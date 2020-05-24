The New York Times напечатало на первой странице имена 1000 погибших от COVID-19: "Неисчислимая потеря". ФОТО
Издание The New York Times отвело первую полосу для публикации тысячи имен жертв COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что таким образом издание привлекает внимание к количеству летальных случаев от коронавируса в США, которое приблизилось к 100 000.
"Вместо статей, фотографий или картинок, которые обычно появляются на первой странице "Нью-Йорк Таймс" в это воскресенье будет просто список: длинный, печальный список людей, погибших в результате пандемии коронавируса", - говорится в комментарии.
Одна тысяча имен – это лишь один процент от количества умерших. Однако, как отметил главный редактор издания Марк Лэйси, через века люди смогут взглянуть на список и понять, насколько масштабными были потери от смертоносного вируса.
Рядом с каждым именем издание опубликовало короткие некрологи.
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Массовый психоз уже живёт своей жизнью, как лесной пожар.
здесь говорят, что дал миллион и ссылаются на сайт фонда.
а так - мне побоку вирус - я православный обряд щас совершу и вирус на бутылку посажу гггг
От короновируса умирает менее 1% от всех умерших от других болезней.
это типо умер от кашля, но у него был спид