Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной. ФОТО

Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал ситуацию в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку, ужасной и недопустимой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - рассказал Геращенко.

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"Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной. Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18 47. В 19 15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19 40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР. В 8 00 Начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции. В 10 23 утра понедельника пресс служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых", - акцентировал замминистра.

"Также, не могу не сказать, что кроме тех негодяев, что Вы видите на фото за решёткой, в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем. Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов, погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области. Помните об этом, пожалуйста", - резюмировал Геращенко.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.



