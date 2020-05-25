Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Минобороны заблокировало работу НПК "Искра". В результате под угрозой оказались существование коллектива в 2500 человек, программа радара ПВО 80К6КС1 и постройка радара артиллерийской разведки "Зоопарк-3".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Критическая ситуация на государственном научно-производственном объединении "Искра" в результате необъяснимой халатности Минобороны Украины. Вышли все сроки финансирования программы радаров 80К6КС1 - это мобильный радар обнаружения зенитно-ракетных дивизионов, одно из ключевых звеньев работы ПВО. Финансирование предусмотрено всеми оборонными программами и Гособоронзаказом. Но денег нет. Задолженность Минобороны перед "Искрой" только по этой программе достигла 55 миллионов гривен. На предприятии 2500 сотрудников, и отсутствие положенных выплат сделало невозможным выплату зарплат", - отмечает журналист.

По его данным, оборонное ведомство предлагает "Искре" добровольно отказаться от выплат положенных по контракту средств.

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"И чтобы убедить руководство предприятием... Минобороны нашло какую-то старую просроченную задолженность... 2005-го года! 2005-го! На сумму в 5,8 миллиона гривен. С тех пор сменилось множество правительств, тома переписки по этим долгам написаны, сменились директора, началась война, подписаны и выполнялись госпрограммы, но чтобы шантажировать предприятие этой абсурдной претензией, кто-то в МО не поленился, нашел какую-то бумажку, и парализует работу одного из немногих еще живых предприятий в сфере радиолокации, чтобы "отжать" заложенные в бюджете средства! Из-за этой задолженности якобы и не выплачивается аванс на производство других радаров", - сообщает Бутусов.

Он подчеркивает, что срыв бюджетной программы приведет к приостановке работы предприятия и по другим проектам.

"В частности, по одному из ключевых для нашей обороны проекту радара артиллерийской разведки "Зоопарк-3" и всем другим перспективным разработкам. Как можно наносить такой удар крупнейшему производителю радаров в Украине? "Искра" делает радары ПВО, радары артразведки, делает проект совместно с французской компанией "Talhes" производства современных средств РЭБ. Ну как такое можно тормозить? Нет никакого логичного объяснения. 55 миллионов - просто смешная сумма для МО, деньги из бюджета министерство получает, никаких оснований отказывать в выплатах не может быть, все рассчитано в бюджете! Ответственность за это прямо лежит на министре обороны Андрее Таране, надеюсь, он все-таки примет объективное решение и деньги поступят", - резюмирует журналист.

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