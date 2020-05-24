Воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014-м, похоронили в Славуте. ФОТОрепортаж
В городе Славута Хмельницкой области состоялся чин похорон военнослужащего 80-й отдельной аэромобильной бригады (на момент смерти в 2014 году) Сергея Тимощука, погибшего в боях за Луганский аэропорт.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Славутского городского военкомата сообщает официальный портал города, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 24 мая, жители Славутчины провели в последний путь своего земляка, защитника Украины, солдата 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергея Тимощука. Гражданское прощание с Героем прошло в городском Дворце культуры. Похоронили Сергея Тимощука на городском кладбище со всеми воинскими почестями", - отмечается, в частности, в сообщении.
Отмечается, что Сергей Владимирович Тимощук родился 16 сентября 1995 года в Славуте. 9 классов учился в общеобразовательной школе №7, затем поступил в Славутский профессиональный лицей и получил специальность "автослесарь".
16 декабря 2013 года парня призвали в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу по контракту и направили для дальнейшего прохождения службы в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. С началом вооруженной российской агрессии против Украины, в июне 2014 года, вместе со своим подразделением был направлен в зону проведения АТО.
Участвовал в боях за Луганский международный аэропорт, где в полном окружении, без наземного сообщения, украинские десантники держали оборону с апреля 2014 года.
Вследствие августовского наступления российских оккупационных войск аэропорт повторно попал в окружение. Его здания были разрушены российской артиллерией. В ночь с 31 августа на 1 сентября 2014 года, после 146 дней обороны, украинские защитники вышли из руин аэропорта, уничтожив при этом несколько единиц бронетехники противника. Пробиться к своим удалось не всем - 31 августа 2014 года, защищая Украину от российского агрессора, десантник Сергей Тимощук погиб смертью Героя.
"После захвата территории аэропорта, тело мужественного воина попало в руки оккупантов. Семье Героя, общине города и командованию Вооруженных сил Украины понадобилось почти шесть лет для того, чтобы вернуть его на родную землю", - отмечается в сообщении.
У Сергея остались мать и две сестры.
Напомним, в феврале 2020 года останки солдата Сергея Тимощука сепаратисты передали украинской стороне. Личность защитника удалось установить с помощью системы ДНК-идентификации.
Вчера с Сергеем Тимощуком торжественно простились во Львове.
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Родині та близьким щирі співчуття.......
Спасибо, брат.
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.
Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою навжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..
Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...
Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши любов у серці..
Редеют ряды... узеленских увольняют боевого адмирала Воронченко...
А як же діти учасників АТО? ????????????????????????????????
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Героям слава!!!
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Там, біля тополі калина росте..
Мамині очі чекають тебе..
Сива у розпачі плаче..
Та в Бога вже його душа...
Схиляю голову...
Тепер батьки вже знають, що їх синочок загинув, і тепер він вдома. Адже чекати та надіятись шість років що ось він постукає у вікно, що сталася помилка, що йому вдалось вижити і він в полоні, то страшніше цієї невідомості немає.. А вони чекали, і надіялись, бо батьки не можуть по іншому, адже їх син, це продовження їх життя, це і є їх життя.. Сил Вам, дорогі, і доброї долі, хай Господь втішить Вас, і надасть сил..
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