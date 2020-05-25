Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД. ФОТОрепортаж

Группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в г.Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера А.Роккели и российского переводчика А.Миронова 24 мая 2014. Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

Надеемся, что следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина".

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.









