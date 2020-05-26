Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: "Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось". ФОТОрепортаж

Сегодня в 11:00 пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции Порошенко. Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов.

"Сейчас мы присутствуем на открытии очень важной выставки. Именно в 11:00, именно 26 мая. Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого ускорения этой выставки не было бы возможным. В первую очередь это фактическом руководителю ГБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе Президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем Офиса Генеральным прокурором Венедиктовой. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, так как только они решились подписать внесение откровенно лживой информации в Единый реестр расследований. И сказать, что для всех остальных это будут картины, а для них наиболее ценным экспонатом будут эти документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству. Так же и в таможенном оформлении все было сделано четко в соответствии с законодательством", - отметил Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы

Петр Порошенко отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году.

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"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть, потому что я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились, для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции. Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось. Вы облили грязью себя, а пытались облить грязью всю правоохранительную систему государства", - подчеркнул Порошенко.

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"Я приглашаю посетить эту выставку всех, кому очень интересно - возможно, Офис Президента, возможно сотрудников правоохранительных органов. Пожалуйста, придите, смотрите, я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства. Для тех, кто мечтает быть художниками, изучает историю искусств, кто гордится Украиной", - подчеркнул Порошенко.

"Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, открыв надцать уголовных дел относительно времени моего пребывания во главе украинского государства, в должности Президента Украины, более чем за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше - 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня это потерпело очередное поражение", - убежден Петр Порошенко.

Он также отметил, что в экспозиции - работы художников, которые были связаны с Украиной, любили ее, работали здесь, а их произведения имеют большое значение для всех, кто уважает настоящее искусство.

"Здесь вы сможете увидеть и работы Айвазовского, семья которого происхождит с Галичины, который сформировался как художник в Феодосии в Крыму. Крым - это Украина. Мы видим работы Лагорио - одного из лучших учеников Айвазовского. В значительной степени представлен Вильгельм Котарбинский - поляк по происхождению, большую часть своей жизни провел в Киеве и участвовал в росписях Владимирского собора. Тропинин и его портеты, которые имеют отношение к Винницкой области, в Могилев-Подольскому. Хмелюк, который также имеет отношение к Винницкой области. Илья Репин, который родился в Чугуеве и является классическим художником, который риссовал в том числе и козацкий быт", - рассказал Порошенко.







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Первые посетители выставки, которые смогли ознакомиться с произведениями искусства, заметили, что за два месяца борьбы с эпидемией коронавируса в Украине семья Порошенко потратила на благотворительную помощь больше денег, чем стоит вся экспозиция, представленная сегодня на выставке в Музее Гончара.

Напомним, ранее ГБР в видеоролике вызвало Порошенко на допрос на 11:00 26 мая свидетелем по делу о контрабанде 43 картин.