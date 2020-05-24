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Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция. ФОТО

Массовые мероприятия инициированные политическими партиями "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организацией "Дело громад" в центре Киева прошли без нарушения общественного порядка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Массовые мероприятия в центре столицы прошли спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в воскресенье вечером.

В МВД напомнили, что утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где были запланированы массовые мероприятия.

Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция 01
Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция 02
Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция 03

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Стоп реванш": на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на Майдане Независимости состоялась акция под названием "Стоп реванш". Участники акции требовали прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.

Позже колонна участников акции выдвинулась к дому, где живет президент Зеленский. Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.

Также на Цензор.НЕТ: Участники акции "Стоп реванш" протестовали у дома Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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акция (2425) МВД (9318) Нацполиция (16463) протест (5858)


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Топ комментарии
+32
Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция - Цензор.НЕТ 7125
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24.05.2020 19:07
+26
Порохоботи! Заходимо у фейсбуці на сторінку андруші портнова і валимо її. В Україні не місце зелено російській нечисті.
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24.05.2020 18:56
+22
ПОДОЛАЄМО РАЗОМ ЗЕЛЕНУ І КОРОНАВІРУСНУ ЗАРАЗУ!Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 9884
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24.05.2020 19:18
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24.05.2020 21:14 Ответить
++++++++++++++++++++
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24.05.2020 21:15 Ответить
Я іду зеленим садом! Туман ляга на лист опалий! А там жидюга сидить поряд - і зветься він - Сашко Пасвахавер! Ой, ви очі , волошкові, я к троянди , пелюстки уста!Україна буде жити - і без русняків , жидів буде не тужити!
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24.05.2020 21:25 Ответить
А что, Порошенко просрал,

Что Порошенко не украл?...
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24.05.2020 21:31 Ответить
Лично я, верю проУкраинсским сми и Блогерам !
.
А они за ПОРОШЕНКО !
.
Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
.
А вот что в РЕАЛИИ- - - -
-
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

.

.
..!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 19:45 Ответить
********** спам.
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24.05.2020 20:20 Ответить
Щось у НАЦ КОРПУСІ змінилося то Білецький на 112 співає під Медведчуківську дудку, а тут став патріотом. Совпадение не думаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРОВОКАТОРИ
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24.05.2020 19:58 Ответить
ще тоді обісрався своїми виступами проти Петра Олексійовича
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24.05.2020 21:16 Ответить
Никаких нарушений... Такими культурными стали. Не поздновато?
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24.05.2020 20:02 Ответить
Говорят даже подмели за собой...
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24.05.2020 20:09 Ответить
Зато на Цензоре наклали, разбросали и оставили, как будто их не 8%, а 98%.
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24.05.2020 20:19 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 3066
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25.05.2020 01:42 Ответить
3енелейсский-
.

ОТВЕТЬ ЗА О6МАН !-
-
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

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24.05.2020 20:18 Ответить
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html

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ЭТО ****** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 20:21 Ответить
Poroshenko-bot spam pure.
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24.05.2020 20:22 Ответить
А как же больше двух не собираться?
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24.05.2020 20:27 Ответить
це біля маволею такі правила
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24.05.2020 21:12 Ответить
👉🇷🇺
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24.05.2020 21:50 Ответить
Шо, Бубочка целый, памперсы поменяли, феном прогрели?
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24.05.2020 20:33 Ответить
Абітурієнти з ОРДЛО отримали пільги.
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
-
-
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 20:35 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 6162
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24.05.2020 20:37 Ответить
понравелось чучело ЛОХнесского чудовища, которое несли демонстрантьі
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24.05.2020 21:11 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 3959
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24.05.2020 21:28 Ответить
Танк - особенно насмешил.
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24.05.2020 21:41 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 8095
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24.05.2020 21:34 Ответить
ладно о зе говорить ,а петя что опять мылиться? он же уже стал милеордером
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24.05.2020 21:35 Ответить
СТОП РЕВАНШ!


Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 9882
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24.05.2020 21:40 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 274
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25.05.2020 01:36 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 5821
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25.05.2020 01:37 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 671
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25.05.2020 01:38 Ответить
Молодым комсомольцам из промзоны конечно виднее, что сегодня происходило в Киеве.
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25.05.2020 01:39 Ответить
Хроника одного Президента ...

24.05.2020 г.

Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
23.05.2020 г.

Во время незаконного проникновения в кабинет заместителя министра юстиции зафиксировано открывание служебного сейфа находящегося в этой комнате. Какие документы там находились неизвестно. Расследование не проводится.

Вчерашнее совещание у Зеленского с Бакановым, Ермаком, Шефиром и прочими закончилось заполночь. О чем - не знаем, но настроение присутствующих было мрачным.
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24.05.2020 21:42 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1264318514594295809 21 ч

РашаТВ весь день пиарили анонс важнейшего интервью с "будущим президентом Украины" Гадею Савченко! В нарезке мелькали изрыгания поца (мужичку за бабу не считаю), как "Парашенка приказывал всех убивать". Там кило откровений и бла-бла.
Зебилы, вам нового буратино стругают!
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24.05.2020 22:39 Ответить
А гандон еще не попросил на коленях у нее разрешения на интервью?
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24.05.2020 22:41 Ответить
Дай бог, чтобы это было началом большого конца
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24.05.2020 22:36 Ответить
Точнее зеленого конца)))
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24.05.2020 23:12 Ответить
Акція протесту в Києві відбулася без порушень громадського порядку, - поліція - Цензор.НЕТ 9231
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24.05.2020 23:15 Ответить
Правильно "Більше ніколи!" Never again перекладається як Більше ніколи. Невже не чути, що оте ніколи знову ріже вухо?
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25.05.2020 08:19 Ответить
Тiльки Пэтро може здiйснити революцiю без жодного правопорушення. Завтра ми прокинемось в iншiй краiнi.
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24.05.2020 23:22 Ответить
А зачем теперь многолюдность при таком количестве оружия на руках)))
Как в 14м уже не будет.
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24.05.2020 23:57 Ответить
Тобто курс на расєюшку тебе повністю влаштовує?
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25.05.2020 01:39 Ответить
Ваше сопливое собрание вообще никто почему-то вспомнить не может.
Может ЗЕ и Коломой вас хоть бесплатным пивом хоть как-то сможет на свою поддержку собрать.
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25.05.2020 01:40 Ответить
Що вже протестувать коли землепроданцы все продали, і землю, і спротив окупанту. Коли капітуляцію назвали миром.
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25.05.2020 07:04 Ответить
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