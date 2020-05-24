Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека. ФОТОрепортаж
Смертельная авария случилась 24 мая на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Тухолька на Львовщине.
Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации 50-летний водитель грузовика "не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе".
В результате аварии 47-летний водитель микроавтобуса и три пассажира погибли на месте. Еще четырех пассажиров Mercedes-Benz Vito доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.
Водителю, который спровоцировал смертельную аварию, грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.
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При Порохе были отремонтированы 7000 км дорог. При зелёном режиме всё остановилось; зато у велосипедиста такой кортеж как у арабского шейха.
Подъем, на подъеме 2 полосы. Vito шел вниз и выскочил на обгоне на встречку.
Почему фура занимала левую полосу - ХЗ.
Основная вина - смертника торопыги.
Судя по сообщению полиции - торопыга из "не простых". Уже готовится база на водителя фуры.
Все как всегда!