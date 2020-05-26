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Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: "Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось". ФОТОрепортаж

Сегодня в 11:00 пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции Порошенко. Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов.

"Сейчас мы присутствуем на открытии очень важной выставки. Именно в 11:00, именно 26 мая. Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого ускорения этой выставки не было бы возможным. В первую очередь это фактическом руководителю ГБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе Президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем Офиса Генеральным прокурором Венедиктовой. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, так как только они решились подписать внесение откровенно лживой информации в Единый реестр расследований. И сказать, что для всех остальных это будут картины, а для них наиболее ценным экспонатом будут эти документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству. Так же и в таможенном оформлении все было сделано четко в соответствии с законодательством", - отметил Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы

Петр Порошенко отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году.

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Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось 01

Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось 02
Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось 03
Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось 04

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть, потому что я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились, для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции. Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось. Вы облили грязью себя, а пытались облить грязью всю правоохранительную систему государства", - подчеркнул Порошенко.

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"Я приглашаю посетить эту выставку всех, кому очень интересно - возможно, Офис Президента, возможно сотрудников правоохранительных органов. Пожалуйста, придите, смотрите, я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства. Для тех, кто мечтает быть художниками, изучает историю искусств, кто гордится Украиной", - подчеркнул Порошенко.

"Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, открыв надцать уголовных дел относительно времени моего пребывания во главе украинского государства, в должности Президента Украины, более чем за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше - 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня это потерпело очередное поражение", - убежден Петр Порошенко.

Он также отметил, что в экспозиции - работы художников, которые были связаны с Украиной, любили ее, работали здесь, а их произведения имеют большое значение для всех, кто уважает настоящее искусство.

"Здесь вы сможете увидеть и работы Айвазовского, семья которого происхождит с Галичины, который сформировался как художник в Феодосии в Крыму. Крым - это Украина. Мы видим работы Лагорио - одного из лучших учеников Айвазовского. В значительной степени представлен Вильгельм Котарбинский - поляк по происхождению, большую часть своей жизни провел в Киеве и участвовал в росписях Владимирского собора. Тропинин и его портеты, которые имеют отношение к Винницкой области, в Могилев-Подольскому. Хмелюк, который также имеет отношение к Винницкой области. Илья Репин, который родился в Чугуеве и является классическим художником, который риссовал в том числе и козацкий быт", - рассказал Порошенко.

Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось 05
Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось 06
Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось 07

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Первые посетители выставки, которые смогли ознакомиться с произведениями искусства, заметили, что за два месяца борьбы с эпидемией коронавируса в Украине семья Порошенко потратила на благотворительную помощь больше денег, чем стоит вся экспозиция, представленная сегодня на выставке в Музее Гончара.

Напомним, ранее ГБР в видеоролике вызвало Порошенко на допрос на 11:00 26 мая свидетелем по делу о контрабанде 43 картин.

Автор: 

выставка (449) картина (213) Порошенко Петр (19601) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+116
😂😂😂 До взрыва пердаков Зекоманды 3..2..1...
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26.05.2020 12:58
+90
Издевается над портновскими шавками...
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26.05.2020 12:59
+90
Петру вже, мабуть, набридло зебобіків вмокати в лайно обличчям, але ж вони просять ще і ще. Гетьман - красава!
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26.05.2020 13:11
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Не,картины вроде нормальные.
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26.05.2020 19:33 Ответить
Просто наглый ворюга.
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26.05.2020 19:06 Ответить
Лучшая картина из коллекции Сывочелого. Холст. Лапша.Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 3859
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26.05.2020 19:07 Ответить
А де про кінець епохи бідності, брехні і кумівства від Вави Оманського?
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27.05.2020 00:26 Ответить
по каждой работа надо разбираться, как народное достояние из музеев перетекает в частные коллекции. И почему у барыг оригиналы, а в музеях копии.
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26.05.2020 19:10 Ответить
Ты - редкостный идиот. Оригиналы были ГДЕ?
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30.05.2020 11:19 Ответить
не я, а именно ты и редкостный и идиот. Оригиналы были ГДЕ?
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03.06.2020 06:34 Ответить
Редко встретишь идиота - еврея, но бывает. Так ГДЕ были оригиналы?
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03.06.2020 10:25 Ответить
ты редкий идиот-еврей? ну, бывает. Так ГДЕ были оригиналы?
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03.06.2020 16:13 Ответить
Відволікаючий фінт. Пєці це тільки на користь. Люди всі дивляться на музей, а в цей час випорожнюють їхні кишені. Пєця і Зєля - два шахрая, а протистояння між ними удаване, постановочне.
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26.05.2020 19:18 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Українцям підсунули кота в мішку з рогами навіть довшими, за Пєціни.
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26.05.2020 19:19 Ответить
Поки ти будеш в омані - ніяких виборів. Бо ти вибереш ще гіршого.
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26.05.2020 19:33 Ответить
Ты бы ванютка,пользованный всеми,лучше бы написал,что твой ,,выбор,,за которого ты лично голосовал,продал на россию очередной сериал. Но я подозреваю,что будешь опять бубнеть про "липецкуюфабрику" барыги Порошенко,что говорит о "неангажированности' поклонников юли голосовавших за бубочку,и поющих в унисон с кацапской ватой одними словами с одних методичек. Хреновый из тебя ,,патриот,, слабоумный запроданец.p.s.Зачем девку снасильничал в райотделе,лишенец???
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27.05.2020 09:50 Ответить
Я теперь,сулима,буду как ты себя вести-буду в каждом посте тебе напоминать об изнасилованнии тобой девушки. Написали же,что сулима изнасиловал-этого хватит. Как ты-годами постить хрень,вообще не утруждая себя в доказательствах. От слова вообще. И исключительно использовать информацию в нужном мне контексте,не обращая внимания на ее достоверность и адекватность. Тебе понравится.
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27.05.2020 10:03 Ответить
вже не вихваляється - ***** зрозумів , що деклараціями він себе і спалив ..))
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26.05.2020 21:43 Ответить
Зеленский просто болен...
Это ужас и позор Украины!
ОНи выломали дверь в музей и украли все документы на картины, которые в музее выставил Петя....
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26.05.2020 19:38 Ответить
ОНи выломали дверь в музей и украли все документы на картины

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В присутствии адвоката.
"Прямой"канал на гавно исходит,что-то с этим картинами не так.
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26.05.2020 19:58 Ответить
Варвари..
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27.05.2020 04:53 Ответить
Контрабанда картин в Україну?
Це типу як з бюджетом, коли Порошенко крав в бюджет?
Ось якби він навпаки вивозив з України як робила партія регіонів, то ніяких би питань не було.
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26.05.2020 20:36 Ответить
Петро Порошенко зебилу и и его зебильне кость в горле. К стати, не только команде "слуги" народа совсем тупого, но и "спасителям" УКРАИНЫ-жопоблоковцам медведчука,рабиновича, бойка, мураевско-вилковской шушаре, "великим патриотам"от "Батькивщины" , приумолкшем Гоиценко Анатолию и многим прохвостам пристроившимся до " Свободы". Если УКРАИНЦЫ не поддержат Порошенка УКРАИНА станет придатком Раши и в этом можете не сомневаться
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26.05.2020 20:40 Ответить
сам лично Педро рисовал)
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26.05.2020 22:58 Ответить
хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства" - так то украинцы а тут - Венедиктова, Смирнов , Бабиков и прочие Даниловы...
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26.05.2020 22:59 Ответить
Пора гнать зеленую мразь из страны!
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26.05.2020 23:17 Ответить
Красава так публично умыл ЗЕбильный скот...
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26.05.2020 23:41 Ответить
Знатно потролив Вавку Оманського. 👍👍👍
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27.05.2020 00:20 Ответить
Порошенко відкрив виставку з 45 картинами і на нього наїхали , я в шоці ..
Декларация Медведчука: 97 юрлиц на жену, расходы на охрану 1 млн в месяц, а также 17 земельных участков, 530 картин и 227 икон.. на Медведчука ніхто не наізжае ..
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27.05.2020 04:50 Ответить
Низя а то хутин нападёт
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27.05.2020 11:15 Ответить
Що до історії з музеєм Гончара. А як треба люби культуру щоб виносити з адміністрації президента твори мистецтва які подарували державі. А потім робити з себе великого "благодійника" і комусь їх дарувати або здавати в оренду.. А ще там очевидно є твори які були у фондах інших музеїв, які просто орендували для оформлення адміністрації. Така практика була з часів Табачника. І він теж після закінчення терміну президенства Кучми повиносив ці твори і теж комусь там їх дарував. Потім цей фокус повторила адміністрація Януковича. І тому не розповідайте тут дурниці про велич Порошенка. Це належить державі Україна і не колишнім розповідати яка доля творів мистецтва має бути. А то звикли з себе робити благодійників за наш рахунок. І ви тут сопля розпускаєте бо треба Порошенка відбілити. Краще подарує Порошенкові чорний квадрат, може щось там побачить і зрозуміє, як робиться благодійність та що таке мистецтво. Добро має бути тихим і не за чийсь рахунок.
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27.05.2020 07:02 Ответить
Один дурень казав що картини ввезли через кордон без декларації,інший дурень каже,що вкрали з адміністрації президента.
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27.05.2020 08:00 Ответить
считаешь, если многа букафф, то враньё перестаёт быть враньём?
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27.05.2020 08:23 Ответить
Там декларації є ... Андрюха, альо ...
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27.05.2020 10:40 Ответить
Андрюха не розуміється на платіжках, деклараціях, документах. Як кожен зебіл, він розуміється лише на Г+Г
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27.05.2020 11:01 Ответить
Прекрасные заготовки для фотожаб. Но увы. Здесь "богохульство" запрещено.
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27.05.2020 08:53 Ответить
а вот так стало после налёта грабителей из ГБР.
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 4271
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27.05.2020 09:01 Ответить
Зрозуміло,що це все "брудні плітки і кремлівські інсунуаціі"проти "бандерівця"Петра Олексійовича Порошенко.
От тільки ніяк не зрозумію,чому треба було ховатись за жіночими спинами,а не піти рішуче на допит об 11:00 в реформовану ДБР і дати пояснення агентурі РФ,яку було призначено і сформовано від прибиральниці і до голови ДБР під час президентсва Петра Олексійовича?
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27.05.2020 09:03 Ответить
ти дебіл?
Нє. що ти зебільний брехун - очевидно. Але настільки дебільний?
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27.05.2020 10:58 Ответить
. анмур.І ім'я їм-ЛЕГІОН тупе жадібне продажне бидло. Бісівське отродье- гріють вас срібники олігархів -но вони встигнуть звалити з пограбованої з вашою допомогою України і скільки б ви не втюхивал народу бандитів, бариг і пе@ерастів, правда переможе...
http://picua.org/img/2017-04/12/08b2j91262i9iwnt2pndptqjh.jpg
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30.05.2020 11:24 Ответить
Бачу випадок запущений
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27.05.2020 11:39 Ответить
Текст якось по зебільному написаний . Автору необхідно терміново пройти лабораторне обстеження на зє-коронавірус . А покищо ізолювати від суспільства 😷
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27.05.2020 11:51 Ответить
не говори всем что ты идиот . При Порошенко руководство ДБР набиралось по конкурсу. На Главу ДБР никто не мог влиять. Но при этом глава ДБР Труба не мог снять своих замов, которые также выбирались по результатам конкурса. А сейчас ДБР вообще не знает что такое конкурсные назначения, так как Слуги народа поменяли законодательство в турборежиме.
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27.05.2020 12:16 Ответить
с. Поросята - наймерзенніша і найбрехливіша частина суспілства України. Ці потвори возвели брехню і толерантність до злочинів влади, чиновництва, до норми. Порохоботство - ЧИСТЕ ЗЛО 999 проби...
Порошенко і його поросята стали такими же ворогами України, як і ***** з московськими орками.
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 4812
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30.05.2020 11:17 Ответить
"Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, открыв надцать уголовных дел относительно времени моего пребывания во главе украинского государства, в должности Президента Украины, более чем за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше - 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня это потерпело очередное поражение", Источник: https://censor.net/p3198024

Зе клоуни знову показали свій рівень - рівень совкодрочера 70 рівня
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27.05.2020 11:38 Ответить
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 8732
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27.05.2020 12:15 Ответить
Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло" - Цензор.НЕТ 9871
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27.05.2020 12:16 Ответить
Зедебил молчит? Молчит)) Обосрался)))
Сейчас все твари судорожно соображают, что должно сказать это недоразумение.
Скорее всего ничего не придумают и решат перевести стрелки.
А что может отвлечь от очередного позорного провала?
Боюсь, что они кого-то убьют...
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27.05.2020 12:43 Ответить
тварюка омансько-квартальна!
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27.05.2020 13:13 Ответить
Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин ....

Огласите весь список, пожалуйста!
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30.05.2020 11:22 Ответить
Добрий дядя Кузя!!!
Чого ж так скромно поводив себе"меценат"і олігарх,П.Порошенко майже 8 років?Приховуючи шедеври російських художників
***

Петро Порошенко зазначив, що картини були куплені і завезені в Україну задовго до його президентської каденції - ще в 2012 році.Джерело: https://censor.net/ua/p3198024
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30.05.2020 11:37 Ответить
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