В результате ДТП на Хмельнитчине один человек погиб, четверо травмированы, 10-летняя девочка в коме, - полиция. ФОТО
В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо получили травмы. Одна из травмированных, 10-летняя девочка в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Хмельницкой областной клинической больницы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 25 мая, около 18:20 часов на автодороге "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Шаровечка Хмельницкого района.
Предварительно установлено, что 64-летний хмельничанин, двигаясь на автомобиле "Опель Виваро" в направлении г. Тернополь, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Рено Трафик" под управлением 67-летнего жителя Хмельницкого.
В результате ДТП водитель автомобиля "Рено Трафик" от полученных травм погиб на месте происшествия. Травмы также получили его 65-летняя жена и двое внучек 10 и 5 лет. 10-летняя девочка с политравмой в коме находится в реанимационном отделении областной больницы. 5-летнюю девочку с переломом бедренной кости госпитализировали в травматологическое отделение городской детской больницы. Женщина получила телесные повреждения в виде ссадин на лице. Ей оказана медицинская помощь без госпитализации.
У водителя автомобиля "Опель Виваро" диагностировали перелом ноги. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Находится под конвоем в больнице.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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