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Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека. ФОТОрепортаж

Смертельная авария случилась 24 мая на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Тухолька на Львовщине.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации 50-летний водитель грузовика "не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе".

В результате аварии 47-летний водитель микроавтобуса и три пассажира погибли на месте. Еще четырех пассажиров Mercedes-Benz Vito доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

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Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека 01
Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека 02
Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека 03

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Водителю, который спровоцировал смертельную аварию, грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

ДТП (7673) Нацполиция (16459) смерть (9222) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+5
Якщо воно тупориле ,одним словом iздюк , то немає значення чи то ідеально пофарбована розділова лiнiя чи її немає взагалі
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24.05.2020 16:37
+4
Нормальная дорога, с нормальной разметкой (для Украины)
Подъем, на подъеме 2 полосы. Vito шел вниз и выскочил на обгоне на встречку.
Почему фура занимала левую полосу - ХЗ.
Основная вина - смертника торопыги.
Судя по сообщению полиции - торопыга из "не простых". Уже готовится база на водителя фуры.
Все как всегда!
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24.05.2020 17:25
+3
Зелёный режим должен ответить.
При Порохе были отремонтированы 7000 км дорог. При зелёном режиме всё остановилось; зато у велосипедиста такой кортеж как у арабского шейха.
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24.05.2020 16:31
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Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека - Цензор.НЕТ 6749

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24.05.2020 16:04 Ответить
Коли це жахіття припинется на наших дорогах і хто відповість за цей хаос?
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24.05.2020 16:21 Ответить
Зелёный режим должен ответить.
При Порохе были отремонтированы 7000 км дорог. При зелёном режиме всё остановилось; зато у велосипедиста такой кортеж как у арабского шейха.
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24.05.2020 16:31 Ответить
Это называется "дорога" ? Даже разметку почти не видно; колдобины сплошные.
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24.05.2020 16:29 Ответить
Якщо воно тупориле ,одним словом iздюк , то немає значення чи то ідеально пофарбована розділова лiнiя чи її немає взагалі
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24.05.2020 16:37 Ответить
Не знаю как там у вас. А в Украине это считается вполне приличной дорогой.
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24.05.2020 16:38 Ответить
Не совсем понял, как это произошло и почему виноват именно грузовик, если микробус ехал по встречной, притом явно на крутом повороте, где обгон вообще-то запрещён.
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24.05.2020 16:43 Ответить
Taм должна быть двойная сплошная.
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24.05.2020 16:46 Ответить
Двойная будет если несколько полос в каждую сторону. Если туда-обратно, хватит и простой, её просто так пересекать нельзя.
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24.05.2020 16:54 Ответить
У нас в Австралии рисуют двойную в таких случаях как показано, именно из-за плохой видимости встречного траффика.
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25.05.2020 02:10 Ответить
Тут бетонный забор нужен, иначе не поймут.
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25.05.2020 17:36 Ответить
Нормальная дорога, с нормальной разметкой (для Украины)
Подъем, на подъеме 2 полосы. Vito шел вниз и выскочил на обгоне на встречку.
Почему фура занимала левую полосу - ХЗ.
Основная вина - смертника торопыги.
Судя по сообщению полиции - торопыга из "не простых". Уже готовится база на водителя фуры.
Все как всегда!
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24.05.2020 17:25 Ответить
Выводы могут быть неверными, но судя по фото, пока так.
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24.05.2020 17:27 Ответить
да мутно как то всё.на вито номеров не видно ударенной фуры MAN не видно.даже если фура ехала в левой полосе то это никак не встречная.
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24.05.2020 18:11 Ответить
Фуры сначала катают колею по правому ряду, а потом тупо ездят по левому, причем никого не пропускают.
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24.05.2020 18:43 Ответить
3-полосные дороги это самые опасные, потому что дятлы не успевают понять, когда в их сторону закончилось 2 полосы и началась одна.
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25.05.2020 04:00 Ответить
 
 