РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4946 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
3 435 13

В результате ДТП на Хмельнитчине один человек погиб, четверо травмированы, 10-летняя девочка в коме, - полиция. ФОТО

В Хмельницкой области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо получили травмы. Одна из травмированных, 10-летняя девочка в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Хмельницкой областной клинической больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 25 мая, около 18:20 часов на автодороге "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Шаровечка Хмельницкого района.

Предварительно установлено, что 64-летний хмельничанин, двигаясь на автомобиле "Опель Виваро" в направлении г. Тернополь, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Рено Трафик" под управлением 67-летнего жителя Хмельницкого.

В результате ДТП водитель автомобиля "Рено Трафик" от полученных травм погиб на месте происшествия. Травмы также получили его 65-летняя жена и двое внучек 10 и 5 лет. 10-летняя девочка с политравмой в коме находится в реанимационном отделении областной больницы. 5-летнюю девочку с переломом бедренной кости госпитализировали в травматологическое отделение городской детской больницы. Женщина получила телесные повреждения в виде ссадин на лице. Ей оказана медицинская помощь без госпитализации.

В результате ДТП на Хмельнитчине один человек погиб, четверо травмированы, 10-летняя девочка в коме, - полиция 01
Фото: сайт Нацполиции

У водителя автомобиля "Опель Виваро" диагностировали перелом ноги. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Находится под конвоем в больнице.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10-летний ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

ДТП (7673) Нацполиция (16463) Хмельнитчина (896)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Два тупих ідіота на мікроавтобусах не поділили чотирисмугову пусту дорогу, той що був в Рено ще був непристібнутий і загинув, діти в Рено були не в дитячих кріслах, жінка теж не пристібнута. Водій Опеля теж був не пристібнутий! Це тупе ДТП мало закінчитись звичайними розборками страхових компаній с виплатою ремонту, якби всі були пристібнуті, діти були в дитячих кріслах, але закінчилось трагедією!
показать весь комментарий
26.05.2020 13:56
+1
Ну от бачите! Не можна в Україні ремонтувати дороги! Бо безголові "шумахєри" повбивають не тільки себе!
показать весь комментарий
26.05.2020 13:45
+1
Мало що водії майже однолітки так ще й авто в них однієї моделі! Дивина!
показать весь комментарий
26.05.2020 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на этот раз что? - гололед, туман, солнце, отсутствие мозгов или наличие бухла?? как же достали с такими ежедневными новостями! кто у нас ездит за рулем - одни олигофрены??
показать весь комментарий
26.05.2020 13:43 Ответить
Два тупих ідіота на мікроавтобусах не поділили чотирисмугову пусту дорогу, той що був в Рено ще був непристібнутий і загинув, діти в Рено були не в дитячих кріслах, жінка теж не пристібнута. Водій Опеля теж був не пристібнутий! Це тупе ДТП мало закінчитись звичайними розборками страхових компаній с виплатою ремонту, якби всі були пристібнуті, діти були в дитячих кріслах, але закінчилось трагедією!
показать весь комментарий
26.05.2020 13:56 Ответить
Игорь, в тех десятках ДТП каждый день по крайней мере хотя бы 1 - идиот. Поэтому вопрос - кто у нас ездит за рулем - одни олигофрены?? Детали меня вовсе не интересуют. Сам факт!
показать весь комментарий
26.05.2020 14:00 Ответить
Ну от бачите! Не можна в Україні ремонтувати дороги! Бо безголові "шумахєри" повбивають не тільки себе!
показать весь комментарий
26.05.2020 13:45 Ответить
я ту дорогу ни когда не помнил хорошей
показать весь комментарий
26.05.2020 13:53 Ответить
Ну, на фото виглядає не погано...
показать весь комментарий
26.05.2020 13:54 Ответить
Ее недавно капитально отремонтировали.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:52 Ответить
Мало що водії майже однолітки так ще й авто в них однієї моделі! Дивина!
показать весь комментарий
26.05.2020 13:47 Ответить
В результате ДТП на Хмельнитчине один человек погиб, четверо травмированы, 10-летняя девочка в коме, - полиция - Цензор.НЕТ 3256
показать весь комментарий
26.05.2020 13:48 Ответить
вот-вот. Это самое оно для нашего народа!! И то - только для аккуратных, а не наваленных, накуренных, намаханых и прочей нечисти.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:01 Ответить
яка ж біда,шкода діточок травми серйозні,нехай одужують.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:54 Ответить
500% - дети были не в детских креслах, взрослые - не пристегнуты.
Следует отказывать в каких либо компенсациях быдло-уродам, которые ездят таким образом.
Даже если водитель нарушил - он не должен отвечать за смерть идиотов,
плюющих на безопасность: свою и детей...
показать весь комментарий
26.05.2020 14:08 Ответить
Зе борется как может, вот акциз на дизель ввели ...по другому рагуля не остановить... чем меньше рагулей на дороге, тем безопастней.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:17 Ответить
 
 