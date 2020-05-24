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Активисты "Европейской солидарности" собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся. ФОТОрепортаж

Активисты

Усилиями Фонда Порошенко, волонтеров и благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщается в воскресенье на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.

"Те волонтеры, которые сегодня здесь - абсолютное большинство в 2014-м году так же не остались равнодушными. Так же объединились и стали на защиту Украины. Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить каждого, кто приобщился к этой акции. Более половины средств - это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют", - сказал лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

Как отмечается в сообщении, акция совпадает с годовщиной ОО "Дело громад", объединившей единомышленников в разных городах Украины.

"Пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь как из него выйти, "Дело громад", "Европейская солидарность" и Фонд Порошенко вместе не мечтали, а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем завершающую партию. Всего 25 тысяч семей получили помощь от "Европейской солидарности". Вместе мы – сила", - сказала Марина Порошенко.

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На коробках с продуктовыми наборами участники акции оставляют пожелания для людей, которые получат эту помощь - здоровья, благополучия, мира и добра.

"Уже стало доброй традицией, когда и в пятницу, и в субботу мы приезжаем сюда… Если эта трагедия продолжится дальше, если экономические последствия коронавируса вместе с медицинскими будут заставлять страдать - вся эта команда волонтеров не будет равнодушной. И мы это наше дело - Дело громад - продолжим. И не оставим людей в беде", - отметил Порошенко.

Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 01
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 02
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 03
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 04
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 05
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 06
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 07
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 08
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 09
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 10
Активисты Европейской солидарности собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся 11

Порошенко Петр (19600) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+31
Зебилы, а когда вы принимаете продуктовые наборы от Пороха вы тоже говорите что Порох клятый барыга итд?
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24.05.2020 14:14
+25
Активисты "Европейской солидарности" собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся - Цензор.НЕТ 1662
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24.05.2020 14:18
+19
ЗЕбилы которые ненавидят Порошенко и проклинают его каждый день с удовольствием гребут продуктовые наборы и жадно вырывая их с рук недовольно визжат - пачиму так мала барига мародьор, мог бы и больше дать!!!!
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24.05.2020 14:42
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Страница 2 из 2
На такую огромную страну нуждающихся оказалось не так уж много...
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24.05.2020 15:05 Ответить
I нам, зебiлам, щось перепаде, бо в Пэтра нема такоi кiлькостi прихильникiв.
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24.05.2020 15:13 Ответить
А шо собрало убогое шапито, что сейчас у власти?
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24.05.2020 15:15 Ответить
Власть должна раздавать халявную жрачку? Именно для этого её избирают? Когда ж вы нажрётесь, голодающие *********?
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24.05.2020 16:46 Ответить
Не нервничай так, животное. Страдай тихонько и не воняй
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24.05.2020 19:15 Ответить
С чего это мне страдать и нервничать?
Похоже, что это ты от недоедания страдаешь. Но ты не переживай, Петро и тебе набор продуктовый пришлёт.
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24.05.2020 20:11 Ответить
А тебе маску от кРадуцкого, или от Гереги?
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24.05.2020 20:25 Ответить
Ну ведь главзебил раздал, цельную Гереговскую Мрию
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24.05.2020 20:24 Ответить
Власть должна управлять так, чтобы не было нуждающихся.
Астрологи объявили эпоху некомпетентных клоунов - число нуждающихся выросло втрое....
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25.05.2020 11:38 Ответить
це видно петруха з 25% переплати за комуналку "розщедрився" ...а міг взагалі ніяух і нікому ...який "щедрий" господар
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24.05.2020 15:19 Ответить
А мог и товары Эпицентра рекламировать - правда?
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24.05.2020 20:26 Ответить
так ти не путай старого злодюгу з лошарою клоуном ...гніда іловайська "працює" у реальному секторі а цей клоун у "рекламі"
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24.05.2020 21:41 Ответить
Понятненько, а шо там с откатом от кРадуцкого, откатом от бизнеса, "своего прокурвора" Бакланова, с откатами от торговли должностями, откатами от кураторов Геруса из раши?
Говорите - "клёун"?
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24.05.2020 23:00 Ответить
Нада просто перестати грабувати людей , плодячи нужденних всі 30 років , то й піаритись не буде на кому . Просто нада перестати красти і брехати .
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24.05.2020 15:22 Ответить
Точно! А кто должен перестать?
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25.05.2020 11:40 Ответить
Петро Олексійович вирішив допомогти Зеленському покінчити з епохою бідності.
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24.05.2020 15:23 Ответить
І як? Вийшло? Краще вийшло, ніж виходило в Ведра Лексійовича з 2014 по 2019?
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24.05.2020 16:48 Ответить
Я мала на увазі, що цими продуктовими наборами "Ведро Лексійович" (доречі, дякую за смішне прізвисько) показав Зеленскому приклад "боротьби" з бідністю і як можна конвертувати свою благочинність в еквівалентну кількість голосів на місцевих виборах.
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24.05.2020 18:59 Ответить
Зеля уже делает, в тесном содружестве с эпиком
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24.05.2020 20:27 Ответить
" ...епохою бідності"

Активісти "Європейської Солідарності" зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних - Цензор.НЕТ 5125
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24.05.2020 15:28 Ответить
Крав мільярдами, зробив жебраком кожного третього.. ліцемірна сволота
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24.05.2020 15:36 Ответить
Так крав, таааа-ак крав, що з мільярдера перетворився у мільйонера.
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24.05.2020 17:33 Ответить
Не рашка с войной виновата, нееее....
Клоун ты.
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25.05.2020 11:41 Ответить
Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!
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24.05.2020 16:04 Ответить
Если бы пес и патрашенко 5 лет не мародерствовали, не понадобилось собирать пакетики для пиара.
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24.05.2020 16:07 Ответить
Бабища, не пались так втупую. "Потрошенко" - енто ваше чисто козломордое, из киселевской молофьятиньі про "нацгвардия бомбит дамбас" и "мальчика распяли в трусиках".
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24.05.2020 17:24 Ответить
ЗА КРАДЕН1 ГРОШ1 У ЛЮДЕЙ БЕЗКОШТОВН1 НАБОРИ
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24.05.2020 16:23 Ответить
Смотрю у Вас проблема с украинской клавой??? Капсить умеете, а вот украинский в раше кураторы не поймут??? Вас палит буква " і ", а есть еще ї и є .))) Шо делать будете?)))
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24.05.2020 16:50 Ответить
Докази є, брехунец?
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24.05.2020 17:40 Ответить
При Зеленском нуждающихся всего 25 тыщ. Чем не конец эпохи бедности?
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24.05.2020 16:30 Ответить
У Патрашенка на фото снова нимб над головой... А вообще по хорошему людям надо давать не рыбу, а удочку...
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24.05.2020 16:42 Ответить
будет тебе за 80, выдадим тебе удочку.
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25.05.2020 07:52 Ответить
Безвиз, реализация свобод - разве не такая удочка, для самостоятельных людей?
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25.05.2020 11:42 Ответить
А де активісти Слуги народу?Чи вони тільки пасиви?
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24.05.2020 16:54 Ответить
Им герега платит
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24.05.2020 20:28 Ответить
Петро Порошенко був, є і завжди буде Президентом України .
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24.05.2020 17:34 Ответить
Первых два года люто его ненавидел,потом кардинально поменял свое мнение,все начало изменятся в лучшую сторону,армия,интернет 3Дж,4Дж. вера, безвиз,которым сейчас пользуются с удовольствием и 73% зеэлехтората)))Но бубочка сказал, что пошарит в карманах заробитчан с большим удовольствием))Понемногу везде все делалось,строилось,и это факт.Плюс кацапы обрезали 20%ВВП и развязали бойню(((И в самый трудный момент Порошенко сделал для страны,именно для страны все правильно,и после года управления Османского,хочу назад Мальдивского))
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24.05.2020 22:57 Ответить
Дякую всім, хто допомагає українцям, і ''жадібному'' Порошенкові теж. Але вражає бидлячість зеботів.
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24.05.2020 18:36 Ответить
Вы чье совсем охринели,зебил явно же сказал,кто получает 5000 грн. тот средний класс,а таких у нас в стране 80% и может многое себе позволить,и даже накормить нищих))))))))))Барыга,прекрати раскачивать лодку!))))))
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24.05.2020 22:49 Ответить
А где мой пакет? У нас в подъезде помощь получают в основном те кто проросийский или наркоман и пьяница. Работягам ничего не дают, всё делают под покровом секретности и личной преданности местных активистов.
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25.05.2020 14:25 Ответить
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