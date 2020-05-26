Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями ГФС Украины прекращена схема незаконного перемещения крупноых партий табачных изделий через таможенную территорию Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передат Цензор.НЕТ.
По данным следствия, сигареты транспортировались из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию стран Европейского союза, с целью дальнейшей незаконной реализации. Оформление пачек сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского союза.
На территории Черноморского рыбного порта проведены санкционированные следственным судьей обыски, в ходе которых выявлено и изъято из незаконного оборота 3 455 ящиков - 1 727 500 пачек сигарет.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет 69 млн грн.
На товар наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
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