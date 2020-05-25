Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД. ФОТОрепортаж
Группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в г.Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера А.Роккели и российского переводчика А.Миронова 24 мая 2014. Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.
В сообщении отмечается: "Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.
Надеемся, что следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина".
Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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Це має вести до бану.
он всегда отрицал свою вину, и настаивал на баллистической невозможности конкретно его выстрела поразить журналистов...в своем последнем слове в суде он сказал:«Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я - солдат, я - патриот своей страны ... Верю в правосудие и благодарю вас за ваш труд»...
Наші апріорі зайняли невірну позицію при його захисті...
Дурне и адвокат дурак.
ПОД...
А под говно луганьском, слабо?