Грузовик MAN въехал в микроавтобус на Львовщине: погибло 4 человека. ФОТОрепортаж

Смертельная авария случилась 24 мая на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Тухолька на Львовщине.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации 50-летний водитель грузовика "не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе".

В результате аварии 47-летний водитель микроавтобуса и три пассажира погибли на месте. Еще четырех пассажиров Mercedes-Benz Vito доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

Смотрите также: Автомобиль упал в реку на Одесчине: двое погибших. ФОТОрепортаж







Читайте также: ДТП на Одесской трассе: выехавший на встречку внедорожник принадлежит экс-нардепу Табалову, близким погибших угрожают, - "слуга народа" Качура

Водителю, который спровоцировал смертельную аварию, грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.