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Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями ГФС Украины прекращена схема незаконного перемещения крупноых партий табачных изделий через таможенную территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передат Цензор.НЕТ.

По данным следствия, сигареты транспортировались из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию стран Европейского союза, с целью дальнейшей незаконной реализации. Оформление пачек сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского союза.

На территории Черноморского рыбного порта проведены санкционированные следственным судьей обыски, в ходе которых выявлено и изъято из незаконного оборота 3 455 ящиков - 1 727 500 пачек сигарет.

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Ориентировочная стоимость изъятого составляет 69 млн грн.

На товар наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн 01
Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн 02
Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн 03
Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн 04
Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн 05
Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн 06

контрабанда (2409) Одесская область (3571) сигареты (867) Офис Генпрокурора (2467)


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Эххх, отечественным производителям бы от державы такую протекцию, как отечественным контрабандистам...
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26.05.2020 15:56 Ответить
Мы з товарищем ище школьниками "спионерили" в вагоне-ресторане по пачке сигарет.Как сейчас помню название-"Афамия" и "Рамита"(Сирия).Класснне были.(1983г.)
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26.05.2020 15:57 Ответить
Значит не поделились. С каждого ящика сигарет нужно давать дань. А эти не захотели делиться. В центре города Одессы продается контрабанда без акциза на рынке. Все об знают. Продавцы даже гордится.
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26.05.2020 16:19 Ответить
Ох зрада. Пох-бот
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27.05.2020 00:03 Ответить
 
 