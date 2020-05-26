Владелец кальян-бара в Киеве приторговывал кокаином: ему грозит до 12 лет тюрьмы. ФОТО

Киевская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который наладил сбыт наркотических средств в своем кальян баре на территории города Киева.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что владелец одного из кальян баров в центре столицы неоднократно сбывал наркотики в кругу знакомых непосредственно в помещении своего заведения", - говорится в сообщении.

Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019 г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200 гр. кокаина, весы и упаковочный материал.





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Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.