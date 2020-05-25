Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Юрий Ковалев, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского района Харьковской области обнаружены два человека (мужчина и женщина), которые занимаются вербовкой и перемещением лиц с целью эксплуатации в виде принудительного труда в собственном фермерском хозяйстве.

В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГНУНП в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и один запал от гранаты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Волыни организовали "бизнес" по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лица с использованием его обмана и уязвимого состояния, совершенные с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда).

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили группировку, отправлявшую украинцев в РФ для продажи наркотиков









Также смотрите: Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по продаже новорожденных за границу: причастна одна из клиник. ФОТОрепортаж



