Владелец кальян-бара в Киеве приторговывал кокаином: ему грозит до 12 лет тюрьмы. ФОТО
Киевская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который наладил сбыт наркотических средств в своем кальян баре на территории города Киева.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что владелец одного из кальян баров в центре столицы неоднократно сбывал наркотики в кругу знакомых непосредственно в помещении своего заведения", - говорится в сообщении.
Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019 г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200 гр. кокаина, весы и упаковочный материал.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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тем более у кальянщика дурь разбавленная, а там - "мидовское качество"(пишут что так реально говорят, имея в виду чистоту товара).
это как малек против акулы. "выполнение плана" иными словами.
у нас вот Насиров - укрылся одеялком и потом начал кричать что незаконно здоровья лишили(переволновался), подал в суд на восстановление.(а те кто "расследовал" - если Насиров незаконо преследованный, должны сесть на бутылку - но нифига, все остались с баблом, а т.н. "народ" - с кукишем, как говорят на Рашке)
а можно просто - "коммунизм".
т.е., все расстрелянные - сначала(ну, посмертно), должны быть реабилитированными.
а потом, если развалить это говно - разбираться, хотя не нужно, так как 90% походу тупо сгноенных "несогласных".
те же грабли - разговаривать с красножопыми - хотя надо: увидел красножопого - стреляй.
взрастили это говно, а теперь сюсюкают, а-ля - "Си, Ын, и Пу+ прочие твари = хорошие парни"(только руки по уши в крови)
А может его провез не турист, а тело обладающее дипломатическим паспортом???? И этот дипломат очень дружит с дипломатами из рашки??? не так ли...
- Учусь. В политехническом."
(с)