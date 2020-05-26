Наемники РФ обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе: обстрелян контрольный пост "Марьинка". ФОТО

Вчера, 25 мая, российские вооруженные формирования из района оккупированного села Александровка обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что противником было совершено 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка".

Отмечается, что ранее российские наемники уже прибегали к подобным провокациям. В частности вблизи КПВВ "Марьинка" по позициям военнослужащих Госпогранслужбы был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса, снаряды разорвались рядом с военнослужащими. А еще за несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ "Майорское".

"Потерь среди личного состава нет. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.

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В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Несоблюдение режима прекращения огня управляемыми РФ незаконными вооруженными формированиями ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами по важным жизненным обстоятельствам", - сказано в сообщении.



Фото: Госпогранслужба