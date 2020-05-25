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Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему жителю Волынской области в совершении систематического сексуального насилия над малолетним мальчиком и создании порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что потерпевший является крестником подозреваемого.

Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете 01
Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете 02
Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете 03Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете 04

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Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины. По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Следствие и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается другие лица, причастные к совершению этих преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.

дети (6492) Киев (25521) насилие (394) прокуратура (5012)


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Топ комментарии
+21
надеюсь с тюрьми он не выйдет, сдохнет жертвой гуппового сексуального насилия
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25.05.2020 09:44
+7
Отрезать всё и снять на его же телефон
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25.05.2020 09:57
+7
как таких мразей земля носит....
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25.05.2020 10:18
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надеюсь с тюрьми он не выйдет, сдохнет жертвой гуппового сексуального насилия
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25.05.2020 09:44 Ответить
А Іванісов сидить не на зоні а у ВР.
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25.05.2020 10:03 Ответить
Ага. На зоні всі святі сидять, просто жертви прокурора, а так невинні і по мамі плачуть.
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25.05.2020 10:05 Ответить
А навіщо пацан до нього ходив ?
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25.05.2020 09:44 Ответить
"...пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика.." - може в хлопчика з сім'єю не все гаразд.
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25.05.2020 09:47 Ответить
Мабуть, хрещений цукерку обіцяв... А взагалі, якщо цей потерпілий не дебіл, то вже після першого разу мав би збагнути, що туди ходити більше зась.
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25.05.2020 11:26 Ответить
В таких случаях насильник угрожает жертве. Так что дело не в конфетке.
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25.05.2020 12:45 Ответить
Вот же гнида.
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25.05.2020 09:46 Ответить
На палю гниду
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25.05.2020 09:49 Ответить
13 лет это не такой и маленький уже, и непонятно про беспомощное состояние.
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25.05.2020 09:49 Ответить
Может бухлом его накачал.
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25.05.2020 09:51 Ответить
Т.е.13-летний может легко справиться с 28-летним мужиком?!
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25.05.2020 12:10 Ответить
Отрезать всё и снять на его же телефон
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25.05.2020 09:57 Ответить
+
за подобные преступления должно существовать наказание в виде физической кастрации.
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25.05.2020 09:59 Ответить
duhovnaya kastracia - otluchit ot cerkvi
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25.05.2020 11:32 Ответить
Беспомощный в 13 лет? Инвалид что ли? Мы бандой в 13 лет уже писты давали некоторым алкашам, что наезжали на нас. Скорее всего вместе бабос зарабатывали, а теперь - беспомощный. Все же тупые у нас журнашлюхи
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25.05.2020 10:08 Ответить
Слава богу, не все дети в 13 лет этим занимаются. Кроме того, один 13-летний физически не может справиться с 28-летним такого телосложения.
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25.05.2020 12:47 Ответить
Воткнуть отвертку в бедренную артерию - особо сил не много надо, а кровища хлынет так, что особых повреждений ни один бугай не успеет нанести. Но в нашей стране выгоднее сдохнуть, чем превысить самооборону.
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25.05.2020 21:52 Ответить
С дивана, конечно, виднее. Не думаю, что запуганный подросток сможет даже попытаться это сделать. Зная, что с ним будет, если не выйдет. Я бы точно не пробовала.
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26.05.2020 10:23 Ответить
как таких мразей земля носит....
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25.05.2020 10:18 Ответить
Пусть судит не наш суд, а родители мальчика.
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25.05.2020 10:37 Ответить
И как его можно назвать человеком? В старые времена он с первой же минуты в тюрьме кукарекал бы в петушатнике, но сейчас все перевернулось.
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25.05.2020 11:14 Ответить
а чему удивляться? новости каждый день нам дают понять, что за народ населяет эту страну. Погоди, сейчас начнут пис ать, что виноваты фсб , кацапы, путин))
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25.05.2020 11:35 Ответить
в старые времена его родители ребенка на сувениры разобрали бы. Кто сопилку из берцовой кости сделает, кто ботинки из шкуры, а кому чашка из черепа нужна.
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25.05.2020 21:51 Ответить
Видать бабла мало малому дал
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25.05.2020 11:23 Ответить
Какая (ука коменты трёт ,при упоминании Кожары?
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25.05.2020 11:23 Ответить
Під шконку курва ногами забити на всю ходку ! І жодного УДО !
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25.05.2020 11:51 Ответить
.....((((( капец выродок ((((
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25.05.2020 12:14 Ответить
Сидят такие черти в даркнете, форумы целые у них там. Чуть что кто спугнет, уже на понос с перепугу исходят. На вид прям люди, а намерения у них ублюдочные. И таких там тьма, увы.
Пусть подписывает согласие на лечение, может тогда не посадят. Но лучшее лечение, это электрошок для таких как он.
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25.05.2020 15:15 Ответить
Гомосексуализм и педофилия идут рука об руку. Помните об этом в июне, когда настанет пора гей-прайдов. А таких уродов нужно казнить по китайски - "цяньдао вангуа" отлично подходит.
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25.05.2020 21:48 Ответить
Обычный гомофобный бред. Среди педофилов большинство гетеросексуалы. Или у вас есть другие статистические данные?
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26.05.2020 10:26 Ответить
А, вы о статистике, тогда давайте о количестве самоубийств в среде ЛГБТ поговорим, о количестве ЗППП, в том числе СПИДа, каким образом чаще передается, о сопутствующих психических отклонениях в среде ЛГБТ, об исследованиях, которые статистически доказывают, что гомосексуализм - это вина окружения на 99% и лишь на 1% сложным сочетанием генетических факторов, что косвенно доказывает, что гомосексуализм - на 1% генетическая болезнь, а на 99% - распущенность и гедонистический образ жизни, тут можно продолжать бесконечно.
Но одно дело когда деваха в тринадцать, биологически на все 25, как у арабов и вообще африканцев и востончых народов, а другое дело, когда у мужика встает на парня. Вы ведь знаете, что по статистике, у таких парней в разы выростает вероятность того, что они сами будут совершать насильственные действия, и в десятки раз выростает вероятность нетрадиционной ориентации? Это и есть тот эрзац "размножения" которым распространяется гомосексуализм. Если бы у нас были законы шариата, то таких проблем с изнасилованиями парней - не было бы вообще. Поскольку большинство потенциальных преступников отправились бы на встречу с Аллахом, дабы всевышний пересобрал их "гены" в правильном порядке.
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26.05.2020 18:06 Ответить
Т.е. статистики нет. Соответственно, вранье насчет педофилов засчитано.
Остальное и обсуждать смысла не имеет. Если, по-вашему, "встает на парня" распущенность, значит, любой может это сделать? Вам самому не смешно?
Кстати, страны с законами шариата эмиграцию не запрещали)
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26.05.2020 20:26 Ответить
Да мне влом искать, даже если я выложу диссертации российских врачей об успешных методах лечения девиаций полового влечения, ЛГБТшники только затравят ученых, чтобы подогнать науку под толерантное мнение, как в случае с "расизмом" нобелевского лауреата др. Уотсона.
Кстати ислам требует расширения на всю обитаемую землю, а не эмиграции)) Там говорят Зеля будет самую большую мечеть Украины строить? Да благословит его Всевышний, самая мирная религия требует больше верующих в Украине, до того, как либерасты и толерасты засрут молодежи голову о равенстве и терпимости.
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26.05.2020 21:31 Ответить
Могу себе представить рашистские методы. Если менее 70 лет назад (а в некоторых странах менее 30) во вполне цивилизованных странах геев "лечили" электрошоком, лоботомией, аверсивной терапией и пр.

Насчёт ислама в Украине - вряд ли он активно размножится. Так что если вам настолько близки законы шариата, стоит подумать об эмиграции)
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27.05.2020 13:47 Ответить
на удивление, электрошоковая терапия хоть и весьма эффективна, в случае полного курса, в тех работах рассматривается только отчасти, гораздо больший упор сделан на психотерапевтов, гормональную терапию и мозговерты психоактивные вещества в совокупности с психотерапевтической поддержкой.
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27.05.2020 17:17 Ответить
Психоактивные, угу. Типа галоперидола?
Опять же - цивилизованные страны давно отказались от репаративной терапии как нарушающей права человека, приводящей к тяжелым физическим и психическим последствиям, влекущей возможную депрессию и суицид.
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28.05.2020 13:16 Ответить
цивилизованные страны вообще хотели выработать "коллективный иммунитет" позволив ковиду убивать вволю. им легче потерять граждан от "случаев неодолимой силы", чем свою власть, идя наперекор толпе.
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28.05.2020 16:44 Ответить
 
 