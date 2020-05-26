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СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы. ФОТОрепортаж

СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил на Луганщине. Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСбр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы наемники РФ применили артиллерийское вооружение.

Также установлена причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск. Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы 01
СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы 02
СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы 03
СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы 04
СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы 05

Автор: 

СБУ (19898) терроризм (18691) Бахмут (1602) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+34
Теперь у них Гон(р)дон интервью возьмет.
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26.05.2020 10:57
+20
словят, засудят, а потом ЗЕбил их на почтальйонов и продавцов редиски обменяет.
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26.05.2020 11:01
+15
Или кабдзон споёт.
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26.05.2020 11:01
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Теперь у них Гон(р)дон интервью возьмет.
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26.05.2020 10:57 Ответить
Или кабдзон споёт.
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26.05.2020 11:01 Ответить
хор александрова-на аккомпаниате!
соло губной гармошки-"доктор лиза"
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26.05.2020 13:36 Ответить
словят, засудят, а потом ЗЕбил их на почтальйонов и продавцов редиски обменяет.
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26.05.2020 11:01 Ответить
Или кабдзон споёт.
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26.05.2020 11:02 Ответить
Знайти мало треба гнидам відрубати рудименти і хай живуть,як приклад для нових руССкіх окупантів.
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26.05.2020 11:06 Ответить
А нехай би здохли, виродки!
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26.05.2020 11:25 Ответить
Інтерпол щось про це знає? Або відкрили у нас провадження, а вони гуляют по всьому світу?
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26.05.2020 11:30 Ответить
А тепер треба всіх їх повбивати. Це буде мати величезний ефект серед кацапні.
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26.05.2020 11:37 Ответить
О теперь Гордону есть с кем поговорить
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26.05.2020 12:25 Ответить
СБУ идентифицировала ликвидировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы. ФОТОрепортаж
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26.05.2020 12:40 Ответить
именно так должны озаглавливаться новости про врага.
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26.05.2020 13:37 Ответить
 
 