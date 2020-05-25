Житель Волыни насиловал своего несовершеннолетнего крестника, снимал это на камеру и продавал в интернете. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему жителю Волынской области в совершении систематического сексуального насилия над малолетним мальчиком и создании порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что потерпевший является крестником подозреваемого.







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Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины. По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Следствие и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается другие лица, причастные к совершению этих преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.