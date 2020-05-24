Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция. ФОТО

Массовые мероприятия инициированные политическими партиями "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организацией "Дело громад" в центре Киева прошли без нарушения общественного порядка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Массовые мероприятия в центре столицы прошли спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в воскресенье вечером.

В МВД напомнили, что утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где были запланированы массовые мероприятия.







Смотрите на Цензор.НЕТ: "Стоп реванш": на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на Майдане Независимости состоялась акция под названием "Стоп реванш". Участники акции требовали прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.

Позже колонна участников акции выдвинулась к дому, где живет президент Зеленский. Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.

Также на Цензор.НЕТ: Участники акции "Стоп реванш" протестовали у дома Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж