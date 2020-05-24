"Стоп реванш": на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В воскресенье, 24 мая, в 14:00 на киевском Майдане Независимости собрались участники протестной акции по случаю первой годовщины президентства Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Организатором выступает "Движение сопротивления капитуляции". Отмечается, что точно такие же митинги пройдут и в других городах.
Среди присутствующих есть люди с флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад".
В пресс-релизе акции говорится: "За считанные месяцы Украина под руководством Зеленского перечеркнула большинство достижений Майдана. Под лозунгами стремления к миру команда Зеленского склоняет Украину к капитуляции в войне с Россией, под лозунгами продолжения проевропейских реформ происходит их свертывание и возвращение старых коррупционных схем Януковича. Украинцам хакнули мозги на выборах , и кампания по промывке мозгов продолжается непрерывно все это время.
Что удалось президенту сделать в течение года? Ему удалось вернуть украинцев из-за границы, но не благодаря успехам Украины, а благодаря коронавирусу. Ему удалось заменить все руководство страны, но не на лучших, а на худших. Ему удалось сделать из украинской политики непрерывное и скандальное шоу, которое стало ширмой усиления олигархического влияния".
"Мы должны объединиться в единый кулак. Если у нас не будет страны, то не важно, какая партия и с какими идеями придёт к власти, а вызовы перед нами стоят очень серьезные... Мы свободные, мы сильные и мы не допустим реванша", - заявил со сцены координатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.
"Год президентства Зеленского запомнился не только капитуляционной политикой, а и репрессиями против патриотов, участников Революции Достоинства и российско-украинской войны, волонтеров: Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Маруси Звиробий, Татьяны Черновол", - добавил он.
Фото - Олег Богачук
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Такі банери не дешево коштують!
Хоча, і так зрозуміло звідки гроші...
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sud-reshil-chto-portnov-sbezhal-iz-ukrainy-po-sl-364158/
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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Бачу Справу Громад та Нац корпус
Хто решта?
Правильно делаешь.
Нужно обязательно назвать все партии участницы.
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ОТВЕТЬ ЗА О6МАН !-
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://censor.net/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
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між українським партизанським загоном і підрозділом російських найманців ...
В ході бою до російських найманців "Востоку" неодноразово підвозять підкріплення з Донецька.
Кількість бойовиків було доведено до 300 осіб.
Легкоозброєне громадянське ополчення жителів Донецької області - батальйон "Донбас",
без будь-якої підтримки з боку держструктур,
завдав значної шкоди збройним до зубів підрозділу російських найманців.
Була реальна можливість знищення всього угруповання "Восток"
при нанесенні удару з повітря або надсилання бронетехніки з боку сил АТО.
Найближчий український блокпост знаходився в декількох кілометрах від Карлівки.
Однак, не дивлячись на численні обіцянки надіслати БТРи,
надіслати снайперів, вислати вертушки -
за 4,5 години поки йшов бій цього зроблено не було .
= = = = =
Капітуляцію почав не зеленський .
Зеленський тільки продовжує капітуляцію , але у "турборежимі"
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
на больше денег пожадничали.
Так Пєтіні "кадри " керують до цих пір - Смолій НБУ ,а Коболєв "Нафтогазом" і
Зєля їх і не збирається прибирати ,
хоча в нормальній країні за їх "справи" їм "світив" би гарний термін,
та й у кабміні людей Пороха - Маркарової достатньо.
Порох ставив - "рошенівських кадрів ", а Зеля ставить "кварталівських кадрів "-
різниці ніякої , особисто мені огидні і соросята і путінята і порохоботи і зєлєботи-
всі вони зло для України.
только ты правильный? )))
крымская дура-прокуроша фанатичка царя николашки.
за поребриком по сралину стонут до сих пор.
этих идиотов не так много , но они всегда есть
мурка с гарёшкай фанатики пэдраса. благо что таких идиотов день ото дня меньшает
ты отметилось чтобы отвечать уроду
Акція пройшла мирно. Після озвучення вимог зі сцени колона рушила до Європейської площі, де вшанували полеглого під час Майдану Сергія Нігояна, і далі рушили до будинку, де проживає президент Володимир Зеленський. Тут активісти завершили акцію.
Вимагали від влади напрямку України до Європейського союзу, до вступу в НАТО. Єдиним гаслом було - "Ні капітуляції".
"Щоб дати сигнал владі, що ми не здаємося, що не можна капітулювати перед Москвою і що у нас сильне громадянське суспільство. Не зважаючи на проблеми, які є, все одно ми переможемо", - заявив учасник акції Олександр.
"Це реванш. І це бачать всі. Реванш проти того, за що боровся Майдан. Іде повне повернення. Скільки військових і волонтерів переслідують", - розповіла учасниця акції Наталя.
"Я вважаю цю владу зрадниками. І за будь-який рух, який вийде висловитися, щоб владі стало зрозуміло, я теж за", - повідомила волонтерка Маруся Звіробій.
Колону супроводжували правоохоронці. Все було тихо. Конфліктів не виникало.
Біля будинку президента висловлювалися активісти. Говорили про те, що Україна сильна і має перемогти. Завершили акцію гімном України.
На паркані поблизу будинку президента повісили банери (образливі), які правоохоронці починають знімати.
https://www.5.ua/kyiv/rik-zelenskoho-rik-revanshu-chym-*************-aktsiia-pid-budynkom-zelenskoho-vkliuchennia-215711.html
Я бачила, що люди щось фотографували на будинку.
Цікаво, що там))
Бач, вийшло 120 чоловік і Президент їм не такий.
Анархія - мать порядка.
чого ви мене постійно критикуєте?
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
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-
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????????
....
між українським партизанським загоном і підрозділом російських найманців ...
В ході бою до російських найманців неодноразово підвозять підкріплення з Донецька.
Кількість бойовиків "Востоку" було доведено до 300 осіб.
Легкоозброєне громадянське ополчення жителів Донецької області -
батальйон "Донбас", без будь-якої підтримки з боку держструктур,
завдав значної шкоди збройним до зубів підрозділу російських найманців
(великокаліберні кулемети і гранатомети, три БТР, група з декількох снайперів).
Була реальна можливість знищення всього угруповання "Восток"
при нанесенні удару з повітря або надсилання бронетехніки з боку сил АТО.
Найближчий український блокпост знаходився в декількох кілометрах від Карлівки.
Однак, не дивлячись на численні обіцянки надіслати БТРи,
надіслати снайперів, вислати вертушки -
за 4,5 години поки йшов бій цього зроблено не було .
= = = = =
Капітуляцію почав не зеленський .
Зеленський тільки продовжує капітуляцію , але у "турборежимі"
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
Корида вже не в моді-людський звіринец шоколадно-колорадних проти зелено-каломойних
на зразок гладіаторських боїв-саме те,що треба!
Смішно тільки,що реваншисти всіх мастей зараз під гаслами "стоп реванш",
а капітулянти під гаслами "ні-капітуляції".
Схоже, тільки підростаючому поколінню усіх цих політичних проститутів
цей амфітеатр по-барабану-тусуеться і в вус не дує,
а дує в спільний мікрофон https://www.youtube.com/watch?v=fBUs59pxyw4 .
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!