Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете. ФОТОрепортаж
Правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему жителю Волынской области в совершении систематического сексуального насилия над малолетним мальчиком и создании порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете.
В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.
Также в ходе досудебного расследования установлено, что потерпевший является крестником подозреваемого.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины. По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.
Следствие и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается другие лица, причастные к совершению этих преступлений.
Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.
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за подобные преступления должно существовать наказание в виде физической кастрации.
Пусть подписывает согласие на лечение, может тогда не посадят. Но лучшее лечение, это электрошок для таких как он.
Но одно дело когда деваха в тринадцать, биологически на все 25, как у арабов и вообще африканцев и востончых народов, а другое дело, когда у мужика встает на парня. Вы ведь знаете, что по статистике, у таких парней в разы выростает вероятность того, что они сами будут совершать насильственные действия, и в десятки раз выростает вероятность нетрадиционной ориентации? Это и есть тот эрзац "размножения" которым распространяется гомосексуализм. Если бы у нас были законы шариата, то таких проблем с изнасилованиями парней - не было бы вообще. Поскольку большинство потенциальных преступников отправились бы на встречу с Аллахом, дабы всевышний пересобрал их "гены" в правильном порядке.
Остальное и обсуждать смысла не имеет. Если, по-вашему, "встает на парня" распущенность, значит, любой может это сделать? Вам самому не смешно?
Кстати, страны с законами шариата эмиграцию не запрещали)
Кстати ислам требует расширения на всю обитаемую землю, а не эмиграции)) Там говорят Зеля будет самую большую мечеть Украины строить? Да благословит его Всевышний, самая мирная религия требует больше верующих в Украине, до того, как либерасты и толерасты засрут молодежи голову о равенстве и терпимости.
Насчёт ислама в Украине - вряд ли он активно размножится. Так что если вам настолько близки законы шариата, стоит подумать об эмиграции)
мозговертыпсихоактивные вещества в совокупности с психотерапевтической поддержкой.
Опять же - цивилизованные страны давно отказались от репаративной терапии как нарушающей права человека, приводящей к тяжелым физическим и психическим последствиям, влекущей возможную депрессию и суицид.