Times напечатало на первой странице имена 1000 погибших от COVID-19: Неисчислимая потеря 01

карантин (16729) смерть (9222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
В Пензе сегодня снова плохое покрытие?
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24.05.2020 12:40
+2
тебе виднее. как переведёшь на украинский "опыт"?
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24.05.2020 12:42
+1
сколько эта "абсолютно независимая" газета получила от фонда Била и Мелинды?
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24.05.2020 12:36
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сколько эта "абсолютно независимая" газета получила от фонда Била и Мелинды?
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24.05.2020 12:36 Ответить
В Пензе сегодня снова плохое покрытие?
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24.05.2020 12:40 Ответить
тебе виднее. как переведёшь на украинский "опыт"?
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24.05.2020 12:42 Ответить
кирилл лещенко?
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24.05.2020 12:58 Ответить
перевод неверный
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24.05.2020 13:03 Ответить
латпеножный..- NYT= настоящий печатный печатный орган СВОБОДНОЙ страны..- а твои..??- вечно безымянные герои...???
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24.05.2020 15:51 Ответить
может ты ответишь на мой вопрос, хохол липовый?
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24.05.2020 15:52 Ответить
А может и ничего.
Массовый психоз уже живёт своей жизнью, как лесной пожар.
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24.05.2020 12:53 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC4SuEgRSjs_6Rp7IY4MU8fg

здесь говорят, что дал миллион и ссылаются на сайт фонда.
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24.05.2020 13:14 Ответить
Кремлядь пукан твій не витримає довго))) баньте цю гниль кацапську
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24.05.2020 13:11 Ответить
держи на рюмку стекломоя, лахта.
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24.05.2020 13:12 Ответить
Глянул этот список умерших. 95% умерших в возрасте от 50 лет и выше.
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24.05.2020 12:43 Ответить
я чет забыл где читал, может в коментах - но ссылка и т.д. была шо всплеск инсультов среди молодых - вирус сгущает кровь мол, но записывают..... как инсульт.
а так - мне побоку вирус - я православный обряд щас совершу и вирус на бутылку посажу гггг
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24.05.2020 12:48 Ответить
от рака или обычной пневмонии умирает намного больше чем от короновируса...
От короновируса умирает менее 1% от всех умерших от других болезней.
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24.05.2020 12:52 Ответить
типо тесты сделали 100% населения?

это типо умер от кашля, но у него был спид
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24.05.2020 13:02 Ответить
Та ти скоріше кацапов сам на бутилку сядеш слопатоєдное алкобидло
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24.05.2020 13:12 Ответить
Похоже мало кого интересует такая информация. Они ведь только узнали что люди смертны. И средняя продолжительность жизни в мире около 60-ти
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24.05.2020 17:13 Ответить
Фото на палочки - и на митинг.
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24.05.2020 12:51 Ответить
Неисчислимая потеря ...будет дальше....Не вешайте красные веревочки на руку.
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24.05.2020 13:41 Ответить
ЛУЧШЕ Б КИТАЙСКИЕ КВАРТАЛЫ ЗАКРЫЛИ !!! И ТРИАДУ ПОДЖАЛИ !!!
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24.05.2020 17:02 Ответить
Я бы сказал- умершие С коронавирусом, а не ОТ коронавируса. Наверняка все они пили йогурт хоть раз в последнюю неделю жизни. Давайте считать, что они умерли от йогурта. Попробуйте доказать обратное.
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24.05.2020 17:10 Ответить
Хлеб ели все поголовно, за две недели до смерти. Хлеб очень опасный продукт.
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24.05.2020 21:31 Ответить
То что хлеб-это яд, я давно знаю! А вот на йогурт кто мог подумать?
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25.05.2020 17:49 Ответить
Будут дальше такое печатать, их перестанут читать
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24.05.2020 17:17 Ответить
 
 