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Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Минобороны заблокировало работу НПК "Искра". В результате под угрозой оказались существование коллектива в 2500 человек, программа радара ПВО 80К6КС1 и постройка радара артиллерийской разведки "Зоопарк-3".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Критическая ситуация на государственном научно-производственном объединении "Искра" в результате необъяснимой халатности Минобороны Украины. Вышли все сроки финансирования программы радаров 80К6КС1 - это мобильный радар обнаружения зенитно-ракетных дивизионов, одно из ключевых звеньев работы ПВО. Финансирование предусмотрено всеми оборонными программами и Гособоронзаказом. Но денег нет. Задолженность Минобороны перед "Искрой" только по этой программе достигла 55 миллионов гривен. На предприятии 2500 сотрудников, и отсутствие положенных выплат сделало невозможным выплату зарплат", - отмечает журналист.

По его данным, оборонное ведомство предлагает "Искре" добровольно отказаться от выплат положенных по контракту средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"И чтобы убедить руководство предприятием... Минобороны нашло какую-то старую просроченную задолженность... 2005-го года! 2005-го! На сумму в 5,8 миллиона гривен. С тех пор сменилось множество правительств, тома переписки по этим долгам написаны, сменились директора, началась война, подписаны и выполнялись госпрограммы, но чтобы шантажировать предприятие этой абсурдной претензией, кто-то в МО не поленился, нашел какую-то бумажку, и парализует работу одного из немногих еще живых предприятий в сфере радиолокации, чтобы "отжать" заложенные в бюджете средства! Из-за этой задолженности якобы и не выплачивается аванс на производство других радаров", - сообщает Бутусов.

Он подчеркивает, что срыв бюджетной программы приведет к приостановке работы предприятия и по другим проектам.

"В частности, по одному из ключевых для нашей обороны проекту радара артиллерийской разведки "Зоопарк-3" и всем другим перспективным разработкам. Как можно наносить такой удар крупнейшему производителю радаров в Украине? "Искра" делает радары ПВО, радары артразведки, делает проект совместно с французской компанией "Talhes" производства современных средств РЭБ. Ну как такое можно тормозить? Нет никакого логичного объяснения. 55 миллионов - просто смешная сумма для МО, деньги из бюджета министерство получает, никаких оснований отказывать в выплатах не может быть, все рассчитано в бюджете! Ответственность за это прямо лежит на министре обороны Андрее Таране, надеюсь, он все-таки примет объективное решение и деньги поступят", - резюмирует журналист.

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Минобороны задолжало НПК Искра 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов 01
Минобороны задолжало НПК Искра 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов 02

Автор: 

Минобороны (9329) оборона (5205) предприятие (229) шантаж (89) радар (69) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+20
таран -засланный казачок фсбешника ермака
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25.05.2020 20:25
+17
топят страну как могут, готовят к капитуляции
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25.05.2020 20:27
+16
сначала зелесрань уничтожила павлоградский завод, который изготавливал топливо для ракет "гром2", "нептун", "ольха" тем самым полностью заблокировав эти проекты, теперь зелечмошник умышленно уничтожает ключевого производителя систем рлс. а все потому, что зеленский - это враг Украины, который воюет на стороне *********.
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25.05.2020 20:33
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таран -засланный казачок фсбешника ермака
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25.05.2020 20:25 Ответить
топят страну как могут, готовят к капитуляции
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25.05.2020 20:27 Ответить
Денег нет! Все потратили на маски для Генштаба!
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25.05.2020 20:30 Ответить
фены для просушки памперсов бзде
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25.05.2020 20:35 Ответить
сначала зелесрань уничтожила павлоградский завод, который изготавливал топливо для ракет "гром2", "нептун", "ольха" тем самым полностью заблокировав эти проекты, теперь зелечмошник умышленно уничтожает ключевого производителя систем рлс. а все потому, что зеленский - это враг Украины, который воюет на стороне *********.
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25.05.2020 20:33 Ответить
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2522
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25.05.2020 20:35 Ответить
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7542
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25.05.2020 20:38 Ответить
Только МО?
А пэрэсичным громадянам?
Давай бабло, мля!
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25.05.2020 20:39 Ответить
ВСУ рулят "кремлевцы"
https://www.youtube.com/watch?v=lOBFizfNr9E
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25.05.2020 20:39 Ответить
Зескот все банкротится др чего дотянеться. Хуже не будет....
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25.05.2020 20:40 Ответить
Резолюция на Указе о расстреле негодяев - "без промедления!"
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7731
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25.05.2020 20:43 Ответить
Трускавецькі двотижневі зебільні фахівці роздерибанять усю державу та засруть своєю некомпетентністю.
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25.05.2020 20:47 Ответить
Директивы Коломойского, гражданина Израиля- военного союзника Путина -в действии : Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман./ Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны
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25.05.2020 20:51 Ответить
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9660
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25.05.2020 20:52 Ответить
Ну так звертайтесь у СБУ та ГП
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25.05.2020 21:01 Ответить
Міноборони заборгувало НВК "Іскра" 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5764
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25.05.2020 21:52 Ответить
Ну так звертайтесь у СБУ та ГП

А толку
У свій час були "хлопаки які вирішували проблеми" ..., і це класика , можливо - і зараз такі існують . Я не про напів-бандитів , які самі створювали проблеми , а пізніше приходили та пропонували їх "порішати" (
Попросило би керівництво НПК "Искра" таких "хлопаків" - щоб вони пояснили просто керівництву Міноборони - що зобов"язання необхідно виконувати
І нехай тоді керівництво Міноборони бігає стурбоване та звертається у СБУ та ГПУ
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26.05.2020 11:39 Ответить
свідома диверсія на підрив обороноздатності,для того що б в країні не будувалася ******* техніка,в країнах НАТО таке неможливо уявити,іноземні партнери подивляться на все це бл...во і більше не прийдуть зі своїми технологіями.
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25.05.2020 21:03 Ответить
Грамотный метод саботировать работу оборонки во время войны.А что об этом думает военная прокуратура о данной ситуации во время боевых действий на востоке и кого из вредителей уже арестовывает контрразведка,кто и кому уже дает показания по данному действию?Война знаете ли господа военные.война.
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25.05.2020 21:06 Ответить
Минобороны задолжало / Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Дело намечается очень серьезное и масштабное, - рассказали журналистам.
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25.05.2020 21:14 Ответить
мордехай и уриель воровать не будут это же не клятый барыга, теперь я спокоен за нашу оборонку
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25.05.2020 21:27 Ответить
Міноборони заборгувало НВК "Іскра" 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5620
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25.05.2020 22:50 Ответить
Зелёные отрабатывают на 200% надежды РФ по развалу обороноспособности Украины.
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25.05.2020 23:08 Ответить
В списочек. Потом после шморклей привлекут за госизмену
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26.05.2020 00:20 Ответить
 
 