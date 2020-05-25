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Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Юрий Ковалев, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского района Харьковской области обнаружены два человека (мужчина и женщина), которые занимаются вербовкой и перемещением лиц с целью эксплуатации в виде принудительного труда в собственном фермерском хозяйстве.

В ходе обысков, проведенных прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГНУНП в Харьковской области, выявлено 9 человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и один запал от гранаты.

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Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, и решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лица с использованием его обмана и уязвимого состояния, совершенные с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда).

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили группировку, отправлявшую украинцев в РФ для продажи наркотиков

Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура 01
Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура 02
Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура 03
Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура 04

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Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура 05
Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура 06

Автор: 

правоохранительные органы (2970) прокуратура (5012) рабство (141) силовики (2799) торговля людьми (273) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+4
двое фермеров, без прямой поддержки местного РОВД и как минимум зам прокурора района, не могут держать рабов.!. потому что рабы регулярно сбегают, а менты их ловят, а прокуроры все это прикрывают!.. а еще об этом в курсе соседи..
так работает это трулялядство!!!
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25.05.2020 22:52
+3
Срез всей страны: девять терпил не смогли дать пи...ды двум "хозяевам жизни".
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25.05.2020 22:53
+3
На ферме бомжи работают без зарплаты (за еду и жильё) Чё им разбегаться? Паспортов нет, денег не давали - значит рабы, и думать нечего. А вапче народ измождённый и пропитый, ещё те работники. Экономически больше на благотворительность похоже.
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25.05.2020 23:11
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Правильно делали. Нужно же как то платить за свет Ринату.
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25.05.2020 22:43 Ответить
И что здесь необычного? Украина переходит с АЕС на ветряные и водяные мельницы. С електромобилей на автомобили на дровах и скоро на гужевый транспорт. Дома будут из соломы и навоза и одноетажные из-за бешенных цен на стройматериалы и отопление. А кто побогаче будет держать рабов или крепаков.
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25.05.2020 22:46 Ответить
так, стоп!!! кто-нибудь объяснит мне, куда мы идем - в Европу (с новостями последних пяти дней) или в рабовладельческий строй (кріпаки за Шевченком)?? Я хочу знать!
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25.05.2020 23:02 Ответить
все по феньшую-держали рускагаварясчих рабов и эксплуатировали их. вроде как все норм.
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25.05.2020 23:06 Ответить
как по мне - не совсем проевропейская стратегия))) надеюсь, в Европе читают новости, которые у нас происходят в последнее время))
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25.05.2020 23:12 Ответить
хватит выкручивать руки зеленым инвесторам
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25.05.2020 22:46 Ответить
Не понял... по 3 раба с Дыныры, ну куркули....
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25.05.2020 22:50 Ответить
Откуда столько хлеба!!! Вот этим вопросом тоже не мешало бы заняться мусорским!!

Двое фермеров на Харьковщине держали в трудовом рабстве девять человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2471
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25.05.2020 22:50 Ответить
двое фермеров, без прямой поддержки местного РОВД и как минимум зам прокурора района, не могут держать рабов.!. потому что рабы регулярно сбегают, а менты их ловят, а прокуроры все это прикрывают!.. а еще об этом в курсе соседи..
так работает это трулялядство!!!
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25.05.2020 22:52 Ответить
Срез всей страны: девять терпил не смогли дать пи...ды двум "хозяевам жизни".
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25.05.2020 22:53 Ответить
Не могут мы же например не можем задавить ахмета или беню хотя все этого желаем и нас в тысячи раз больше,
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26.05.2020 02:11 Ответить
Дуже часто таким займаються мєнти. Ну а кришували так точно.
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25.05.2020 22:57 Ответить
Ліл, і знову повертаємось до теми вужасів... написане хрін зна під чим оповідання з двох частин, на тему трудового рабства на фермі... це з серії "настільки зуйово, що аж файно" Двоє фермерів на Харківщині тримали в трудовому рабстві дев'ятьох осіб, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9724
https://kriper.net/dark/2680-pojdi-da-nakormi.html Пойди да накорми
https://kriper.net/dark/2685-zhizn-posle-kolhoza.html Жизнь после колхоза
На деяких моментах лілював та бугагував вголос )))))))))) ось на таких, наприклад:

- О-пааа! Молодёжь, сидять значится. - Громкий голос внезапно раздался откуда-то сзади. Оказалось, что это был Миха. Откуда он взялся не понятно, но понятно было то, что мужик уже успел где-то напиться и от того был явно на взводе.
- Цуцык,- указывая пальцем на меня произнёс Миха, - ты быргузликов накормил?
- Да вроде, это же они были да?
- Какой нах*й вроде?! - Пьяный Миха перешёл на повышенный тон. - Ты гду *****, кого нах*й кормил?
Я ткнул пальцем в сторону двери в ангар, за которой обитали плотоядные овцы, уже ожидая, что сделал что-то не то и меня ждёт гора трёхэтажного мата.
- Ну ты баран совсем, чтоб тебя е*ла кобыла, ты ***** нах*й гызгопедов кормил? Ты им мясо дал? Замочёное?
Я только кивал, смотря как пьяный и яростный Миха орёт на меня, хотя и не до конца понимал суть его слов.
- Да чтоб тебя! Они же усрутся. Болван! Понаберут по объявлению е*ланов, а я в ответе. Нах*й вас! А ты хера ли расселся, рожа говномазая? - Миха уставился своим дьявольским взглядом на Юру, а тот всё так же невозмутимо произнёс: "Перекур".
- Нах*й ваш перекур, жрать п*здуйте! - С этими словами Миха ушёл куда-то за ангар с тракторами, а Юра направился в сторону бытовки, я же пошёл за ним следом.
В тумбе, на которой стояли плитка и чайник, как оказалось был шкафчик, внутри которого лежала буханка "Дарницкого", пара бутылок пива и коробка с чайными пакетиками. Ассортимент небогатый, а не ел я с утра. Ну что поделать? Обошлись тем, что было. Юра и вовсе только пива выпил бутыль, я же наверное половину буханки в сухую умял, только потом запив чаем, а уж пиво решил оставить на вечер.
Спокойствие опять нарушил Миха, который ворвался в бытовку как гром средь бела дня.
- Пошли, балбес. - Мужик кивнул в мою сторону.
- Куда?
- Быргузликов кормить. Они со вчера не пожравши, а ты рожа холёная, смотрю уж нахомячился.
В общем, пошёл я за Михой следом. Тот показал мне дверь. Ангар тот же самый, где сидели "гызгопеды", только с обратной стороны.
- Сам дальше разберёшься, мне некогда. Тыкать тут ещё носом буду.
И Миха опять куда-то удалился. Я же пошёл в дверь. В этом помещении почти не было света, кроме тусклой жёлтой лампы и окна. Опять на половину комнаты был загон, в то время как у стены стояли полки, уставленные здоровенными кастрюлями, какие можно увидеть в больницах и дешёвых столовках. Одна из кастрюль стояла на полу, а на боку её красной краской была сделана надпись "СРАТЬ".
- Ну чё зыришь - глаза пузыришь? Написано срать - ты и сри. - Писклявый голосок из вольера явно был недоволен мной.
- Как вас таких земля-то носит? Вот посмотри хоть на меня. Пример всем! не то что ты. - Ехидно продолжала пискля. Я обернулся: Из кучи навоза в вольере на меня пялилась мелкая лысая голова, с большим ртом на всё лицо, чуть ниже которого, почти на подбородке были глаза твари. От одного вида этой рожи меня пробрало дрожью, как в детстве, когда я впервые вблизи разглядел улитку. То ещё мерзкое создание.
- Ну сри уже! Я голодная. Негоже даму без угощения оставлять. Да ещё и на первом свидании. Да шучу я, а то ты так никогда не просрёшься, вот и думаю припугнуть. - Мелкое создание уже вылезло из своего навозного "доммика", полностью продемонстрировав своё тело: помимо отвратительной головы, которая ещё и оказалась непропорционально большой, у этой твари было щуплое тельце с четырьмя конечностями - две задние и две передние. На руках не было никакого подобия кистей, вместо этого какие-то шланги или вроде того. Но самое мерзкое это её покрытая слизью кожа, под которой постоянно что-то копошилось. От всего её вида мне было противно, а сама тварь продолжала сверлить меня взглядом. В общем, пришлось мне спустить штаны, присесть над кастрюлей и делать своё дело, а когда оно было закончено, то я просто поставил кастрюлю на пол вольера. В ту же секунду из-под слоя сена и навоза выползло ещё с десяток подобных тварей, все они столпились вокруг кастрюли, опустив туда свои руки-шланги и принявшись втягивать ими содержимое. Не стоит наверное говорить, что я был не в силах более наблюдать этого и просто вышел из комнаты, закрыв за собой дверь.
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26.05.2020 00:31 Ответить
Надеюсь скотам дадут 12, хотя это мало.
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25.05.2020 22:58 Ответить
ГДЕ? В каком селе, в каком районе?
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25.05.2020 22:58 Ответить
В Харківському
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26.05.2020 02:17 Ответить
Сейчас их "освободят", и пойдут они искать нового хозяина.
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25.05.2020 23:11 Ответить
На ферме бомжи работают без зарплаты (за еду и жильё) Чё им разбегаться? Паспортов нет, денег не давали - значит рабы, и думать нечего. А вапче народ измождённый и пропитый, ещё те работники. Экономически больше на благотворительность похоже.
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25.05.2020 23:11 Ответить
все таке саме можна описать майже за кожного фермера. який знаходиться в Україні : механізатори працюють без оформлення трудової книжки...зарплата (мізєр) тільки в конверті...
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25.05.2020 23:29 Ответить
"Благодетели" (менты) обрекли безответственных НЕДЕЕСПОСОБНЫХ (рабов) на очередное бомжевание по помойкам и подвалам, разносить инфекцию, вшей и чесотку по округе, лишив предприимчивых и ответственных ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ("рабовладельцев") благого для всех сторон бизнеса (работного дома для бедолаг)! Вместо того, чтоб официально легализовать частное ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО под надзором государства и общества (коль государство отказалось решать проблемы НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, бросив их на произвол судьбы умирать от голода, холода и болезней), так еще херят, то что само собой организуется (как выход из непростой ситуации)!
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26.05.2020 00:09 Ответить
Если первоначально работные дома создавались исключительно как одна из форм исполнения наказания, то позже из них выделилась благотворительная ветвь заведений, в которых нуждающимся предоставлялась работа, еда и кров, а страждущим предоставлялись относительно свободные условия проживания и добровольное участие в труде. Первый работный дом появился в 1652-м году, а к XIX веку их строили почти в каждом большом приходе или объединении приходовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC#cite_note-:0-1 [1] .
Принудительные работные дома зачастую совмещались с тюрьмами, а добровольные с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F богадельнями , приютами, образовательными и просветительскими учреждениями.
Изначально работные дома были нацелены на снижение финансовых затрат на содержание заключённых, предполагая, что они могут быть не только самоокупаемыми, но и рентабельными, приносящими прибыль.
Тем не менее, в большинстве случаев, работные дома являлись дотационными учреждениями.
Работные дома создавались как государственной властью так и частными лицами.
Их финансирование велось за счёт казны и/или пожертвований.
В связи с развитием социального обеспечения в XX веке система работных домов в значительной степени утратила актуальность. Последний работный дом в Великобритании был закрыт в 1941 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC#cite_note-:0-1 [1] .
В некоторых странах подобные заведения были отменены на законодательном уровне.
Тем не менее подобные по сути частные и государственные учреждения под разными названиями существуют и сейчас.
В конце XX - начале XXI века аналогичные добровольным работным домам учреждения стали относить к одной из форм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE социального предпринимательства .
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26.05.2020 00:18 Ответить
Сказали же - только по 2 раба в одни руки!
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26.05.2020 00:24 Ответить
эти "фермеры" могли бы хотя бы половину минималки платить людям, но жаба давила, искренне желаю им испытать всю прелесть сизо и т.д.
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26.05.2020 00:26 Ответить
А скільки ще отаких осередків рабства ще є в українській державі?! Невже слабо відслідкувати чемним рейдом? А ж або відкати маєте, місцева владо та праоохоронці, куплені за срібники?
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26.05.2020 00:47 Ответить
кого называют фермерами ?
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26.05.2020 01:30 Ответить
Не фермери, а рабовласники, які чудово доповнюють поліцаїв-гвалтівників і садистів з Кагарлика. А влада в зеленому презервативі глуха і сліпа.
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26.05.2020 07:00 Ответить
бред!

Я також читав зі здивуванням та спічуттям ....
Поки не дійшло до
Кроме того, изъято 66 боевых патронов и один запал от гранаты.Источник: https://censor.net/p3197919

Патрони без ствола та запал без гранати !
А стаття - світить !
Улюблена підкидка мусорів .
Наїхали на фермера - і все ... Оце вам і вся правда
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26.05.2020 16:40 Ответить
 
 