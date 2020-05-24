Активисты "Европейской солидарности" собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся. ФОТОрепортаж
Усилиями Фонда Порошенко, волонтеров и благотворителей собраны 25 тысяч продуктовых наборов.
Об этом сообщается в воскресенье на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.
"Те волонтеры, которые сегодня здесь - абсолютное большинство в 2014-м году так же не остались равнодушными. Так же объединились и стали на защиту Украины. Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить каждого, кто приобщился к этой акции. Более половины средств - это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют", - сказал лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.
Как отмечается в сообщении, акция совпадает с годовщиной ОО "Дело громад", объединившей единомышленников в разных городах Украины.
"Пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь как из него выйти, "Дело громад", "Европейская солидарность" и Фонд Порошенко вместе не мечтали, а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем завершающую партию. Всего 25 тысяч семей получили помощь от "Европейской солидарности". Вместе мы – сила", - сказала Марина Порошенко.
На коробках с продуктовыми наборами участники акции оставляют пожелания для людей, которые получат эту помощь - здоровья, благополучия, мира и добра.
"Уже стало доброй традицией, когда и в пятницу, и в субботу мы приезжаем сюда… Если эта трагедия продолжится дальше, если экономические последствия коронавируса вместе с медицинскими будут заставлять страдать - вся эта команда волонтеров не будет равнодушной. И мы это наше дело - Дело громад - продолжим. И не оставим людей в беде", - отметил Порошенко.
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Похоже, что это ты от недоедания страдаешь. Но ты не переживай, Петро и тебе набор продуктовый пришлёт.
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