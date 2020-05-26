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Владелец кальян-бара в Киеве приторговывал кокаином: ему грозит до 12 лет тюрьмы. ФОТО

Владелец кальян-бара в Киеве приторговывал кокаином: ему грозит до 12 лет тюрьмы. ФОТО

Киевская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который наладил сбыт наркотических средств в своем кальян баре на территории города Киева.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что владелец одного из кальян баров в центре столицы неоднократно сбывал наркотики в кругу знакомых непосредственно в помещении своего заведения", - говорится в сообщении.

Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019 г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200 гр. кокаина, весы и упаковочный материал.

Владелец кальян-бара в Киеве приторговывал кокаином: ему грозит до 12 лет тюрьмы 01
Владелец кальян-бара в Киеве приторговывал кокаином: ему грозит до 12 лет тюрьмы 02

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Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Владелец кальян-бара в Киеве приторговывал кокаином: ему грозит до 12 лет тюрьмы 03

Киев (25521) наркотики (2144)


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Топ комментарии
+2
Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019 г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200 гр. кокаина, видать много запросили что не отмазался.
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26.05.2020 11:41
+2
Кокаинум
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26.05.2020 11:44
+2
я вот почитал про подвиги Лавровского ведомства с кокаином.... куда там тому кальянщику - тупо хлопнуть его что нюхнуть разок.
тем более у кальянщика дурь разбавленная, а там - "мидовское качество"(пишут что так реально говорят, имея в виду чистоту товара).

это как малек против акулы. "выполнение плана" иными словами.
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26.05.2020 12:17
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Задержание наркоторговца произошло в декабре 2019 г. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято более 200 гр. кокаина, видать много запросили что не отмазался.
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26.05.2020 11:41 Ответить
Грозит , - Но не Факт , что Посадят.
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26.05.2020 11:42 Ответить
Кокаинум
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26.05.2020 11:44 Ответить
опять кокс, ну і звідки ж він береться
https://youtu.be/HmBPXScAHMY
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26.05.2020 11:44 Ответить
с конфискацией это = готовый уркаган после отсидки, но матерый. в Китае хихикнули бы, прочитав это. экономные потому что. одна пуля - экономит 200тыс. на содержание индивида, как минимум, даже без конфискации.
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26.05.2020 11:45 Ответить
Экий вы быстрый.Разве Вы не знаете,что у нас в стране кадровый голод?Пусть пару недель отоспится,приведет себя в порядок и пусть открывает свой кальян бар прямо в Офисе президента.Там люди занятые,им некогда бегать по городу в поисках "чего бы нюхнуть".
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26.05.2020 12:04 Ответить
я вот почитал про подвиги Лавровского ведомства с кокаином.... куда там тому кальянщику - тупо хлопнуть его что нюхнуть разок.
тем более у кальянщика дурь разбавленная, а там - "мидовское качество"(пишут что так реально говорят, имея в виду чистоту товара).

это как малек против акулы. "выполнение плана" иными словами.
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26.05.2020 12:17 Ответить
В Китае самый большой уровень распространения наркоты, если что. Там расстреливают для показухи и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕХ, кто ворует не по чину. Если ты министр, то можешь крышевать только это, это и вот это. А если взялся за то, что по чину положено только секретарю ЦК по придется расстаться минимум с бабками, а максимум с жизнью.
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26.05.2020 13:31 Ответить
ну так хочется же верить в чет положительное, шо в Китае и прочих филиппинах каждый казненный был на 100% редиска и не переводил бабушек через дорогу?

у нас вот Насиров - укрылся одеялком и потом начал кричать что незаконно здоровья лишили(переволновался), подал в суд на восстановление.(а те кто "расследовал" - если Насиров незаконо преследованный, должны сесть на бутылку - но нифига, все остались с баблом, а т.н. "народ" - с кукишем, как говорят на Рашке)
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26.05.2020 13:39 Ответить
Ну х/з на самом деле. Думаю там и подстав хватало. Каждая система несовершенна, но китайская очень несовершенна и там только видимость справедливости. Я думаю Украине нужно ориентироваться в этом вопросе на Европу, чем на Китай. Это очевидно.
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26.05.2020 13:43 Ответить
Думаю там и подстав хватало.\\\\\\\\\\


а можно просто - "коммунизм".
т.е., все расстрелянные - сначала(ну, посмертно), должны быть реабилитированными.

а потом, если развалить это говно - разбираться, хотя не нужно, так как 90% походу тупо сгноенных "несогласных".
те же грабли - разговаривать с красножопыми - хотя надо: увидел красножопого - стреляй.
взрастили это говно, а теперь сюсюкают, а-ля - "Си, Ын, и Пу+ прочие твари = хорошие парни"(только руки по уши в крови)
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26.05.2020 14:02 Ответить
Диферсификация бизнеса в Украине не приветствуется.
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26.05.2020 11:45 Ответить
Зеленский сдал,разошлись в цене🤣😂
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26.05.2020 11:46 Ответить
Вот это кальян...
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26.05.2020 12:16 Ответить
Ну и приторговывал...ведь коку он вырастил у себя на балконе...я правильно понял?
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26.05.2020 12:18 Ответить
Или все иначе...коку вырастили в Венесуэле и Колумбии (кстати в Колумбии за жопу начали брать очень и очень конкретно) и растворив кокаин в резиновой прокладке чемодана турист провез кокс сюда...
А может его провез не турист, а тело обладающее дипломатическим паспортом???? И этот дипломат очень дружит с дипломатами из рашки??? не так ли...
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26.05.2020 12:22 Ответить
Якийсь чурбан, 100%
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26.05.2020 12:18 Ответить
Какой к черту чурбан??? Это шо тебе герыч привезли братья кавказа или азии??? Не та тема)))
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26.05.2020 12:24 Ответить
а чем ему в кальянной приторговывать... редиской? )))))
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26.05.2020 12:20 Ответить
канабисом)))
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26.05.2020 12:27 Ответить
та на любителя ))))
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26.05.2020 12:30 Ответить
"... - Что значит - подрабатываете?
- Учусь. В политехническом."
(с)
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26.05.2020 12:31 Ответить
 
 