Полиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с "доходом" на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты. ФОТО

В Запорожье правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с прибылью более ста тысяч гривен в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную полицию.

Так, злоумышленники звонили гражданам, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали реквизиты банковской карты. В дальнейшем списывали средства потерпевших на собственные счета.

"Установлено, что злоумышленники с целью завладения денежными средствами, звонили потерпевшим, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. При этом соблюдались конспирации путем укрытия своих номеров телефонов. В общем, в состав преступной организации входило около двадцати человек с четким распределением ролей и обязанностей. По предварительным данным, работал сall-центр около месяца и имел доход более ста тысяч гривен в неделю", - рассказал начальник Вознесеновского отделения полиции Сергей Морозов.

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Устанавливаются все организаторы преступной деятельности, круг потерпевших лиц и нанесенный материальный ущерб. Продолжается досудебное расследование.



