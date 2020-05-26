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Полиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с "доходом" на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты. ФОТО

В Запорожье правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с прибылью более ста тысяч гривен в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную полицию.

Так, злоумышленники звонили гражданам, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали реквизиты банковской карты. В дальнейшем списывали средства потерпевших на собственные счета.

"Установлено, что злоумышленники с целью завладения денежными средствами, звонили потерпевшим, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. При этом соблюдались конспирации путем укрытия своих номеров телефонов. В общем, в состав преступной организации входило около двадцати человек с четким распределением ролей и обязанностей. По предварительным данным, работал сall-центр около месяца и имел доход более ста тысяч гривен в неделю", - рассказал начальник Вознесеновского отделения полиции Сергей Морозов.

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Устанавливаются все организаторы преступной деятельности, круг потерпевших лиц и нанесенный материальный ущерб. Продолжается досудебное расследование.

Полиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с доходом на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты 01
Полиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с доходом на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты 02

Запорожье (2651) мошенничество (1223) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+15
Берут пример с чувака который на обманах стал президентом
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26.05.2020 13:42
+13
...а лохи не заканчиваются...
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26.05.2020 13:43
+10
который из шести?? ни одного не назову **дядей самых честных правил** - ни ликвидатора ядерного оружия, ни стремного кучму, ни **люби друзи**, ни яныка-идиота, ни петю-брехуна. еще никто не забыл его обещания за 2 недели закончить войну, расследовать майдан, довести до приговора дело Гандзюк и дальше по списку. С бубочкой - время покажет, рано говорить. так о ком речь?
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26.05.2020 13:47
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у нас видимо ни на что другое люди не способны. аминь
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26.05.2020 13:39 Ответить
Берут пример с чувака который на обманах стал президентом
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26.05.2020 13:42 Ответить
который из шести?? ни одного не назову **дядей самых честных правил** - ни ликвидатора ядерного оружия, ни стремного кучму, ни **люби друзи**, ни яныка-идиота, ни петю-брехуна. еще никто не забыл его обещания за 2 недели закончить войну, расследовать майдан, довести до приговора дело Гандзюк и дальше по списку. С бубочкой - время покажет, рано говорить. так о ком речь?
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26.05.2020 13:47 Ответить
Каждый по-своему урод. Они думали, что царствовать - это тоже работа.
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26.05.2020 13:49 Ответить
я это же и сказал, только другими словами. Но не люблю интригу - какого чувака имелось в виду?? надеюсь, речь о пете, так как я помню все его предвыборные обещания, которым конечно же не суждено было сбыться..
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26.05.2020 13:51 Ответить
да про Явашвырока он написал,чего непонятно ?
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26.05.2020 14:19 Ответить
как бы ни прискорбно это звучало, но, как знаем - аксПолиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с "доходом" на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты - Цензор.НЕТ 9017иома не требует доказательств
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26.05.2020 13:53 Ответить
Санітарами до інфекційних лікарень!
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26.05.2020 13:40 Ответить
...а лохи не заканчиваются...
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26.05.2020 13:43 Ответить
Мне такие разок звонили,это каким бараном нужно быть что бы рассказывать по телефону данные по карточкам.
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26.05.2020 13:44 Ответить
такие 3,14доры всем звонят и шлют СМС, это уже отребье, которое ни когда не будет, что то полезного делать!!
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26.05.2020 13:51 Ответить
Ошибаетесь, любезнейший!
Не всем они звонят.

Звонят они исключительно владельцам карточек,чьи номера карт и номера телефонов им "любезно" слили сотрудники вашего банка, в котором вы имеете карточный счет....
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26.05.2020 17:33 Ответить
о как , я допустим не имею и ни когда не имел счёта, карточки в Ощадбанке, но мне при этом черти мне звонят по поводу карт и пишут.
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26.05.2020 17:51 Ответить
А где-то в офисе сидит Порошенко и грустно думает: "Что мешало Авакову, Грицаку и прочим высокооплачиваемым подлецам с погонами заниматься своей работой при моем правлении? Уж если бы тогда, как сейчас при Зеленском, ловили по нескольку конвертационных центров и оборотней в полиции, то, быть может, сейчас бы я так и сидел на Банковой?"
Как-то так.
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26.05.2020 13:48 Ответить
Не можна було нікого ловити. Інакше би ***** напало.
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26.05.2020 14:03 Ответить
а сидящие здесь только и умеют приплетать ко всем мерзостям, которые творит ежечасно наш народ, путина, фсб, кацапов и диверсию. в силу недалекого ума или нежелания признать сущность своего народа и его нравственные и моральные принципы (точнее их полное отсутствие) или неумения видеть дальше своего носа.
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26.05.2020 14:15 Ответить
При Зеленском кого-то ловят? Єто шутка?
Пирамида Б2Б Jewelry полгода в открытую, вообще не таясь, тырила десятки миллионов гривен, причем "магазины" в центрах городов, без кассового аппарата, расчетных счетов, продавали золото за наличку. А не какой-то никчемный "колл-центр" с оборотом 100 тыс.
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26.05.2020 14:27 Ответить
Звонілі нєдавно. Говорят:"ми прєдставітєлі банка і у вас карточка заблокіровалась,і для разблокіровкі назовітє номєр карти." Спрашиваю, номєр карти какого банка ім назвать? Атвєчают:" а какого банка у вас єсть?" Питаюсь узнать, а прєдставітєлямі какого банка оні являются? І тут как на зло мобільная связь подвєла. Питалса ім пєрєзвоніть, но відімо оні уже билі заняти разблокіровкой карточкі нового клієнта...
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26.05.2020 14:00 Ответить
20 человек, 400 тыс в месяц - 20 тыс на рыло с риском сыдет в турма.

Открывайте уже бегом Польшу, там и денег больше , и турма не страшно, если не воровать и по пьяни не буйствовать.
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26.05.2020 14:08 Ответить
Боты Порошенка , - Обворовывают 73 % населения Зеленского. Нужно принять Меры. Это уже Системный характер . Потому на той недели уже громили .
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26.05.2020 14:22 Ответить
73% ЛОХов - можно работать и работать.
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26.05.2020 18:24 Ответить
 
 