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Первую "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия открыли в Киеве, - КГГА. ФОТОрепортаж

В Киеве открыли первую комнату кризисного реагирования для жертв, пострадавших от насилия в семье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Проект реализован в рамках совместной между КГГА и Фондом народонаселения ООН программы построения системы противодействия и предотвращения гендерно обусловленному насилию.

"За время, которое пострадавшие будут здесь находиться, они получат весь спектр необходимой помощи: психологической, юридической. Также, в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены", - сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, открытие "кризисной комнаты" является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию.

Отмечается, что адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается для безопасности пострадавших от насилия.

В "кризисных комнатах" будет работать 4 социальных работника, которые будут находиться там посуточно, в соответствии с утвержденными графиками. Это даст возможность селить пострадавших в любое время суток.

Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей. После окончания предельного срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавше лицо могут устроить в приют или иные специализированные службы, предоставляющие социальные услуги пострадавшим лицам.

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Первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия открыли в Киеве, - КГГА 01
Первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия открыли в Киеве, - КГГА 02
Первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия открыли в Киеве, - КГГА 03
Первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия открыли в Киеве, - КГГА 04

Автор: 

КГГА (2982) Киев (25521) насилие (394) Хонда Марина (9)


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Сковородка чугунная . Дешево и результативно .
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26.05.2020 16:13 Ответить
Спящий внизу на этой двух-ярусной кровати должен обладать очень стройной фигурой.
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26.05.2020 16:17 Ответить
Ща кааак ламанут жертвы пожерты нашарика..
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26.05.2020 16:17 Ответить
Ломануть бажаючі віджати житло у чоловіків.
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26.05.2020 16:54 Ответить
Только ментов туда не пускайте...
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26.05.2020 16:17 Ответить
В одной комнате и мальчики и девочки?
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26.05.2020 16:22 Ответить
Лучше бы пострадавшему приводили виновного туда, и пусть пострадавший делает с ним так сказать, око за око.
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26.05.2020 17:02 Ответить
По ходу, в коментах люди не понаслышке знающие что такое семейное насилие .🤔
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26.05.2020 18:41 Ответить
 
 