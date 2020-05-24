"Стоп реванш": на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 24 мая, в 14:00 на киевском Майдане Независимости собрались участники протестной акции по случаю первой годовщины президентства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организатором выступает "Движение сопротивления капитуляции". Отмечается, что точно такие же митинги пройдут и в других городах.

Среди присутствующих есть люди с флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад".

В пресс-релизе акции говорится: "За считанные месяцы Украина под руководством Зеленского перечеркнула большинство достижений Майдана. Под лозунгами стремления к миру команда Зеленского склоняет Украину к капитуляции в войне с Россией, под лозунгами продолжения проевропейских реформ происходит их свертывание и возвращение старых коррупционных схем Януковича. Украинцам хакнули мозги на выборах , и кампания по промывке мозгов продолжается непрерывно все это время.



Что удалось президенту сделать в течение года? Ему удалось вернуть украинцев из-за границы, но не благодаря успехам Украины, а благодаря коронавирусу. Ему удалось заменить все руководство страны, но не на лучших, а на худших. Ему удалось сделать из украинской политики непрерывное и скандальное шоу, которое стало ширмой усиления олигархического влияния".

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"Мы должны объединиться в единый кулак. Если у нас не будет страны, то не важно, какая партия и с какими идеями придёт к власти, а вызовы перед нами стоят очень серьезные... Мы свободные, мы сильные и мы не допустим реванша", - заявил со сцены координатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.

"Год президентства Зеленского запомнился не только капитуляционной политикой, а и репрессиями против патриотов, участников Революции Достоинства и российско-украинской войны, волонтеров: Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Маруси Звиробий, Татьяны Черновол", - добавил он.









































Фото - Олег Богачук