Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте. ФОТОрепортаж

В городе Славута Хмельницкой области состоялся чин похорон военнослужащего 80-й отдельной аэромобильной бригады (на момент смерти в 2014 году) Сергея Тимощука, погибшего в боях за Луганский аэропорт.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Славутского городского военкомата сообщает официальный портал города, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 мая, жители Славутчины провели в последний путь своего земляка, защитника Украины, солдата 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергея Тимощука. Гражданское прощание с Героем прошло в городском Дворце культуры. Похоронили Сергея Тимощука на городском кладбище со всеми воинскими почестями", - отмечается, в частности, в сообщении.

Отмечается, что Сергей Владимирович Тимощук родился 16 сентября 1995 года в Славуте. 9 классов учился в общеобразовательной школе №7, затем поступил в Славутский профессиональный лицей и получил специальность "автослесарь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С воином 93-й ОМБр Евгением Сафоновым, погибшим в зоне ООС 21 мая, простились на Днепропетровщине. ФОТО

16 декабря 2013 года парня призвали в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу по контракту и направили для дальнейшего прохождения службы в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. С началом вооруженной российской агрессии против Украины, в июне 2014 года, вместе со своим подразделением был направлен в зону проведения АТО.

Участвовал в боях за Луганский международный аэропорт, где в полном окружении, без наземного сообщения, украинские десантники держали оборону с апреля 2014 года.

Вследствие августовского наступления российских оккупационных войск аэропорт повторно попал в окружение. Его здания были разрушены российской артиллерией. В ночь с 31 августа на 1 сентября 2014 года, после 146 дней обороны, украинские защитники вышли из руин аэропорта, уничтожив при этом несколько единиц бронетехники противника. Пробиться к своим удалось не всем - 31 августа 2014 года, защищая Украину от российского агрессора, десантник Сергей Тимощук погиб смертью Героя.

"После захвата территории аэропорта, тело мужественного воина попало в руки оккупантов. Семье Героя, общине города и командованию Вооруженных сил Украины понадобилось почти шесть лет для того, чтобы вернуть его на родную землю", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: В Северодонецке простились с погибшим на Донбассе Героем Украины, командиром батальона "Луганск-1" Сергеем Губановым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У Сергея остались мать и две сестры.









Напомним, в феврале 2020 года останки солдата Сергея Тимощука сепаратисты передали украинской стороне. Личность защитника удалось установить с помощью системы ДНК-идентификации.

Вчера с Сергеем Тимощуком торжественно простились во Львове.

Смотрите: С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж