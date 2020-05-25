10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Происшествие случилось вчера после обеда на 103 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киевской области.
Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении столицы не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на отбойник. Вследствие ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди погибших был ребенок 10-летний ребенок.
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