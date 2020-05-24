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"Стоп реванш": на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 24 мая, в 14:00 на киевском Майдане Независимости собрались участники протестной акции по случаю первой годовщины президентства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организатором выступает "Движение сопротивления капитуляции". Отмечается, что точно такие же митинги пройдут и в других городах.

Среди присутствующих есть люди с флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад".

В пресс-релизе акции говорится: "За считанные месяцы Украина под руководством Зеленского перечеркнула большинство достижений Майдана. Под лозунгами стремления к миру команда Зеленского склоняет Украину к капитуляции в войне с Россией, под лозунгами продолжения проевропейских реформ происходит их свертывание и возвращение старых коррупционных схем Януковича. Украинцам хакнули мозги на выборах , и кампания по промывке мозгов продолжается непрерывно все это время.

Что удалось президенту сделать в течение года? Ему удалось вернуть украинцев из-за границы, но не благодаря успехам Украины, а благодаря коронавирусу. Ему удалось заменить все руководство страны, но не на лучших, а на худших. Ему удалось сделать из украинской политики непрерывное и скандальное шоу, которое стало ширмой усиления олигархического влияния".

Смотрите также: "Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

"Мы должны объединиться в единый кулак. Если у нас не будет страны, то не важно, какая партия и с какими идеями придёт к власти, а вызовы перед нами стоят очень серьезные... Мы свободные, мы сильные и мы не допустим реванша", - заявил со сцены координатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.

"Год президентства Зеленского запомнился не только капитуляционной политикой, а и репрессиями против патриотов, участников Революции Достоинства и российско-украинской войны, волонтеров: Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Маруси Звиробий, Татьяны Черновол", - добавил он.

Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 01
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 02
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 03
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 04
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 05
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 06
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 07
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 08
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 09
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 10
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 11
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 12
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 13
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 14
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 15
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 16
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 17Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 18
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 19
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 20
Стоп реванш: на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского 21

Фото - Олег Богачук

акция (2425) Зеленский Владимир (20362) Киев (25518) майдан (4142) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+90
В каждой стране был президент, который стал национальным позором. У Франции это был Филипп Петен, который стал колоборантом, в Англии Невилл Чемберлен, который боялся Гитлера и тд. В Украине национальным позором будет Зеленский. Пройдет какие то лет 10-15 и все будут так думать.
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24.05.2020 14:53
+79
"Стоп реванш": на Майдані відбувається акція до річниці президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 9982
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24.05.2020 15:12
+60
Так. Зеленський - справжній барига.
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24.05.2020 15:02
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В кожного каналу свої глядачі.
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24.05.2020 23:16 Ответить
Кацапський реванш вже відбувся,і це цілком провина за наб то м'якосердних українців.
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24.05.2020 17:23 Ответить
Какой ты культурный. Но это вина занадто тупых хохловатников, там "руский мир" в одной извилине, а не "м'якосердність"
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24.05.2020 17:40 Ответить
В тому і справа,що українці патріоти фізично не знищили,а як зара власно бачимо що даремно дали шанс виправитися ворогам України.
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25.05.2020 12:19 Ответить
А кажуть, що всі бідні!!!
Такі банери не дешево коштують!
Хоча, і так зрозуміло звідки гроші...
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24.05.2020 17:25 Ответить
Єпоха бидності закінчилася...
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24.05.2020 17:38 Ответить
Стоят либо те, кто упел выскочить на пенсию до принятия Пе закона о пенсии с 65. Либо студенты, которые так и не поняли, что их побрили на 5 лет стажа. ЗАТО можно докупить! аХХАААА
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25.05.2020 11:02 Ответить
Зеленые, вы же сами понимаете, шо много тех, кто сейчас на Майдане, были там и в 2013-14. И вы в 2013-14 писали точно такие же мерзости , шо и сейчас.
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24.05.2020 17:28 Ответить
Только тогда они были не зеленые а голубые малороссы с подгаживанием .
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24.05.2020 17:30 Ответить
Авжеж- у Маріїнці базувались!
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25.05.2020 09:18 Ответить
главное что кого не спросишь - никто за зельца не голосовал. откуда же он такой красивый нарисовался? за год вообще ничего не сделал а рейтинг за 40. вот как это??? из его конференции поразил его ответ на вопрос об Омане. что нельзя было сразу (еще в январе) украинцам сказать что ездил отдыхать??? какие то страшные еврейские тайны или лапша на наши уши. я помню что в то время мендельша порола о государственно-официалных офигительно важных визитах.... если ранее при янеке мне было стыдно его криминальности и неграмотности, то сейчас мне стыдно из за того что наш гарантик самовлюбленное некомпетентное брехло.
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24.05.2020 17:28 Ответить
Шарль! да не ездил он в Оман отдыхать... Эта брехня не выдерживает никакой критики... Посомтри на его глаза во время этого ответа... это испанский стыд ! Не знаю, что он видит в глазах путина... Но в его глазах, когда он врёт, видно как много бы он дал, чтоб сейчас это был не он..или не здесь... а далеко-далеко от этого вопроса...чтоб его н6е слышать...и на него не отвечать... Трудно человеку, когда он врёт..и сам знает, что он врёт ..и другие знают, что он врёт..и он знает, что все знают, что он врёт.
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24.05.2020 22:57 Ответить
да я все прекрасно понимаю. но представь себе, если бы он еще тогда в январе взял и заявил что мол ездил в Оман вместе со своей семьей отдыхать, я думаю прокатило бы на раз и все бы сразу заткнулись. вместо этого начал выдумывать какие то гнилые отмазки и всякую фигню. зачем? считает всех быдлом и дураками? маленькое лживое чмо! нет ничего не меняется в Украине где 73%идиоты и дебилы!
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24.05.2020 23:19 Ответить
)) Тогда бы это был другой человек.... но , на самом деле, он туда ездил договариваться с лубянскими... и ни тогда..ни теперь он этого не скажет
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24.05.2020 23:54 Ответить
а теперь объясни мне дураку, как можно договариваться с монстром сеющим войну и смерть? разве с гитлером можно было договорится? ты меня извини конечно , это что ваша национальная еврейская черта такая договариваться с врагами? так вроде Израиль своих врагов мочит изо всех сил и правильно делает. разве можно о чем то договорится с кгбешником который еще со времн учебы на курсах при школе кгб (после универа) потенциально ненавидит Украину и украинцев (воспоминание его сокурсников)....
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25.05.2020 17:23 Ответить
А где ты сумел вычитать, что мне это понравилось.? Или тебя так флажок возбудил ? ) Если ты и дурак - то я точно такой же, как и я ... Потому что мы с тобой всё, насчёт договоров с гэбистами, понимаем одинаково ... в отличие от зели...который путе глядит в глаза , как в зеркало до ************ - и видит там возможность крутить в рашке новый сериал Родня... Знаешь, базовое сходство моей родины ( а родина - это там где родился - Украина) с страной проживания - это то, что Запад, ни хера не понимая (или делая такой вид) что наши враги не договорнЫе, пытается нас подтолкнуть на переговоры с ними... А базовое различие - ты его назвал... Израиль мочит... потому и жив и независим...Очень важно подчеркнуть: мочит государство ...то есть у государства и народа Израиля однозначно солидарная позиция - надо мочить тех, кто хочет замочить нас. К сожалению в Украине сейчас есть две Украины: Первая - народ. ОН в 14-м сам пошёл, без государства, которое жевало сопли и сдавало без боя Крым ..Сам народ. И дал про3.14дон рашке и сепарам. ДАП продержался дольше ленинградской блокады! А раш офицеры писали в ФБ, что афган был песочницей по сравнению с тем, как воюют с ними украинцы. Вторая Украина - к сож - официальная, бл*...которая готова сдавать страну за бабло... за рынки сбыта... эти с**и подставляют добробаты под Иловайском, строят особняки в Испании для сдрызга при атасе и ездят на лыжах из Карпат в Оман на тайные вечери... на самом деле их родина Офшоры. Так что всё ты правильно пишешь...100% ... и я писал о том же самом...
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25.05.2020 22:19 Ответить
респект тебе, ты прав на все 100....видимо без очередного майдана не обойтись.
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25.05.2020 23:21 Ответить


"Стоп реванш": на Майдані відбувається акція до річниці президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 5485
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24.05.2020 17:30 Ответить
поярков отжігаєт? ))) Жаль не пішов на цей захід але якщо не будуть зупинятись обов'язково відвідаю наступний
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24.05.2020 17:49 Ответить
Ничего, сходишь ещё.
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24.05.2020 18:19 Ответить
Что Табакки, подгорает?
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24.05.2020 21:36 Ответить
Це хто?
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24.05.2020 20:05 Ответить
Улюблений клоун Петра Олексійовича!)
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25.05.2020 09:20 Ответить
Шото мені підказує що між Зеленським і Поярковим стоїть не просто знак рівності =, а знак ідентичності ≡. Настільки всі їх якості збігаються, включно з національним походженням.
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25.05.2020 10:50 Ответить
ты улюбленний клоун *****
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25.05.2020 15:22 Ответить
То є кастинг до Кварталу? Дуже смішно!)))
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25.05.2020 09:19 Ответить
Так я не понял,Зеленского скинули или еще нет?
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24.05.2020 17:33 Ответить
а в них ще "скидалка" не виросла ..))
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24.05.2020 21:47 Ответить
"Стоп реванш": на Майдані відбувається акція до річниці президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 7247
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24.05.2020 17:36 Ответить
Первое решение "зенелейсско- ПРЕМЛЕВССКОГО " "суда" -
-0
-
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24.05.2020 18:30 Ответить
Суд решил, что Портнов сбежал из Украины по "служебной командировке"
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24.05.2020 18:30 Ответить
Цель командировки - сбегание по служебной командировке. И где ж этот волшебный суд расположен?! А ніхдє! В пєчєрской судєбной карахандє, мля! !
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24.05.2020 19:54 Ответить
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-reshil-chto-portnov-sbezhal-iz-ukrainy-po-sl-364158/

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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html

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24.05.2020 20:12 Ответить
"Стоп реванш": на Майдані відбувається акція до річниці президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 1929
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25.05.2020 09:23 Ответить
Так Пєтіні "кадри " керують до цих пір - Смолій НБУ ,а Коболєв "Нафтогазом" і Зєля їх і не збирається прибирати ,хоча в нормальній країні за їх "справи" їм "світив" би гарний термін,та й у кабміні людей Пороха - Маркарової достатньо , Порох ставив - "рошенівських кадрів ",а Зеля ставить "кварталівських кадрів "- різниці ніякої,особисто мені огидні і соросята і путінята і порохоботи і зєлєботи- всі вони зло для України.
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24.05.2020 17:43 Ответить
А чому спам -що правда не подобається ?
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24.05.2020 18:01 Ответить
чучело, твоя "правда" - это накидывание гавна на вентилятор. Шавка зелупенская, так тебе никто денег не даст
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24.05.2020 19:26 Ответить
Що там за партії представлені?
Бачу Справу Громад та Нац корпус
Хто решта?
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24.05.2020 18:03 Ответить
К выборам готовишься?
Правильно делаешь.
Нужно обязательно назвать все партии участницы.
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24.05.2020 18:21 Ответить
я взагалі-то з'ясовую кому є діло до реваншу
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24.05.2020 19:41 Ответить
вырок Украине...
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24.05.2020 18:05 Ответить
організатори кажуть, що в 14-00 на Майдані було 500 осіб. А під закінчення акції, в 16-00 було вже три тисячі.
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24.05.2020 18:23 Ответить
3енелейсский-
.

ОТВЕТЬ ЗА О6МАН !-
-
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

.
.
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24.05.2020 18:27 Ответить
Петро Олексійович рулить. Вкравши гасла й риторику націоналістів, яких на дух не переносить, цей покидьок сподівається вдруге киданути наївних лохів і вдруге вдертися на президентське крісло. Чого не зробиш заради влади й грошей. Треба ж рятувати країну від свого синка, з яким і розігрується цей фарс нанайських хлопчиків....
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24.05.2020 18:27 Ответить
За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ

-
-
https://censor.net/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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24.05.2020 18:43 Ответить
Зеленского геть!
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24.05.2020 18:42 Ответить
(https://facebook.com/Vyzvolennia.Ukr/posts/2610897485851533 23 мая 2020г ) Шість років тому відбувся перший бій
між українським партизанським загоном і підрозділом російських найманців ...

В ході бою до російських найманців "Востоку" неодноразово підвозять підкріплення з Донецька.
Кількість бойовиків було доведено до 300 осіб.
Легкоозброєне громадянське ополчення жителів Донецької області - батальйон "Донбас",
без будь-якої підтримки з боку держструктур,
завдав значної шкоди збройним до зубів підрозділу російських найманців.
Була реальна можливість знищення всього угруповання "Восток"
при нанесенні удару з повітря або надсилання бронетехніки з боку сил АТО.
Найближчий український блокпост знаходився в декількох кілометрах від Карлівки.
Однак, не дивлячись на численні обіцянки надіслати БТРи,
надіслати снайперів, вислати вертушки -
за 4,5 години поки йшов бій цього зроблено не було .
= = = = =

Капітуляцію почав не зеленський .
Зеленський тільки продовжує капітуляцію , але у "турборежимі"
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24.05.2020 18:49 Ответить
Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
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24.05.2020 18:50 Ответить
политические лузеры-папередники устроили копеечную клоунаду из трёх десятков демонстрантов.
на больше денег пожадничали.
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24.05.2020 18:50 Ответить
(24.05.2020 17:43, репост) Олексій Петренко
Так Пєтіні "кадри " керують до цих пір - Смолій НБУ ,а Коболєв "Нафтогазом" і

Зєля їх і не збирається прибирати ,
хоча в нормальній країні за їх "справи" їм "світив" би гарний термін,
та й у кабміні людей Пороха - Маркарової достатньо.
Порох ставив - "рошенівських кадрів ", а Зеля ставить "кварталівських кадрів "-
різниці ніякої , особисто мені огидні і соросята і путінята і порохоботи і зєлєботи-
всі вони зло для України.
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24.05.2020 19:09 Ответить
а тебя надо просто убить и тогда жизнь в украине наладится )))
только ты правильный? )))
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24.05.2020 19:28 Ответить
він на ставці пригожина
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24.05.2020 19:34 Ответить
это разве отменяет "убить"? ))
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25.05.2020 07:48 Ответить
в любое время были и есть фанатики и кормящиеся объедками своего хозяина.
крымская дура-прокуроша фанатичка царя николашки.
за поребриком по сралину стонут до сих пор.
этих идиотов не так много , но они всегда есть

мурка с гарёшкай фанатики пэдраса. благо что таких идиотов день ото дня меньшает
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24.05.2020 20:32 Ответить
а напрямую отвечать собеседнику ты ссссышь, как твой кумир моника?
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25.05.2020 07:50 Ответить
чем кроме высеров в несколько слов в коменты

ты отметилось чтобы отвечать уроду
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25.05.2020 08:40 Ответить
а ты самокритичен)).... молодец
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25.05.2020 16:35 Ответить
Гонтарева грабила с Петей за компанию.
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25.05.2020 10:56 Ответить
Акція протесту "Рік Зеленського. Рік реваншу" завершилася в столиці. Близько тисячі активістів зібралися на Майдані Незалежності і звідти рушили до будинку президента. Там озвучили свої вимоги. Які - розкаже кореспондентка "5 каналу" Євгенія Китаїва.
Акція пройшла мирно. Після озвучення вимог зі сцени колона рушила до Європейської площі, де вшанували полеглого під час Майдану Сергія Нігояна, і далі рушили до будинку, де проживає президент Володимир Зеленський. Тут активісти завершили акцію.
Вимагали від влади напрямку України до Європейського союзу, до вступу в НАТО. Єдиним гаслом було - "Ні капітуляції".
"Щоб дати сигнал владі, що ми не здаємося, що не можна капітулювати перед Москвою і що у нас сильне громадянське суспільство. Не зважаючи на проблеми, які є, все одно ми переможемо", - заявив учасник акції Олександр.
"Це реванш. І це бачать всі. Реванш проти того, за що боровся Майдан. Іде повне повернення. Скільки військових і волонтерів переслідують", - розповіла учасниця акції Наталя.
"Я вважаю цю владу зрадниками. І за будь-який рух, який вийде висловитися, щоб владі стало зрозуміло, я теж за", - повідомила волонтерка Маруся Звіробій.
Колону супроводжували правоохоронці. Все було тихо. Конфліктів не виникало.
Біля будинку президента висловлювалися активісти. Говорили про те, що Україна сильна і має перемогти. Завершили акцію гімном України.
На паркані поблизу будинку президента повісили банери (образливі), які правоохоронці починають знімати.
https://www.5.ua/kyiv/rik-zelenskoho-rik-revanshu-chym-*************-aktsiia-pid-budynkom-zelenskoho-vkliuchennia-215711.html
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24.05.2020 19:32 Ответить
5 и прямой - каналы пети наверно? Ого, новости о себе на своём канале. Петя проплатил движ и снял на камЭру. УРЭЭЭЭЭЭ! псевдопатриоты.
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25.05.2020 10:54 Ответить
Судячи з величезної колонни, там було тисяч 3-4 - не менше.
Я бачила, що люди щось фотографували на будинку.
Цікаво, що там))
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24.05.2020 19:55 Ответить
в ОПу завезли дополнительную партию памперсов
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24.05.2020 20:00 Ответить
Жалкое зрелище . Мерзкое сборище и говнометание . Кто-то же все это оплачивает , ***** наверно , а может кто другой ....
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24.05.2020 20:19 Ответить
ты не знашь кто тебе платит? А какая разница
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24.05.2020 21:39 Ответить
а ну перестаньте нападатися на батька народу - Президента!
Бач, вийшло 120 чоловік і Президент їм не такий.
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24.05.2020 20:28 Ответить
бо він для них не батько, вони, на відміну від вас, себе поважають
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24.05.2020 21:34 Ответить
та да... не тато, а мама.
Анархія - мать порядка.

чого ви мене постійно критикуєте?
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24.05.2020 22:10 Ответить
Потому,что ты ватный де**л
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25.05.2020 05:06 Ответить
самокатик, не гунди
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24.05.2020 21:38 Ответить
Зелю геть!
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24.05.2020 20:46 Ответить
Абітурієнти з ОРДЛО отримали пільги.
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
-
-
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????

....
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24.05.2020 21:15 Ответить
Ага, піонерам і комсомольцям -- вищу освіту і поповнення п'ятої колони.
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25.05.2020 08:10 Ответить
Три душі з мертвими.
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24.05.2020 21:33 Ответить
да, вас зепилов стало меньше, недофинансирование сказывается
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24.05.2020 21:37 Ответить
Постояли осторожно, "без нарушений общественного порядка", и разошлись чтобы встретиться через год. Бугага. Как вы Майдан устраивали?
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24.05.2020 22:20 Ответить
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25.05.2020 00:33 Ответить
(https://facebook.com/Vyzvolennia.Ukr/posts/2610897485851533 23 мая 2020г ) Шість років тому відбувся перший бій
між українським партизанським загоном і підрозділом російських найманців ...

В ході бою до російських найманців неодноразово підвозять підкріплення з Донецька.
Кількість бойовиків "Востоку" було доведено до 300 осіб.
Легкоозброєне громадянське ополчення жителів Донецької області -
батальйон "Донбас", без будь-якої підтримки з боку держструктур,
завдав значної шкоди збройним до зубів підрозділу російських найманців
(великокаліберні кулемети і гранатомети, три БТР, група з декількох снайперів).

Була реальна можливість знищення всього угруповання "Восток"
при нанесенні удару з повітря або надсилання бронетехніки з боку сил АТО.

Найближчий український блокпост знаходився в декількох кілометрах від Карлівки.

Однак, не дивлячись на численні обіцянки надіслати БТРи,
надіслати снайперів, вислати вертушки -
за 4,5 години поки йшов бій цього зроблено не було .
= = = = =

Капітуляцію почав не зеленський .
Зеленський тільки продовжує капітуляцію , але у "турборежимі"
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25.05.2020 03:13 Ответить
Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
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25.05.2020 03:29 Ответить
Про інтересно, інші країни мають мало землі, а люди живуть краще. Наприклад, Турція, там -- гори, або Іспанія теж гориста. Польські селяни боялися за свою землю, а їм стало краще в ЄС. Кожен має право продати свою землю або купити. Японія майже не має землі, а економіка зашкалює. То ми не здатні заробити собі іншим способом?
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25.05.2020 08:23 Ответить
здатні, но тількі коли позбавимо Україну від грабіжників, яки її нищать щоденно
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25.05.2020 09:01 Ответить
Корида вже не в моді-людський звіринец шоколадно-колорадних проти зелено-каломойних на зразок гладіаторських боїв-саме те,що треба!Смішно тільки,що реваншисти всіх мастей зараз під гаслами "стоп реванш",а капітулянти під гаслами "ні-капітуляції".Схоже,тільки підростаючому поколінню усіх цих політичних проститутів цей амфітеатр по-барабану-тусуеться і в вус не дує,а дує в спільний мікрофон.https://www.youtube.com/watch?v=fBUs59pxyw4
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25.05.2020 03:58 Ответить
Как паагодка в мааскве?
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25.05.2020 05:07 Ответить
осенью 2019 , по-моему 16 октября нас было на Майдане в Киеве 18 000 , очень много ветеранов АТО , много интеллигенции киевской , лозунги были те же самые " Ні капітуляції ! " Так что не надо брехать про " реваншистов" .
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25.05.2020 16:33 Ответить
Я себе представляю,как активно Порошенко сейчас гадит бубочке в штаны. Да и ватно-зеленосопливой части форума,судя по их истерикам. На лубянке подоставали всю старую шваль на защиту полшестого.
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25.05.2020 05:13 Ответить
Міша батькові в штани накакав.https://www.obozrevatel.com/society/*******-ukrainskij-no-****-poroshenko-obyasnil-pochemu-razgovarivaet-na-russkom.htm
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25.05.2020 05:41 Ответить
напиши ещё что Порох " брата убил " как это сделал телеанал Г + Г
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25.05.2020 16:34 Ответить
Коли Петро в штани свідомо срав,як йому скандували"На хух"?Та йому вже копняків нікуди було тоді ліпити-таке гидке фотографувало майданівців,аби повбивати під Іловайськом пізніше.Кривавий диктатор цей твій барига.
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25.05.2020 19:18 Ответить
шизофреник брехливый
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26.05.2020 21:50 Ответить
Як там реформи на чолі з Міхо, просуваються.
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25.05.2020 08:30 Ответить
(25.05.2020 03:58, репост) Stephan Bil
Корида вже не в моді-людський звіринец шоколадно-колорадних проти зелено-каломойних
на зразок гладіаторських боїв-саме те,що треба!
Смішно тільки,що реваншисти всіх мастей зараз під гаслами "стоп реванш",
а капітулянти під гаслами "ні-капітуляції".
Схоже, тільки підростаючому поколінню усіх цих політичних проститутів
цей амфітеатр по-барабану-тусуеться і в вус не дує,
а дує в спільний мікрофон https://www.youtube.com/watch?v=fBUs59pxyw4 .

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25.05.2020 10:02 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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25.05.2020 10:26 Ответить
Проплаченный Пепой движ. Не стыда ни совести.
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25.05.2020 10:48 Ответить
Походу Зе должен от стыда сгореть, ведь ну них.я не сделал. Так безответственное чмо.
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25.05.2020 13:19 Ответить
Мародера опять пучит.
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25.05.2020 15:04 Ответить
Все с детского утренника ,посвященного годовщине обсера не может успокоиться бубочка.
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25.05.2020 16:50 Ответить
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