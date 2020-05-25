Три фамилии и два гражданства: возле границы с РФ задержали нарушителя с пятью паспортами. ФОТО

Вчера на Луганщине около границы с Россией обнаружили нарушителя с недействительными документами Украины и России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вблизи поселка Меловое пограничный наряд остановил для проверки документов мужчину. Он предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу (на фото) с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ. Для установления личности задержанного, мужчина предоставил правоохранителям еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на разные установочные данные. Они находились у него дома.



Фото: сайт Госпогранслужбы

Проверив паспортные документы правоохранители установили, что все паспорта настоящие и приобретались гражданином после неоднократного изменения фамилии и имени.

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Установив личность мужчины пограничники привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. Поскольку он находился в приграничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию.

После этого нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции для принятия в отношении него правового решения по компетенции.