Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной. ФОТО
Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал ситуацию в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку, ужасной и недопустимой.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - рассказал Геращенко.
"Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной. Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18 47. В 19 15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19 40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР. В 8 00 Начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции. В 10 23 утра понедельника пресс служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых", - акцентировал замминистра.
"Также, не могу не сказать, что кроме тех негодяев, что Вы видите на фото за решёткой, в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем. Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов, погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области. Помните об этом, пожалуйста", - резюмировал Геращенко.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зеленским нужны такие кадры
Если уже не начали...
я б ету патєрпєвшую растрілял!
сталєна на вас нєту!
Мы помним:
"Среди сотрудников Министерства внутренних дел, представленных в Крыму - 99 процентов предали." - сказал Турчинов.
Висновки прості : інші такі ж, всі вони частини СИСТЕМИ, тому і була можлива Врадіівка, і тому стався Кагарлик. І саме тому далі буде, бо так працює СИСТЕМА. Іі ніхто не міняв і не збирається. Це прекрасно видно з заяви Геращенка. Пан міністр мовчить, виступає зам, що є нонсенс. Ні слова про тотальні превірки та створення механізму по запобіганю подібних випадків.
Нічогісінько щоб змінити СИСТЕМУ.
Що ще чекати від тих хто системою керує???
Але 73% телевізійного бидла за цього фріка таки проголосували.
Мені соромно за свою краіну, ми, як громада, цілком заслуговуємо що нами правть не Президент, а дешевий актор в ролі Президента. Дуже шкода що Небесна сотня та наші вояки загинули за телевізійне бидло, яким насрати на свою краіну
Це суд присяжних визначає винен чи ні, а судя назначає покарання. В Украіні судів присяжних нема. В Украіні саме суддя виносить вирок та назначає покарання.
Таким чином місцеві мусора під контролем громади, яка іх найняла, щоб ті забеспечували правопорядок.
Над місцевими мусорами є поліція штату (області) та ФБР. Всі три системи незалежні та з радістью чіпяються за помилки один одного. Нема цетралізованоі системи МВС, де всі залежні один від одного та покривають один одного.
Вы, пан замминистра, расскажите о том, что у вас в райотделах открыто используют противогазы. На каком основании они там находятся? Их же не принесли из дому только что. Они там присутствуют постоянно и у всех. Если они являются штатным имуществом, почему не налажен надлежащий учет: легко доступны при критической ситуации, но хранятся в опечатанных шкафах. И какие жалобы? Вы лично многие жалобы проверили? Сколько вы провели внеплановых проверок, ночью, в праздники без предупреждения? Сколько отделений подняли по тревоге? В скольких опорных пунктах провели инкогнито прием граждан? И еще массу таких сколько?
Систему менять надо. На определенной территории полицию должен возглавлять выборный шериф. Его никто не назначает. Личный состав он набирает сам и несет полную ответственность за порядок на своей территории. Отстранить его может судья с обнародованием претензий. И снова выборы. Отстраненный может участвовать в выборах. Решайте по срокам, по количеству каденций... Делай те хотя бы что-то. Но с ментовским беспределом пора кончать. Нет идеальных систем. Но ваша настолько гнила, что даже на удобрение не годится. И не прикрывайся Героями.
какая "молниеносная реакция"?
геращенко конечно молодец, но за дураков всех держать не надо, там все такие работают