Группу пограничников уличили в переправке иностранцев и товаров через закрытый из-за карантина пункт пропуска на Виннитчине. ФОТОрепортаж
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины разоблачена группа должностных лиц отдела пограничной службы "Болган". Трое пограничников на международном автомобильном пункте пропуска наладили преступную схему незаконной переправки товаров и иностранцев через государственную границу за неправомерную выгоду.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Так, 22.05.2020 трое инспекторов пограничной службы, старший сержант, старшина и прапорщик получили от гражданина Республики Молдова неправомерную выгоду в размере 300 долларов США. За указанную сумму сослуживцы-пограничники собирались "посодействовать" незаконной переправке товаров и иностранцев через государственную границу Украины. Для сокрытия своих противоправных действий они на это время несанкционированно выключали питание сервера системы "ГАРТ" в местном автомобильном пункте пропуска "Грабаровка-Окница".
Отмечается, что действие указанного пункта пропуска временно приостановлено из-за установления ограничения карантина, связанного с распространением на территории Украины вируса COVID-19.
Установлено, что только 22.05.2020 г. через государственную границу были незаконно переправлены двое иностранцев, уроженцев Республики Молдова, а также 30 коробов с различными видами марок сигарет, 7 пачек курительной смеси и 8 коробов с медицинскими препаратами "Димедрол", производства Российской Федерации на общую сумму 2 810 820 грн.
23.05.2020 сотрудниками правоохранительных органов указанные иностранцы задержаны, а контрабандный товар и автомобиль "Опель Виваро", на котором перевозилась контрабанда, изъяты.
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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в Хмельницком, при оперативном сопровождении отдела внутренней безопасности Могилев-Подольского пограничного отряда Управления внутренней и собственной безопасности "Юг".
Фото: сайт военной прокуратуры
В ведомстве также добавили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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