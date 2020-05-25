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Новости Фото ДТП
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10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Происшествие случилось вчера после обеда на 103 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киевской области.

Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении столицы не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на отбойник. Вследствие ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди погибших был ребенок 10-летний ребенок.

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10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция 01
10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция 02
10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция 03

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дети (6492) ДТП (7673) Киевская область (4132) смерть (9223)


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Топ комментарии
+3
Якщо ніззя то це вже совок починається , а якщо людина хоче автівку 70 - 80 років мати ? Не в тому справа скільки років тачці а справа в тому що ніхто в Украіні реальний техогляд не робив і не робить , звідци стільки хламу пхаються по дорогах Украіни не маючі права з гаража навіть виіхати
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25.05.2020 15:06
+2
Мене в в подібних сітуаціях завжди плющчить на тему - як би іхав ти один довбню , то й хер з тобою , ідь хоч 200 на годину по місту , вбивайся хоч кожний день , але з тобою ще люди та дитина іхала (!!!) навіщо ж ти іх з собою на ьой світ пхаєшь ???(((
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25.05.2020 13:55
+1
Скільки ж цей довбень гнав... ??
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25.05.2020 13:26
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Скільки ж цей довбень гнав... ??
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25.05.2020 13:26 Ответить
при столкновении было меньше 100, когда выше, отлитают двери и крышки, либо авто вообше на куски.
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25.05.2020 14:55 Ответить
Жах який (((
Люди, ну що ви робите !!!
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25.05.2020 13:48 Ответить
Мене в в подібних сітуаціях завжди плющчить на тему - як би іхав ти один довбню , то й хер з тобою , ідь хоч 200 на годину по місту , вбивайся хоч кожний день , але з тобою ще люди та дитина іхала (!!!) навіщо ж ти іх з собою на ьой світ пхаєшь ???(((
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25.05.2020 13:55 Ответить
Много не и нада, отвечает водитель, даже если не он а его, но видно что машина копеечная, могло сорвать рулевую тягу и втащить на отбойник или еще чего, но думаю если вассадзе не получал бы такие кровавые дертвоприношения семья за эти деньги на растаможку могла бы позволить себе не гнилую рухлять и глядишь остались бы живы, но мы выбрали как длобы шоб наши драгоценные тарантасы не подешевели иза блях и подносим человечиские жертвоприношения вассадзе-мамоне. тысячами жизней каждый год.
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25.05.2020 14:03 Ответить
Да кто знает, когда он был куплен. Вообще то нельзя было разрешать ввозить старые и изношенные ТС. На любой кошелек найдется корыто.
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25.05.2020 14:24 Ответить
Якщо ніззя то це вже совок починається , а якщо людина хоче автівку 70 - 80 років мати ? Не в тому справа скільки років тачці а справа в тому що ніхто в Украіні реальний техогляд не робив і не робить , звідци стільки хламу пхаються по дорогах Украіни не маючі права з гаража навіть виіхати
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25.05.2020 15:06 Ответить
Есть альтернатива. Введут налог на возраст ТС и соответствие стандарту Евро. Но тогда все владельцы авто проклянут евробляхеров.
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26.05.2020 10:08 Ответить
Поки в Україні не буде реального правдивого техогляду, нічого не буде (!) саме майстер вирішує може те або інше авто пересуватися дорогами краіни чи ні, і засабжем- авто 70 років не має жодного каталізатора взагалі, але воно і не купується для того, щоб картоплю з села возити
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26.05.2020 11:13 Ответить
Я сказал о налоге, а не техосмотре. Налог заставит людей не покупать старые машины не зависимо от техосмотра. Вероятность поломки новой машины на порядки меньше чем старой. Но это ударит не только по евробляхерам, а и по всем остальным владельцам авто, даже по тем, кто ездит раз в неделю. Представьте, как в результате будут проклинать евробляхеров.
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26.05.2020 13:50 Ответить
я не зовсім зрозумів який податок пан мав на увазі - екологічний річний або митний ?
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26.05.2020 17:07 Ответить
Я вроде доступно написал. "налог на возраст ТС и соответствие стандарту Евро". Фактически это экологичный.
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26.05.2020 21:27 Ответить
Скільки зараз в Украіні податків на автівку? У нас наприклад тільки один , але ціна цього податку залежить не від віку авто а від того який вихлоп дає та автівка тобто який катализатор там - євро 1 чи євро 6
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26.05.2020 21:56 Ответить
У нас только акциз на топливо. При покупке налоги не в счет. ТО нет.
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26.05.2020 22:06 Ответить
Не зрозуміло , якщо немає техогляду то хто дає дозвіл на єксплуатацію авто ??У Європі немає жодноі краіни де не було раз на рік чи раз на два техогляду
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26.05.2020 22:17 Ответить
Раньше был ТО. При Яныке отменили. Наш ТО липовый. Пока с коррупцией не покончат на всех уровнях он до лампочки. На грузовые ТО остался. Но он тоже липовый.
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26.05.2020 22:33 Ответить
Це просто жах.. тому й зрозуміло чому майже кожен день смертельні аваріі
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26.05.2020 22:36 Ответить
Что за бред ты несеш, какой Васадзе, мало аварий на новеньких авто?
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25.05.2020 15:32 Ответить
Независимо от возраста автомобиля его можно держать в хорошем тех. состоянии- все от владельца зависит , также как и 3х летнем авто может отпасть колесо если водила долбоящер.
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25.05.2020 15:36 Ответить
Конечно может, только вероятность на пару порядков меньше.
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26.05.2020 10:09 Ответить
Коли вже припинятся ці жахіття ,жодного дтя без страшних дтп,може вже Авакову пора відповідати чи повернути ДАІ ?
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25.05.2020 15:50 Ответить
знаю я эти истории. заходишь плавно на перестроение из ряда в ряд, всё как нужно - с ускорением, тут за 20 метров впереди какой-то дефективный у*бень, не знающий, что есть боковые зеркала, выворачивает на скорости 10 км/час на твою полосу, на которую ты уже перестроился. заметил как люди оттормаживаются за полметра до заднего бампера у таких горе-водителей
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25.05.2020 18:29 Ответить
странно а там же иномарка же
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26.05.2020 14:57 Ответить
 
 