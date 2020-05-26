Полиция на Волыни провела 24 обыска из-за незаконной вырубки леса: изъято оружие, древесина разных пород. ФОТОрепортаж
Правоохранители провели массовые обыски в поселке Цумань Волынской области по делу о незаконной вырубке леса.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.
Указано, что полиция провела 24 обыска у подозреваемых в незаконной вырубке и перевозке леса. У фигурантов дела изъяли холодное и огнестрельное оружие, патроны, маски, радиостанции, а также транспортное средство.
"Также обнаружено и изъято значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета", - говорится в сообщении правоохранителей.
Обыски прошли у причастных к вырубке и перевозке леса, а также к поджогу автомобиля на территории лесничества. Один из подозреваемых был задержан в селе Дерно, хотя должен был находиться в Цумани, поскольку находился под обязательствами не покидать место жительства.
Также обыски провели на местных частных пилорамах на предмет законности их работы.
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