Полиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с "доходом" на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты. ФОТО
В Запорожье правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с прибылью более ста тысяч гривен в неделю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную полицию.
Так, злоумышленники звонили гражданам, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали реквизиты банковской карты. В дальнейшем списывали средства потерпевших на собственные счета.
"Установлено, что злоумышленники с целью завладения денежными средствами, звонили потерпевшим, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. При этом соблюдались конспирации путем укрытия своих номеров телефонов. В общем, в состав преступной организации входило около двадцати человек с четким распределением ролей и обязанностей. По предварительным данным, работал сall-центр около месяца и имел доход более ста тысяч гривен в неделю", - рассказал начальник Вознесеновского отделения полиции Сергей Морозов.
Устанавливаются все организаторы преступной деятельности, круг потерпевших лиц и нанесенный материальный ущерб. Продолжается досудебное расследование.
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Не всем они звонят.
Звонят они исключительно владельцам карточек,чьи номера карт и номера телефонов им "любезно" слили сотрудники вашего банка, в котором вы имеете карточный счет....
Как-то так.
Пирамида Б2Б Jewelry полгода в открытую, вообще не таясь, тырила десятки миллионов гривен, причем "магазины" в центрах городов, без кассового аппарата, расчетных счетов, продавали золото за наличку. А не какой-то никчемный "колл-центр" с оборотом 100 тыс.
Открывайте уже бегом Польшу, там и денег больше , и турма не страшно, если не воровать и по пьяни не буйствовать.