Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С понедельника, 25 мая, киевское метро возобновило свою работу в обычном режиме. Мэр Киева Виталий Кличко спустился в подземку, чтобы проконтролировать соблюдение необходимых карантинных мер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.
"С сегодняшнего дня возобновило свою работу в обычном режиме и киевское метро. Для соблюдения всех норм и регламентов метрополитен принял необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров. В частности: дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом; усиленно дезинфицируют все пассажирские зоны - вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов; в вестибюлях и на платформах станций нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции; работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты; везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме для пассажиров, важности соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок", - отметил мэр Киева.
Также пассажиров метро информируют о возможности бесконтактной оплаты за проезд - во избежание очередей и скопления людей. Контроль за соблюдением правил в метрополитене осуществляет полиция.
Кличко утром спустился в метро и показал во время онлайн пресс-конференции видео.
"Сегодня утром я был в метро. Посмотрел, что там происходит в первый день его работы. Ситуация спокойная, - сказал мэр. - Я еще раз обращаюсь к киевлянам: все необходимые меры введены для вашей безопасности! Потому, если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и правилами, то как вас уберечь?! И подчеркиваю: маски в метро и в другом транспорте - обязательны, перчатки - рекомендуются, но не пренебрегайте ими!" - подытожил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украина показатели на 1 млн: тесты - 6,670, позитивные - 486, процент- 7,28 %.
тоесть есть большой вопрос: это эпидемия вируса или тестов?? почему осутсвие дурантина не увеличело процент позитивных тестов? очень странно. похоже что количество позитивных зависит от количества тестов, а не от болезни.
а где то и друг Вельвет катается среди бабушек ..
Наукой доказано - количество дебилов и бздунов в Украине, на душу населения, превышает все допустимые нормы
Напоминаю также, что все меры «профилактики» в метро исключительно дешевая театральная показуха.
Исходя из того, что известно на сегодня о возможных путях заражения - воздушно-капельном, причем только при тесном контакте з заболевшим, меры, введенные в метро взаимоисключающие.
Если пассажира заставляют носить бесполезную для здоровых маску, то никакой дистанции в 1,5 между людьми нет необходимости - это бессмысленно с точки зрения гигиены.
Если между людьми требуется эта же дистанция, то тогда маска вообще совершенно не нужна.
Кроме того, исходя из того, что у работников метро при допуске на рабочее место контролируется состояние здоровья, то они не являются распространителями инфекции и им достаточно только защитного щитка (для психологического эффекта) без дополнительной и бесполезной в данной ситуации маски (декоративные маски есть на пассажирах).
он всех победит на мэрских выборах