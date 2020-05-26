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ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении троим руководителям предриятий по фактам расхищения средств, выделенных на строительство казарм для военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, руководители предприятий при строительстве казарм улучшенной планировки для военнослужащих, присвоили 12 млн грн бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости выполненных работ, а также подделывали официальные документы, которые стали основанием для перечисления квартирно-эксплуатационными управлениями Вооруженных Сил Украины средств", - указывается в сообщении.

В рамках расследования правоохранители 25 мая 2020 года провели 17 одновременных обысков на территории отдельных областей, во время которых были изъяты документы и имущество, на которое в дальнейшем будет наложен арест.

Причастным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки) Уголовного кодекса Украины.

ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ 01
ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ 02
ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ 03
ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ 04
ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ 05
ОГП подозревает троих предпринимателей в присвоении 12 млн при строительстве казарм для ВСУ 06

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Всего по фактам расхищения бюджетных средств, предназначенных для строительства казарм, к ответственности привлечены уже 13 человек, причинивших государству убытки на сумму около 46 млн грн. С целью возмещения убытков наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, счета препдриятий, а также заявлены иски.

В то же время продолжается расследование по аналогичным фактам касательно возможного причинения ущерба на сумму более 50 млн грн.

Исследуется роль служебных лиц территориальных квартирно-эксплуатационных управлений ВСУ, оценка законности действий которых будет дана после проведения комплекса следственных действий и экспертиз.

махинации (582) ВСУ (6587) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+4
Ділитися треба любі мої.
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26.05.2020 17:31
+3
Вместе с ногами на пляжах Испании.
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26.05.2020 17:49
+1
Новая зєльоная ******* обокрала ВСУ? Барыжат на крови? Да не может быть! Не верю, Вовочка не такой! Это все Порошенко! Вовочку подставили!
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26.05.2020 18:11
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Ділитися треба любі мої.
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26.05.2020 17:31 Ответить
Ну і де "відрубані" руки?
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26.05.2020 17:47 Ответить
Вместе с ногами на пляжах Испании.
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26.05.2020 17:49 Ответить
Надо брать пример с киевских застройщиков, которые делятся с кем надо, и их все никак посадить не могут.
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26.05.2020 17:50 Ответить
Новая зєльоная ******* обокрала ВСУ? Барыжат на крови? Да не может быть! Не верю, Вовочка не такой! Это все Порошенко! Вовочку подставили!
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26.05.2020 18:11 Ответить
Відповідно до запровадженої у 2017 році державної програми будівництва, по плану були виділені кошти щоб побудувати 184 казарми поліпшеного планування для 23 тисяч військовослужбовців, але пеобудували тільки половину. Бо ті гроші давно тю-тю. Потім розпочали слідство, а підозру оголосили тільки зараз.
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26.05.2020 18:36 Ответить
Ну звичайно, папєрєднікі винуваті. Хіба у зеленого гівна буває інакше? Якщо ти не брешеш, то чому підозру оголосили тільки через РІК? Чим зелені гівнюки займалися цілий рік? Відпочивали в Омані?
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26.05.2020 18:57 Ответить
В 2017 году это было говоришь? На тебе пример посвежее. Куда делись деньги выделенные на доплаты врачам в период карантина (тут у тебя не выйдет отбрехаться 2017 годом) и почему деньги не были выплачены и почему врачи бастуют и увольняются? Конец эпохи бедности? Для кого, для зеленого гавна?
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26.05.2020 19:05 Ответить
Те що ви пишите (не по темі) тільки ще раз доказує, що попередники, що наступники, що Порох, що Зе однго поля ягоди, бо вони представники нашої мафії тільки різних її кланів. Як крали так і крадуть
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26.05.2020 21:22 Ответить
Ок, припустимо що ви праві, але в такому разі всі ці гасла про новиє ліца, кінець епохи бідності, що війна продовжується бо хтось на ній заробляє, все це була відверта безсовісна брехня, а наш нинішній президент відповідно відвертий безсовісний брехун, я правильно вашу думку розумію?
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26.05.2020 21:42 Ответить
Хороший сьезд, только незачет))) При попередниках все строилось и армия восстанавливалась и деньги были... А при этих нифига не делается и денег нет.. Сколько казарм построено???
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27.05.2020 01:40 Ответить
За воровство бюджетных денег в развитых странах нет залога. И срока тянут за 10. Плюс конфискация у членов семьи.
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26.05.2020 18:11 Ответить
за украденный металл
на 1200 грн мужик сидит
в киевском СИЗО 4 месяца
/вот это вор /
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26.05.2020 18:22 Ответить
теперь ОПа недополучит прибыли
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26.05.2020 23:25 Ответить
 
 