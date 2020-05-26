ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении троим руководителям предриятий по фактам расхищения средств, выделенных на строительство казарм для военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, руководители предприятий при строительстве казарм улучшенной планировки для военнослужащих, присвоили 12 млн грн бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости выполненных работ, а также подделывали официальные документы, которые стали основанием для перечисления квартирно-эксплуатационными управлениями Вооруженных Сил Украины средств", - указывается в сообщении.

В рамках расследования правоохранители 25 мая 2020 года провели 17 одновременных обысков на территории отдельных областей, во время которых были изъяты документы и имущество, на которое в дальнейшем будет наложен арест.

Причастным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки) Уголовного кодекса Украины.













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Всего по фактам расхищения бюджетных средств, предназначенных для строительства казарм, к ответственности привлечены уже 13 человек, причинивших государству убытки на сумму около 46 млн грн. С целью возмещения убытков наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, счета препдриятий, а также заявлены иски.

В то же время продолжается расследование по аналогичным фактам касательно возможного причинения ущерба на сумму более 50 млн грн.

Исследуется роль служебных лиц территориальных квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ, оценка законности действий которых будет дана после проведения комплекса следственных действий и экспертиз.