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Три фамилии и два гражданства: возле границы с РФ задержали нарушителя с пятью паспортами. ФОТО

Вчера на Луганщине около границы с Россией обнаружили нарушителя с недействительными документами Украины и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вблизи поселка Меловое пограничный наряд остановил для проверки документов мужчину. Он предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу (на фото) с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ. Для установления личности задержанного, мужчина предоставил правоохранителям еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на разные установочные данные. Они находились у него дома.

Три фамилии и два гражданства: возле границы с РФ задержали нарушителя с пятью паспортами 01
Фото: сайт Госпогранслужбы

Проверив паспортные документы правоохранители установили, что все паспорта настоящие и приобретались гражданином после неоднократного изменения фамилии и имени.

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Установив личность мужчины пограничники привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. Поскольку он находился в приграничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию.

После этого нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции для принятия в отношении него правового решения по компетенции.

Госпогранслужба (6431) граница (5269) задержание (6675) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+12
А шо там бубочка, спит? А генпрокурорша? А вдруг это Порошенко, который насрал в штаны бубочке, решил бежать?
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25.05.2020 11:43
+6
Если он эти паспорта предоставил сам, его стоит отправить на психиатрическое обследования.
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25.05.2020 11:47
+5
Беня!
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25.05.2020 11:55
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Портсигар отечественный, Три!
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25.05.2020 11:41 Ответить
Да нормально. Сейчас паспорт гражданина уже утратил свою ценность. Можно даже госчиновникам иметь несколько гражданство и работать сразу на несколько государств и спецслужб одновременно
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25.05.2020 11:41 Ответить
ну шо ти брешеш!
у вашій фашистській ********* не забалуєш
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25.05.2020 11:43 Ответить
затримали, бо зедрисня ще таких не легалізувала
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25.05.2020 11:42 Ответить
А шо там бубочка, спит? А генпрокурорша? А вдруг это Порошенко, который насрал в штаны бубочке, решил бежать?
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25.05.2020 11:43 Ответить
Жалко пецку? Ну возьми рошенку - подсласти себе жизнь
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25.05.2020 12:01 Ответить
Поскольку он находился в приграничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию, что за бред если документы действительные?
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25.05.2020 11:43 Ответить
Штирлиц?
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25.05.2020 11:47 Ответить
Беня!
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25.05.2020 11:55 Ответить
Таки да ))
Три прізвища і два громадянства: біля кордону з РФ затримали порушника з п'ятьма паспортами - Цензор.НЕТ 2451
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25.05.2020 15:16 Ответить
Если он эти паспорта предоставил сам, его стоит отправить на психиатрическое обследования.
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25.05.2020 11:47 Ответить
Тогда надо всю ВР в дурдом отправлять.
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25.05.2020 19:38 Ответить
Должен был изъят и аннулирован.
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25.05.2020 11:47 Ответить
Задержанный? За нахождение в пограничной зоне (с какого она стала пограничной?) сразу аннулировать? И закопать, и свалить на коронавирус?
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25.05.2020 14:07 Ответить
Он предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу (на фото)

Вот это голова.
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25.05.2020 11:48 Ответить
Та ну..... Його просто догнало зверху одкровення про світову аферу рептилоїдів і Білла Гейтса, котрий хоче всіх чіпувати та керувати ними через мережу 5G, s дні і ночі він проводить доносячи всю святу правду простому люди.
Пророк Церкви Свідків Альтернативної Реальності, його колись визнають святим за справу боротьби з світовою аферою та рептилоїдами.
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25.05.2020 12:19 Ответить
Его ж Сергей Лещенко звали. Уже Кирилл?
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25.05.2020 18:43 Ответить
Та, я уж думал Каломойского накрыли))
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25.05.2020 11:59 Ответить
А хіба він не повинен був здати паспорт при обміні на новий?
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25.05.2020 12:12 Ответить
Ні, закордонних можна мати два.
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25.05.2020 12:37 Ответить
Тра боронить нашу незалежність від ось таких манкуртів!!1
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25.05.2020 12:17 Ответить
он среди нас!.. я верил, что встречу тебя)))
Три прізвища і два громадянства: біля кордону з РФ затримали порушника з п'ятьма паспортами - Цензор.НЕТ 9887
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25.05.2020 12:18 Ответить
" все паспорта настоящие и приобретались гражданином после неоднократного изменения фамилии и имени"
Затейник...
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25.05.2020 12:24 Ответить
А там насчет "неоднократной смены пола" не проверяли?
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25.05.2020 13:09 Ответить
"у меня было сорок фамилий,у меня было семь паспортов..."(с)
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25.05.2020 13:20 Ответить
Меня семьдесят женщин любили,
У меня было двести врагов.

Но я не жалею!
Сколько я ни старался,
Сколько я ни стремился -
Все равно, чтоб подраться,
Кто-нибудь находился.

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25.05.2020 15:21 Ответить
Ось що означає отримати паспорт в Україні. А чиє це відомство?
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25.05.2020 14:14 Ответить
А если у человека раздвоение (разпятерение) личности, должен ли он получать два паспорта - ведь это две разные личности?
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25.05.2020 14:19 Ответить
Цений кадр! Може за клоуна 5 разів голосувати
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25.05.2020 16:44 Ответить
Ага как на прошлых парламентских выборах )))) Надя Савченко - 8 голосов
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25.05.2020 16:50 Ответить
Эбанес-Фернандес-Бурго-Диего и т.д.
Идальго, короче.
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25.05.2020 22:20 Ответить
Ну, то ж не волонтер чи атовець якийсь.
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26.05.2020 11:19 Ответить
 
 