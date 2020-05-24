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Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте. ФОТОрепортаж

В городе Славута Хмельницкой области состоялся чин похорон военнослужащего 80-й отдельной аэромобильной бригады (на момент смерти в 2014 году) Сергея Тимощука, погибшего в боях за Луганский аэропорт.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Славутского городского военкомата сообщает официальный портал города, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 мая, жители Славутчины провели в последний путь своего земляка, защитника Украины, солдата 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергея Тимощука. Гражданское прощание с Героем прошло в городском Дворце культуры. Похоронили Сергея Тимощука на городском кладбище со всеми воинскими почестями", - отмечается, в частности, в сообщении.

Отмечается, что Сергей Владимирович Тимощук родился 16 сентября 1995 года в Славуте. 9 классов учился в общеобразовательной школе №7, затем поступил в Славутский профессиональный лицей и получил специальность "автослесарь".

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16 декабря 2013 года парня призвали в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу по контракту и направили для дальнейшего прохождения службы в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. С началом вооруженной российской агрессии против Украины, в июне 2014 года, вместе со своим подразделением был направлен в зону проведения АТО.

Участвовал в боях за Луганский международный аэропорт, где в полном окружении, без наземного сообщения, украинские десантники держали оборону с апреля 2014 года.

Вследствие августовского наступления российских оккупационных войск аэропорт повторно попал в окружение. Его здания были разрушены российской артиллерией. В ночь с 31 августа на 1 сентября 2014 года, после 146 дней обороны, украинские защитники вышли из руин аэропорта, уничтожив при этом несколько единиц бронетехники противника. Пробиться к своим удалось не всем - 31 августа 2014 года, защищая Украину от российского агрессора, десантник Сергей Тимощук погиб смертью Героя.

"После захвата территории аэропорта, тело мужественного воина попало в руки оккупантов. Семье Героя, общине города и командованию Вооруженных сил Украины понадобилось почти шесть лет для того, чтобы вернуть его на родную землю", - отмечается в сообщении.

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У Сергея остались мать и две сестры.

Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте 01
Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте 02
Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте 03
Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте 04

Напомним, в феврале 2020 года останки солдата Сергея Тимощука сепаратисты передали украинской стороне. Личность защитника удалось установить с помощью системы ДНК-идентификации.

Вчера с Сергеем Тимощуком торжественно простились во Львове.

Смотрите: С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

похороны (1529) Хмельнитчина (896) Ян Осока (1501) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+40
Схиляю голову.........Спочивай з миром, Сергію.......
Родині та близьким щирі співчуття.......
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24.05.2020 19:49
+38
Хай земля пухом буде Герою.
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24.05.2020 19:48
+35
Вечная память солдату который защищал Родину!
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24.05.2020 19:48
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Хай земля пухом буде Герою.
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24.05.2020 19:48 Ответить
Вечная память солдату который защищал Родину!
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24.05.2020 19:48 Ответить
Схиляю голову.........Спочивай з миром, Сергію.......
Родині та близьким щирі співчуття.......
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24.05.2020 19:49 Ответить
Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте - Цензор.НЕТ 8475
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24.05.2020 19:55 Ответить
Вечная память...
Спасибо, брат.
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24.05.2020 19:59 Ответить
**
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою навжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши любов у серці..
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24.05.2020 20:01 Ответить
((((((((((((((((((((((((((((((((.. Нескінчений біль...
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24.05.2020 21:33 Ответить
"После захвата территории аэропорта, тело мужественного воина попало в руки оккупантов. Семье Героя, общине города и командованию Вооруженных сил Украины понадобилось почти шесть лет для того, чтобы вернуть его на родную землю", - довгих шість років повертали тіло героя додому. Це треба всім можновладцям зрозуміти для того, щоб належним чином вони ставилися до українських воїнів. Маю надію, що нікого з тих, хто захищав Україну не забудуть.
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24.05.2020 20:06 Ответить
Re: "щоб належним чином вони ставилися до українських воїнів"
Редеют ряды... узеленских увольняют боевого адмирала Воронченко...
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24.05.2020 20:28 Ответить
Абітурієнти з ОРДЛО отримали пільги.
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
-
-
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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24.05.2020 21:04 Ответить
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті - Цензор.НЕТ 9888
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24.05.2020 20:08 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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24.05.2020 20:14 Ответить
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті - Цензор.НЕТ 7152ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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24.05.2020 20:16 Ответить
Вічна СЛАВА та ПАМ'ЯТЬ..
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24.05.2020 20:27 Ответить
Хлопчина загинув в 18 років, ще дитина, але пішов на війну захищати свою землю, схиляю голову перед земляком, родині найщиріші співчуття, нелегко було чекати матері майже шість років свого соколика, щоб поховати...
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24.05.2020 20:33 Ответить
Абітурієнти з ОРДЛО отримали пільги. А як же діти учасників АТО?
--- https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html
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24.05.2020 20:34 Ответить
Воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту 2014-го, поховали в Славуті - Цензор.НЕТ 2865
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24.05.2020 20:57 Ответить
Дякую тобі, воїне.
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24.05.2020 21:17 Ответить
Как дончанин искренне желаю российским матерям, отправляющим своих детей воевать на Донбасс, не дождаться своих сыновей. Тебе, герой, спасибо, ты и меня защищал.
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24.05.2020 21:21 Ответить
Герой повернувся додому...
Там, біля тополі калина росте..
Мамині очі чекають тебе..
Сива у розпачі плаче..
Та в Бога вже його душа...
Схиляю голову...
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24.05.2020 21:30 Ответить
Героям Слава ! Низький уклін батькам Героя . Царство Небесне !
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24.05.2020 21:31 Ответить
Сподіваюсь, смерть цього юного Героя була безболісною та швидкою...
Тепер батьки вже знають, що їх синочок загинув, і тепер він вдома. Адже чекати та надіятись шість років що ось він постукає у вікно, що сталася помилка, що йому вдалось вижити і він в полоні, то страшніше цієї невідомості немає.. А вони чекали, і надіялись, бо батьки не можуть по іншому, адже їх син, це продовження їх життя, це і є їх життя.. Сил Вам, дорогі, і доброї долі, хай Господь втішить Вас, і надасть сил..
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24.05.2020 21:39 Ответить
Як можна було ось таких 18-річних дітей відправляти в найгарячіші точки? В це й же час дітки Порошенка в Лондоні вчилися...
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24.05.2020 23:19 Ответить
Так. Михайлові (який навчався у Лондоні) на той момент було 13 років. Він теж мав в АТО піти? Разом з тобою?
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25.05.2020 12:48 Ответить
Співчуття родині полеглого Героя України!!! смерть клятой расії!!!!
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24.05.2020 23:29 Ответить
А что они делали с телом 6 лет?
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25.05.2020 01:12 Ответить
Портрет солдата поместить не удосужились
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25.05.2020 03:33 Ответить
Первое и третье фото в статье:

https://images.cnscdn.com/images/2/4/8/a/248a448e6997737edab2fe159fc37e77/original.jpg

https://images.cnscdn.com/images/f/c/5/3/fc53f6c3f226ac94b1d5a02216b00b2a/original.jpg
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25.05.2020 07:21 Ответить
Слава Герою !
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25.05.2020 09:09 Ответить
 
 