Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С понедельника, 25 мая, киевское метро возобновило свою работу в обычном режиме. Мэр Киева Виталий Кличко спустился в подземку, чтобы проконтролировать соблюдение необходимых карантинных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

"С сегодняшнего дня возобновило свою работу в обычном режиме и киевское метро. Для соблюдения всех норм и регламентов метрополитен принял необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров. В частности: дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом; усиленно дезинфицируют все пассажирские зоны - вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов; в вестибюлях и на платформах станций нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции; работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты; везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме для пассажиров, важности соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок", - отметил мэр Киева.

Также пассажиров метро информируют о возможности бесконтактной оплаты за проезд - во избежание очередей и скопления людей. Контроль за соблюдением правил в метрополитене осуществляет полиция.

Кличко утром спустился в метро и показал во время онлайн пресс-конференции видео.

"Сегодня утром я был в метро. Посмотрел, что там происходит в первый день его работы. Ситуация спокойная, - сказал мэр. - Я еще раз обращаюсь к киевлянам: все необходимые меры введены для вашей безопасности! Потому, если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и правилами, то как вас уберечь?! И подчеркиваю: маски в метро и в другом транспорте - обязательны, перчатки - рекомендуются, но не пренебрегайте ими!" - подытожил Кличко.

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