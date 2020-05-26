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Наемники РФ обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе: обстрелян контрольный пост "Марьинка". ФОТО

Вчера, 25 мая, российские вооруженные формирования из района оккупированного села Александровка обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что противником было совершено 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка".

Отмечается, что ранее российские наемники уже прибегали к подобным провокациям. В частности вблизи КПВВ "Марьинка" по позициям военнослужащих Госпогранслужбы был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса, снаряды разорвались рядом с военнослужащими. А еще за несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ "Майорское".

Наемники РФ обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе: обстрелян контрольный пост Марьинка 01

"Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб

В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Несоблюдение режима прекращения огня управляемыми РФ незаконными вооруженными формированиями ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами по важным жизненным обстоятельствам", - сказано в сообщении.

Наемники РФ обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе: обстрелян контрольный пост Марьинка 02
Фото: Госпогранслужба

Госпогранслужба (6431) обстрел (27151) Марьинка (713) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+9
Так закрийте всі кпп з лугадонією - хай смокчуть без української пенсії!
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26.05.2020 11:35
+8
Якщо їм той коридор не потрібен, то закрийте його нафіг. Навіщо ви пхаєтесь туди зі своєю гуманністю? Вона не потрібна годаму нароту Бамбаса.
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26.05.2020 11:38
+8
Зеленский как-нибудь реагирует на ежедневные обстрелы? Есть ли обращения в ООН? Есть ли требования "харанта" к союзникам об ужесточении санкций против расии? Чем ежедневно занято зелёное недоразумение? Трусливо затихло, чтобы путен о нём не вспоминал? Масковию злить нельзя - там крутятся фильмы Зеленского, а это - достойные денежки.... Одним словом, "бизнес на крови"...
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26.05.2020 11:48
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Так закрийте всі кпп з лугадонією - хай смокчуть без української пенсії!
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26.05.2020 11:35 Ответить
Відповідаю про смоктання української пенсії!
Для ваты в дыры жизнь удалась. "Я так хочу чтобы эта песня не кончалась"
1. Все социальные выплаты смоктальщикам продлены автоматически.
2. Отменена обязанность приезжать раз в 60 дней и подсмактывать на КПВВ.
3. По свей дыре идёт обналичка украинских выплат за 10 % Нацбанк не видит проводки??
4. Смоктальщикам (как и всем) индексировали пенсии на 11%. Т.е сейчас они ваще ничего не теряют.
Не дай бог карантин закончится, эт опять мотаться прийдётся. Лечить нужно качественно и не спеша.
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26.05.2020 12:30 Ответить
Якщо їм той коридор не потрібен, то закрийте його нафіг. Навіщо ви пхаєтесь туди зі своєю гуманністю? Вона не потрібна годаму нароту Бамбаса.
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26.05.2020 11:38 Ответить
Давно пора, нехай щастить.
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26.05.2020 11:53 Ответить
Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огняИсточник: https://censor.net.ua/p3197991
Записать бы в устав правило подстаалять правую щеку, получив по левой... вовкины единоверцы по голокосту из ближневосточных ипеней палистинцам бы такого не простили... или Палестина - жто мы????
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26.05.2020 11:43 Ответить
Зеленский как-нибудь реагирует на ежедневные обстрелы? Есть ли обращения в ООН? Есть ли требования "харанта" к союзникам об ужесточении санкций против расии? Чем ежедневно занято зелёное недоразумение? Трусливо затихло, чтобы путен о нём не вспоминал? Масковию злить нельзя - там крутятся фильмы Зеленского, а это - достойные денежки.... Одним словом, "бизнес на крови"...
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26.05.2020 11:48 Ответить
Розбудіть харанта !
Бо і він і досі живе ніби в 95 кварталі.
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26.05.2020 11:57 Ответить
Немедленно закрыть все КПВВ с ДНР и ЛНР !
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26.05.2020 12:10 Ответить
Ентот фокус прокатывает один раз. Он уже показан. Нельзя каждую неделю закрывать закрытые КПВВ. Там уже 3 (три) замка висит. Вещать четвёртый?
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26.05.2020 12:19 Ответить
Який на хутлера "режим припинення вогню" !!! Коли орки-терористи стріляють!!!???
Одним пострілом р@шисти автомотично виходять з "режиму припинення вогню " а значить треба валити у відповідь з УСЬОГО МОЖЛИВОГО!!! Відправте янелоха у Турцію до Ірдогана повчитися воювати.
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26.05.2020 12:15 Ответить
 
 