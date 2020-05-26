СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил на Луганщине. Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСбр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы наемники РФ применили артиллерийское вооружение.

Также установлена причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск. Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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