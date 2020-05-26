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Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели массовые обыски в поселке Цумань Волынской области по делу о незаконной вырубке леса.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что полиция провела 24 обыска у подозреваемых в незаконной вырубке и перевозке леса. У фигурантов дела изъяли холодное и огнестрельное оружие, патроны, маски, радиостанции, а также транспортное средство.

"Также обнаружено и изъято значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета", - говорится в сообщении правоохранителей.

Обыски прошли у причастных к вырубке и перевозке леса, а также к поджогу автомобиля на территории лесничества. Один из подозреваемых был задержан в селе Дерно, хотя должен был находиться в Цумани, поскольку находился под обязательствами не покидать место жительства.

Также обыски провели на местных частных пилорамах на предмет законности их работы.

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Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 01
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 02
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 03
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 04
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 05
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 06
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 07

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Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 08
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 09
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 10
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 11
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 12
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 13
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 14

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Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 15
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 16
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 17
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 18
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 19
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород 20

вырубка (160) лес (630) обыск (1896) Нацполиция (16463) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+2
А за ржаві патрони 100% кримінал!
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26.05.2020 16:49
+1
что это за чудо девайс?
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород - Цензор.НЕТ 3288
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26.05.2020 15:37
+1
СПМКП 2000 - СуперПуперМоцнийКрупнокалібернийПулємьот. Дуже страшна "огнєстрєльна пушка". Зона ураження "Доуя і трошки".
В простонароді рогатка.
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26.05.2020 15:50
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что это за чудо девайс?
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород - Цензор.НЕТ 3288
показать весь комментарий
26.05.2020 15:37 Ответить
СПМКП 2000 - СуперПуперМоцнийКрупнокалібернийПулємьот. Дуже страшна "огнєстрєльна пушка". Зона ураження "Доуя і трошки".
В простонароді рогатка.
показать весь комментарий
26.05.2020 15:50 Ответить
ну да, похоже на рогатку. Не пойму зачем котушка к ней приделана. Это на рыбалку чтоли? А если на рыбалку, то почему она фигурирует на фотках
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26.05.2020 15:54 Ответить
Поліція на Волині провела 24 обшуки через незаконну вирубку лісу: вилучено зброю, деревину різних порід - Цензор.НЕТ 3721
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26.05.2020 15:55 Ответить
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26.05.2020 15:57 Ответить
Зброя! Йолки палки
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26.05.2020 19:52 Ответить
Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород - Цензор.НЕТ 3264
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26.05.2020 15:38 Ответить
Да ладно, этот фейк злопыхатели распространяют!
Зеля поехал на житомирщину и все порешал!
Ещё скажите, что Бурштын добавить продолжают и зарплату учителям до 4000 евро не подняли.
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26.05.2020 16:41 Ответить
вот блин!!! опять кацапы виноваты ...ну и путин с фсб, конечно же!! не может же наш народ такое творить!!! какое кощунство!!!
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26.05.2020 16:37 Ответить
А за ржаві патрони 100% кримінал!
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26.05.2020 16:49 Ответить
Дивуєтесь за ржаві патрони? В нас в місті не так давно мужичка з повністю ржавим (копаним) штиком до маузера пов'язали, на землю покотили, наручники і лицем до землі. Все місто ржало з цих придурків. Казали -Треба було з спецназом ржавий штик відбирати.)))Танки, БТР, безпілотники.)))
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26.05.2020 19:58 Ответить
вот он закарпутский лес, всё влезло в один сарай...
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26.05.2020 18:21 Ответить
 
 