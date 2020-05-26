Первую "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия открыли в Киеве, - КГГА. ФОТОрепортаж

В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования для жертв, пострадавших от насилия в семье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Проект реализован в рамках совместной между КГГА и Фондом народонаселения ООН программы построения системы противодействия и предотвращения гендерно обусловленному насилию.

"За время, которое пострадавшие будут здесь находиться, они получат весь спектр необходимой помощи: психологической, юридической. Также, в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены", - сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, открытие "кризисной комнаты" является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию.

Отмечается, что адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия.

В "кризисных комнатах" будет работать 4 социальных работника, которые будут находиться там посуточно, в соответствии с утвержденными графиками. Это даст возможность селить пострадавших в любое время суток.

Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей. После окончания предельного срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавше лицо могут устроить в приют или иные специализированные службы, предоставляющие социальные услуги пострадавшим лицам.

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