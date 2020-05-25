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Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С понедельника, 25 мая, киевское метро возобновило свою работу в обычном режиме. Мэр Киева Виталий Кличко спустился в подземку, чтобы проконтролировать соблюдение необходимых карантинных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

"С сегодняшнего дня возобновило свою работу в обычном режиме и киевское метро. Для соблюдения всех норм и регламентов метрополитен принял необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров. В частности: дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом; усиленно дезинфицируют все пассажирские зоны - вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов; в вестибюлях и на платформах станций нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции; работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты; везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме для пассажиров, важности соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок", - отметил мэр Киева.

Также пассажиров метро информируют о возможности бесконтактной оплаты за проезд - во избежание очередей и скопления людей. Контроль за соблюдением правил в метрополитене осуществляет полиция.

Кличко утром спустился в метро и показал во время онлайн пресс-конференции видео.

"Сегодня утром я был в метро. Посмотрел, что там происходит в первый день его работы. Ситуация спокойная, - сказал мэр. - Я еще раз обращаюсь к киевлянам: все необходимые меры введены для вашей безопасности! Потому, если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и правилами, то как вас уберечь?! И подчеркиваю: маски в метро и в другом транспорте - обязательны, перчатки - рекомендуются, но не пренебрегайте ими!" - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление работы детских секций в Киеве планируется в сентябре, - Кличко

Кличко с утра прокатился в метро: Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров 01
Кличко с утра прокатился в метро: Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров 02
Кличко с утра прокатился в метро: Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров 03
Кличко с утра прокатился в метро: Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров 04

Автор: 

Киев (25521) Кличко Виталий (4640) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+9
Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів" - Цензор.НЕТ 8758
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25.05.2020 13:32
+5
Показуха мля!... зайдите через пару дней в час пик!
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25.05.2020 13:12
+4
Лучше бы по ночам в депо дизинфекцию проводил, больше толку было бы. Как же оно опять в мэры хочет! )))
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25.05.2020 13:08
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Правила форума Совет форумчан
На ЛИСОПЕДИ прокатился?
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25.05.2020 13:06 Ответить
Почти...
Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров" - Цензор.НЕТ 2833
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25.05.2020 13:18 Ответить
Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів" - Цензор.НЕТ 8758
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25.05.2020 13:32 Ответить
Кличко з ранку проїхався в метро: "Проведено всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів" - Цензор.НЕТ 1811
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25.05.2020 14:13 Ответить
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25.05.2020 14:36 Ответить
Лучше бы по ночам в депо дизинфекцию проводил, больше толку было бы. Как же оно опять в мэры хочет! )))
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25.05.2020 13:08 Ответить
а перчатки где - боксерские носить не кто и не заставляет - перчатки Де?
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25.05.2020 13:10 Ответить
Кто то может обяснить какой смысл в масках если все берутся руками за поручни?
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25.05.2020 13:11 Ответить
Коронавирус, СПИД и сифилис не передаются через кожный покров!
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25.05.2020 13:14 Ответить
если не втереть себе в слизистую собственными руками.
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25.05.2020 13:20 Ответить
Что бы ногти не грызли лишний раз ,те кто этим страдает
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25.05.2020 14:19 Ответить
А смысл олень,в том ,что ты не чихаешь в маске на руки!!!!Прикинь,Логика!!!
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25.05.2020 14:20 Ответить
Олень тупорылый ты. Потому что каждый по 100 раз на день трогает и поправляет маску в которую начхал, руками
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25.05.2020 14:39 Ответить
який Віталька безстрашний )))
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25.05.2020 13:12 Ответить
Показуха мля!... зайдите через пару дней в час пик!
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25.05.2020 13:12 Ответить
Интересуют прогнозы коронапсихозные?) Будет вспышка после ослабления дурантинов?) Или вспышка зависит от количества тестов, а не от вируса?))/
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25.05.2020 13:12 Ответить
Если вируса нет, то выходит, шо москали в Маскве сами себя уничтожают без причины на подсознательном уровне
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25.05.2020 13:21 Ответить
сайт статистики по коронавирусобесии https://www.worldometers.info/coronavirus/ давайте сравним показатили на 1 млн населения. Беларусь- без отсановки жизни и Украина - дурантин. Беларусь показатели на 1 млн количество тестов на 1 млн - 47,687, позитивные - 3,831, и того процент - 8,03% ,

Украина показатели на 1 млн: тесты - 6,670, позитивные - 486, процент- 7,28 %.

тоесть есть большой вопрос: это эпидемия вируса или тестов?? почему осутсвие дурантина не увеличело процент позитивных тестов? очень странно. похоже что количество позитивных зависит от количества тестов, а не от болезни.
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25.05.2020 13:37 Ответить
-Так вот ты какое МЭТРО !( подумал Педаля )
а где то и друг Вельвет катается среди бабушек ..
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25.05.2020 13:13 Ответить
Ему явно не комфортно в вагоне, находясь в положении буквы зю
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25.05.2020 13:14 Ответить
И заодно держаться приходится подальше от информационно рекламного дисплея в случае резкого торможения поезда
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25.05.2020 13:17 Ответить
а по стихийным базарам, работающим у входов наиболее загруженных станций метро мер показушник не хочет прогуляться?!
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25.05.2020 13:44 Ответить
Прогуляется если огнетушители запретят
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25.05.2020 13:54 Ответить
Ни в одной стране мира метро не перекрывалось
Наукой доказано - количество дебилов и бздунов в Украине, на душу населения, превышает все допустимые нормы
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25.05.2020 14:29 Ответить
Во главе всех показательных выступлений педалика самопиар в предверии выборов. Никакого отношения к реальной ситуации это не имеет.
Напоминаю также, что все меры «профилактики» в метро исключительно дешевая театральная показуха.
Исходя из того, что известно на сегодня о возможных путях заражения - воздушно-капельном, причем только при тесном контакте з заболевшим, меры, введенные в метро взаимоисключающие.
Если пассажира заставляют носить бесполезную для здоровых маску, то никакой дистанции в 1,5 между людьми нет необходимости - это бессмысленно с точки зрения гигиены.
Если между людьми требуется эта же дистанция, то тогда маска вообще совершенно не нужна.
Кроме того, исходя из того, что у работников метро при допуске на рабочее место контролируется состояние здоровья, то они не являются распространителями инфекции и им достаточно только защитного щитка (для психологического эффекта) без дополнительной и бесполезной в данной ситуации маски (декоративные маски есть на пассажирах).
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25.05.2020 15:36 Ответить
Клычко - чемпион !!!!!


он всех победит на мэрских выборах
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25.05.2020 18:42 Ответить
 
 