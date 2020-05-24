The New York Times напечатало на первой странице имена 1000 погибших от COVID-19: "Неисчислимая потеря". ФОТО

Издание The New York Times отвело первую полосу для публикации тысячи имен жертв COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом издание привлекает внимание к количеству летальных случаев от коронавируса в США, которое приблизилось к 100 000.

"Вместо статей, фотографий или картинок, которые обычно появляются на первой странице "Нью-Йорк Таймс" в это воскресенье будет просто список: длинный, печальный список людей, погибших в результате пандемии коронавируса", - говорится в комментарии.

Одна тысяча имен – это лишь один процент от количества умерших. Однако, как отметил главный редактор издания Марк Лэйси, через века люди смогут взглянуть на список и понять, насколько масштабными были потери от смертоносного вируса.

Рядом с каждым именем издание опубликовало короткие некрологи.

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