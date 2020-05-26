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Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной. ФОТО

Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал ситуацию в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку, ужасной и недопустимой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - рассказал Геращенко.

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Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной 01
Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной 02

"Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной. Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18 47. В 19 15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19 40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР. В 8 00 Начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции. В 10 23 утра понедельника пресс служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых", - акцентировал замминистра.

"Также, не могу не сказать, что кроме тех негодяев, что Вы видите на фото за решёткой, в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем. Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов, погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области. Помните об этом, пожалуйста", - резюмировал Геращенко.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной 03
Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной 04

Автор: 

изнасилование (917) Киевская область (4135) МВД (9318) насилие (394) Нацполиция (16463) пытки (834) пытки в милиции (264) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+19
Антоніна а де реакція на беспредел патрульної поліції??? Де реакція на хабари коли активисти звертаються а від керівництва тільки відписки..Де реакція на хамство з боку поліції..Не бреши подонок..як би дівчина не звернулась і не подали огласке все б замяли..Що ніхто не чув що стріляли в поліції??? ніхто не бачив як бьют громадян..Геращенко ти банальна брехлива істота яка покриває свого господаря злочинця, який замість поліції збудував ОЗУ, банду..Ти знаєш як що піде Аваков тебе там також близько не буде біля МВС..Я таких паскуд брехливих носить земля, трутень..
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26.05.2020 09:55
+15
через пол года эти мусора получат повышение по службе,
зеленским нужны такие кадры
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26.05.2020 09:49
+13
Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной - Цензор.НЕТ 857
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26.05.2020 10:04
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через пол года эти мусора получат повышение по службе,
зеленским нужны такие кадры
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26.05.2020 09:49 Ответить
Как "Беркут" начнут реанимировать - так в него и возьмут.
Если уже не начали...
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26.05.2020 09:54 Ответить
Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной - Цензор.НЕТ 857
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26.05.2020 10:04 Ответить
кто-нибудь знает, что сейчас с ментами, которые спалились на видео, как избивали стульями задержанного в своей каптьорке на южд в Харькове? Там тоже начальство отстраняли, все такое.
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26.05.2020 10:35 Ответить
на повышение пошли в другой отдел
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26.05.2020 16:16 Ответить
Антоніна а де реакція на беспредел патрульної поліції??? Де реакція на хабари коли активисти звертаються а від керівництва тільки відписки..Де реакція на хамство з боку поліції..Не бреши подонок..як би дівчина не звернулась і не подали огласке все б замяли..Що ніхто не чув що стріляли в поліції??? ніхто не бачив як бьют громадян..Геращенко ти банальна брехлива істота яка покриває свого господаря злочинця, який замість поліції збудував ОЗУ, банду..Ти знаєш як що піде Аваков тебе там також близько не буде біля МВС..Я таких паскуд брехливих носить земля, трутень..
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26.05.2020 09:55 Ответить
Все помним и Врадиевку и Кагарлык , - Ничего не Изменилось . Менять законодательную Базу и так как у людей Пожизненно или 5 раз по 20 летпо каждой стате. Вот Вам слово . Через3 года выйдут с Химии и капитанами и лейтенантами и с Пенцией порядочной.Меняйте , а не тасуйте.
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26.05.2020 09:55 Ответить
Во Врадиевке скривали.
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26.05.2020 10:00 Ответить
Система осталась прежней.Вам будит легче , когда завтра изнасилуют очередную жертву и розкроют через 5 минут, а по Украине много Таких запуганных и деморализованных жертв насилия.
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26.05.2020 10:06 Ответить
Кто будет менять?
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26.05.2020 10:45 Ответить
Там где задеяно Общество , там и результат. По информации этих лиц тестировали сами менты, а общественность была отстранена. И Система тестировала Систему, вот и результат.
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26.05.2020 10:54 Ответить
По правде говоря это первый случай когда в ментовку тупо накатали заяву поэтому делу и процесс пошёл... Тогда Врадивка началось только из-за того, что она случайно пришла в сознание после черепно-мозговой, смогла доползти до трассы и просила только не вызывайте ментов бо добьют....
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26.05.2020 18:12 Ответить
та ваще паліция маладєц!
я б ету патєрпєвшую растрілял!
сталєна на вас нєту!
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26.05.2020 09:57 Ответить
Что нужно иметь в голове, чтоб такую херню творить.
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26.05.2020 09:57 Ответить
Безнаказаность
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26.05.2020 10:01 Ответить
Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной - Цензор.НЕТ 3945
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26.05.2020 10:03 Ответить
Его наполеоншество не вмешивается в дела мвд! Если это только не репрессии патриотов.
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26.05.2020 10:37 Ответить
Не верю. Увижу мента, перейду на другую сторону улицы.
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26.05.2020 10:06 Ответить
"автобус нужно обходить сзади, трамвай спереди, а мента со всех сторон" (С) сегодня правило обхода ментов применимо и к депутатам разного пошиба. одна банда.
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26.05.2020 10:12 Ответить
причём увольнения и арест прошли за сутки до того, как в 18.47 поступил звонок. и только после звонка раздался гром. изи фюзик.
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26.05.2020 10:10 Ответить
Я думаю был приказ по МВД во время карантина мусорам к людям действовать по безпределу на устрашение народа - вот и результат. Но думаю этих дыбилов не посадят, по троху замнут, СМИ забудет и выпустят ценные для антинародной власти кадры на свободу, а там какое ни будь НАБУ чи ГБР их подберёт.
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26.05.2020 10:11 Ответить
самое время подвести итоги реформы
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26.05.2020 10:12 Ответить
"в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине,..... Помните об этом, пожалуйста"- резюмировал Геращенко.
Мы помним:
"Среди сотрудников Министерства внутренних дел, представленных в Крыму - 99 процентов предали." - сказал Турчинов.
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26.05.2020 10:17 Ответить
и на донбассе перешли на на сторону сеперни наверное 13 тыс....
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26.05.2020 16:19 Ответить
Така поведінка мусорів не випадковість. Вони не зненацька піддались на жіночі чари та бажання постріляти. Це іх звична поведінка в звичних обставинах. Згідно пану Геращенко ті двоє погані, а тисячі інших хороші, в сім'і не без виродка. Але як такі виродки опинились в системі МВС взагалі та «працювали» там довгий час, якщо інші такі хороші? Куди дивились хороші?
Висновки прості : інші такі ж, всі вони частини СИСТЕМИ, тому і була можлива Врадіівка, і тому стався Кагарлик. І саме тому далі буде, бо так працює СИСТЕМА. Іі ніхто не міняв і не збирається. Це прекрасно видно з заяви Геращенка. Пан міністр мовчить, виступає зам, що є нонсенс. Ні слова про тотальні превірки та створення механізму по запобіганю подібних випадків.
Нічогісінько щоб змінити СИСТЕМУ.
Що ще чекати від тих хто системою керує???
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26.05.2020 10:21 Ответить
а презентация с участием преЗЕдента, авякова и пр... будет?
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26.05.2020 10:21 Ответить
мусора даже на собственной обосраке делают профит
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26.05.2020 10:21 Ответить
Ага, не удивлюсь если зеленый клоун снимет видосик типа «вот кого негодяй Порошенко набрал в полицию, а зеленая говнокоманда посадила за решетку» Ну, смехопрезедент обещал же посадки? Вот они! Зеля-беля слово сдержал, какие вопросы?
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26.05.2020 10:27 Ответить
Мене особисто обіцянки бубочки про посадки спантеличили. Він обіцяв порушувати закон та Конституцію. Бо саджає в Украіні суд, а не Президент. А судова гілка влади є незалежною від Президента.
Але 73% телевізійного бидла за цього фріка таки проголосували.
Мені соромно за свою краіну, ми, як громада, цілком заслуговуємо що нами правть не Президент, а дешевий актор в ролі Президента. Дуже шкода що Небесна сотня та наші вояки загинули за телевізійне бидло, яким насрати на свою краіну
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26.05.2020 10:44 Ответить
Повністю підтримую
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26.05.2020 10:52 Ответить
Мрази.
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26.05.2020 10:23 Ответить
Какие интеллектуальные рожи. Электорат Зеленского в чистом виде
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26.05.2020 10:25 Ответить
Да,да. Авакян не подстрекал своих подчинённых к насилию. Это они сами....
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26.05.2020 10:27 Ответить
И зеля криворогий тоже совершенно ни при чем. Он Ху@лу в глаза заглядывает, ему некогда
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26.05.2020 10:29 Ответить
Спешит Антон Геращенко! А ведь виновность в преступлении доказывается только судом, а не советником министра внутренних дел. Как бы "пшик" не получился. Слишком много "бочин" при расследованиях полицией.
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26.05.2020 10:27 Ответить
Вообщето виновность доказывается свидетелями и доказательствами. Суд определяет меру наказания
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26.05.2020 10:30 Ответить
Де Ви навчались??? Де саме таким нісенітницям навчають???
Це суд присяжних визначає винен чи ні, а судя назначає покарання. В Украіні судів присяжних нема. В Украіні саме суддя виносить вирок та назначає покарання.
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26.05.2020 10:35 Ответить
Я про нормальні країни вам якраз і кажу. Так, як повинно бути, а не так як в Україні.
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26.05.2020 10:40 Ответить
Треба зробити як в США: там шерифа (начальник РОВД) обирають мешканці округа. Він підбирає співробітників.
Таким чином місцеві мусора під контролем громади, яка іх найняла, щоб ті забеспечували правопорядок.
Над місцевими мусорами є поліція штату (області) та ФБР. Всі три системи незалежні та з радістью чіпяються за помилки один одного. Нема цетралізованоі системи МВС, де всі залежні один від одного та покривають один одного.
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26.05.2020 10:32 Ответить
Пэдрикова рехформа поліції в дії! Дякуємо!!!
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26.05.2020 10:46 Ответить
Зеля уже год у власти. Почему Авакова не снял?
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26.05.2020 10:52 Ответить
В Кагарлыке в 70х менты сожгли заживо кладовщика. И в кагарлыцком знаменитом парке убили свою подружку и прысыпали листьями. Но в Кагарлыке нет медэкспертизы, чтобы установить подлинность изнасилования. А, извините, верить заявлению девицы, подозреваемой в ограблении - это странно. И не посадят менты своих просто так. Что то тут не то. Это какие то козлы отпущения, начальство то ли мстит, то ли их подставили за свои же преступления.
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26.05.2020 10:49 Ответить
Нунуну, полегче. Кроме заявлений есть доказательства, следы, экспертиза которая надеюсь есть в Киеве например. Девица НЕ подозреваемая а свидетель, и не ограбление было а кража. Както вы очень неряшливо пишете, неаккуратно.
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26.05.2020 10:57 Ответить
Я просто хорошо знаю Кагарлык. ))
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26.05.2020 13:10 Ответить
Я к тому, что ментура там настолько гнилая, что настоящих преступников они никогда не выдадут, а подставят скорее неугодных им.
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26.05.2020 13:13 Ответить
Ситуація знову така - як від Врадіївки до Кагарлика. Як бачимо, не покарання тут треба, а змінити всю цю корумповану систему призначення, як начальників райвідділків так і дільничних, це повинні бути виборні посади, які вибирають громадяни серед кандидатів, а не призначаються мафією в погонах чи ні, адже таких садистів їх начальник при підвищенні потягне на верх у ГУ МВС та вищі ешелони влади. І цей вірус в погонах знищить всю Україну. Потрібно змінювати всю кадрову політику в Україні де посади продаються, купуються як картопля на ринку, і якість управління стає мало того, що некомпетентною як Зеленський, так ще й корумпованою як брат Єрмака. Ніби в Україні діє влада євнухів при дворі останнього імператора Хань в Китаї.
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26.05.2020 10:55 Ответить
В каждом ведомстве есть негласное табу! Эти уроды перешли все границы,вот их для других таких же отчаянных и показывают! Никто насильника оправдывать не будет!
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26.05.2020 11:04 Ответить
Щось пані антоніна мовчить про справу Шеремета, про паскудство, яке творять з невинними людьми, про затягування в це лайно шмарклі. Де ж тут "миттєва реакція"?!
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26.05.2020 11:29 Ответить
Зачем Героя Украины замазать с этими уродами? Я бы не положил на чаши весов Героя и двух неполицейских. Это ж сколько надо иметь стране Героей, чтобы перевесить хотя бы того же Геращенко?

Вы, пан замминистра, расскажите о том, что у вас в райотделах открыто используют противогазы. На каком основании они там находятся? Их же не принесли из дому только что. Они там присутствуют постоянно и у всех. Если они являются штатным имуществом, почему не налажен надлежащий учет: легко доступны при критической ситуации, но хранятся в опечатанных шкафах. И какие жалобы? Вы лично многие жалобы проверили? Сколько вы провели внеплановых проверок, ночью, в праздники без предупреждения? Сколько отделений подняли по тревоге? В скольких опорных пунктах провели инкогнито прием граждан? И еще массу таких сколько?

Систему менять надо. На определенной территории полицию должен возглавлять выборный шериф. Его никто не назначает. Личный состав он набирает сам и несет полную ответственность за порядок на своей территории. Отстранить его может судья с обнародованием претензий. И снова выборы. Отстраненный может участвовать в выборах. Решайте по срокам, по количеству каденций... Делай те хотя бы что-то. Но с ментовским беспределом пора кончать. Нет идеальных систем. Но ваша настолько гнила, что даже на удобрение не годится. И не прикрывайся Героями.
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26.05.2020 11:44 Ответить
Нічого після відсидки підуть на підвищення або стануть депутатами
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26.05.2020 13:01 Ответить
О що, Іванісов після гвалтування став народним депутатом турбо-зе-бістів. Може кагарлицькі сміттяра теж в депутати хочуть.
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26.05.2020 14:19 Ответить
эти гандоны стреляли и пытали людей в отделе полиции, никто не слышал?
какая "молниеносная реакция"?
геращенко конечно молодец, но за дураков всех держать не надо, там все такие работают
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26.05.2020 15:40 Ответить
менты это те же в бандиты , но в пагонах.
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26.05.2020 16:21 Ответить
Молодцы ДВБ, всё верно.
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26.05.2020 19:05 Ответить
 
 