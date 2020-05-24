Акция протеста в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция. ФОТО
Массовые мероприятия инициированные политическими партиями "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организацией "Дело громад" в центре Киева прошли без нарушения общественного порядка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Массовые мероприятия в центре столицы прошли спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в воскресенье вечером.
В МВД напомнили, что утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где были запланированы массовые мероприятия.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Стоп реванш": на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на Майдане Независимости состоялась акция под названием "Стоп реванш". Участники акции требовали прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.
Позже колонна участников акции выдвинулась к дому, где живет президент Зеленский. Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.
Также на Цензор.НЕТ: Участники акции "Стоп реванш" протестовали у дома Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Что Порошенко не украл?...
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А они за ПОРОШЕНКО !
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Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
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А вот что в РЕАЛИИ- - - -
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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ПРОВОКАТОРИ
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ОТВЕТЬ ЗА О6МАН !-
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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ЭТО ****** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
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https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html
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24.05.2020 г.
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
23.05.2020 г.
Во время незаконного проникновения в кабинет заместителя министра юстиции зафиксировано открывание служебного сейфа находящегося в этой комнате. Какие документы там находились неизвестно. Расследование не проводится.
Вчерашнее совещание у Зеленского с Бакановым, Ермаком, Шефиром и прочими закончилось заполночь. О чем - не знаем, но настроение присутствующих было мрачным.
https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1264318514594295809 21 ч
РашаТВ весь день пиарили анонс важнейшего интервью с "будущим президентом Украины" Гадею Савченко! В нарезке мелькали изрыгания поца (мужичку за бабу не считаю), как "Парашенка приказывал всех убивать". Там кило откровений и бла-бла.
Зебилы, вам нового буратино стругают!
Как в 14м уже не будет.
Может ЗЕ и Коломой вас хоть бесплатным пивом хоть как-то сможет на свою поддержку собрать.