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Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников, - МИД. ФОТО

В Украину спецрейсом доставили гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки в борьбе против пандемии коронавируса.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны", - говорится в сообщении МИД.

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников, - МИД 01

Отмечается, что предоставленная гуманитарная помощь - результат договоренностей, достигнутых между президентом Украины Владимиром Зеленским и эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом Катара в Украине Гади аль-Гаджри встретили в аэропорту гуманитарный груз.

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников, - МИД 02

"Украина высоко ценит решение Эмира Государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены вполне воплотить на благо наших народов", - отметил глава МИД.

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников, - МИД 03

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карантин (16729) Катар (131) МИД (6949) гуманитарная помощь (1261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Дякуємо брати катаржане !
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26.05.2020 17:50
+2
на фоне пафосной встречи груза для эпицентра - эта помощь ваще безценна! (без шуток!!)
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26.05.2020 18:44
+2
Поки Білл Гейтс ще думає, як і куди вставляти чіпи, український завод Новатор представив новітню розробку, яку планують вживляти людям під час вакцинації від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання на COVID-19. Про це повідомляє блог заводу.
Раніше інженери Новатора блискавично створили вітчизняний апарат штучної вентиляції легень. Отримавши схвальні відгуки та можливість державних закупівель, завод Новатор продовжив дивувати швидкістю та актуальністю своїх винаходів.
Наразі відомо, що виробник визначив, у яку ділянку мозку буде вживлюватися чіп. Але питання, куди вживлюватимуться батарейки, досі залишається відкритим. Зрозуміло тільки, що неглибоко, оскільки їх доведеться дуже часто міняти.
Протягом тижня Новатор провів клінічні випробування чіпа in vitro (у пробірці) і перейшов до наступного етапу ­- перевірки пристрою на людях. Втім, поки що не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень.
Представники заводу просять державної підтримки. Зокрема, необхідно передбачити у бюджеті фінансування прокладання додаткових залізничних колій, оскільки вага чіпа, яка складає 2,1 тонни, ускладнює пересування чіпованих людей автомобільними шляхами.
«Усі чули, що нас збираються чіпувати під час майбутньої вакцинації. Ми вважаємо чіпування закордонними пристроями загрозою національній безпеці. Тільки вітчизняні виробники мають право копирсатися у мозку українців, - зазначив провідний PR-інженер виробництва. - Саме тому ми оперативно налагодили співпрацю з заводом ковальсько-пресового устаткування та чавунною фабрикою ім. Ілліча, і розробили власний чіп, який буде не лише значно дешевший за зарубіжні аналоги, а й матиме додаткові функції.»
І хоча про покращення когнітивних функцій та розвиток критичного мислення у чіпованих людей не йдеться, все ж експерти вважають, що вбудований ліхтарик та навісний калькулятор значно підсилять інтерес клієнтів до розробки.
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26.05.2020 19:10
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Дякуємо брати катаржане !
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26.05.2020 17:50 Ответить
За то шо ПРиютили Вовкины роялти на офшоры за его фильме РОДСТВЕННИЧКИ шо касапня сейчас вкушает на Кабаевсвом канале
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26.05.2020 18:13 Ответить
Соррі я не в темі , чиста за мед допомогу подякував , без образ плз )
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26.05.2020 18:29 Ответить
которчане и которчанянки
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26.05.2020 23:55 Ответить
9 тонн гумпомощи (!!!) ударение на слово - помощи!!!...преЗЕдент может и проигнорировать...
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26.05.2020 17:51 Ответить
Вася , на фоне борьбы с рашистской федерацией помощь Украине с Катара в девять тонн , - выглядит подвигом . Лишь бы теперь этот груз попал туда , где особенно необходим и главное -- вовремя . !
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26.05.2020 18:39 Ответить
на фоне пафосной встречи груза для эпицентра - эта помощь ваще безценна! (без шуток!!)
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26.05.2020 18:44 Ответить
Если артикул нихте не простафлять , то опязательно дойдёт до потребителя . ))
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26.05.2020 19:01 Ответить
Отак прям помощи? Бесплатно? И без пшеницы? И без обицянок? Прям исламский дар хат...
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26.05.2020 17:53 Ответить
Как бы катарская гуманитарная помощь не оказалась завтра в эпицентре
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26.05.2020 17:55 Ответить
А шо там Оман? Или после визита янелоха-42 они поставили крест на инвестициях в зелень?
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26.05.2020 17:57 Ответить
Свой Н.З. средств защиты 900 тонн из гос. резерва, уже в разгар заболевания, втихаря продали за рубеж. Преступление засекретили. Гум. помощь из Китая отправили на распродажу корешам в Эпицентр. Кому и куда отправят на перепродажу гуманитарки поступивший груз. Знает ли президент, засасывая очередной кубик дорожки, чем занимается ФСБшная шваль из его окружения???
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26.05.2020 18:07 Ответить
КАТАР -это туда Вовкины роялти на офшор упадут за фильмец - ЗЕрошенку, который крутит Алина Кабаева в Фашистской империи на своем ТВканале?
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26.05.2020 18:10 Ответить
То-то он талдычил на прессухе , ЩО ВИН ТЕЖ МОЗ , а не тилькы министр , который пиарится уже побольше нелоха самого
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26.05.2020 18:11 Ответить
А ми всі президенти.
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26.05.2020 18:14 Ответить
Яким медикам? Вони вже позаражлись. Бубачка пізно всрався.
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26.05.2020 18:13 Ответить
Все?! Все умерли?
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26.05.2020 19:47 Ответить
не допускайте крадуцкого а то он еще один новый мерс купит
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26.05.2020 18:16 Ответить
Й.Т.М.... Стыд и позор.. куляйбуна....
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26.05.2020 18:19 Ответить
Из анекдота : еврей жалуется
Я вот плохой любовник,после меня жену нужно пере@пывать...
Сравнение с нашим осликом ,распродал со своей командой всё налево и направо,теперь весь мир как нищим милостыню подаёт.мне стыдно что преЗЕр моей страны откровенный дегенерат
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26.05.2020 18:24 Ответить
Враньё и манипуляции! Во-первых он ничего не распродавал, во-вторых, помогают страны друг-другу: помощь получали и Италия, и Штаты... и другие.
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26.05.2020 19:51 Ответить
А представитель секты квартал 95..... понятно .
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26.05.2020 19:56 Ответить
А-a-a... понятно, хомо зехейтерус.
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27.05.2020 00:58 Ответить
Поки Білл Гейтс ще думає, як і куди вставляти чіпи, український завод Новатор представив новітню розробку, яку планують вживляти людям під час вакцинації від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання на COVID-19. Про це повідомляє блог заводу.
Раніше інженери Новатора блискавично створили вітчизняний апарат штучної вентиляції легень. Отримавши схвальні відгуки та можливість державних закупівель, завод Новатор продовжив дивувати швидкістю та актуальністю своїх винаходів.
Наразі відомо, що виробник визначив, у яку ділянку мозку буде вживлюватися чіп. Але питання, куди вживлюватимуться батарейки, досі залишається відкритим. Зрозуміло тільки, що неглибоко, оскільки їх доведеться дуже часто міняти.
Протягом тижня Новатор провів клінічні випробування чіпа in vitro (у пробірці) і перейшов до наступного етапу ­- перевірки пристрою на людях. Втім, поки що не вдалося знайти добровольців, оскільки вони закінчилися після клінічних тестів попередньої розробки заводу - апарату штучної вентиляції легень.
Представники заводу просять державної підтримки. Зокрема, необхідно передбачити у бюджеті фінансування прокладання додаткових залізничних колій, оскільки вага чіпа, яка складає 2,1 тонни, ускладнює пересування чіпованих людей автомобільними шляхами.
«Усі чули, що нас збираються чіпувати під час майбутньої вакцинації. Ми вважаємо чіпування закордонними пристроями загрозою національній безпеці. Тільки вітчизняні виробники мають право копирсатися у мозку українців, - зазначив провідний PR-інженер виробництва. - Саме тому ми оперативно налагодили співпрацю з заводом ковальсько-пресового устаткування та чавунною фабрикою ім. Ілліча, і розробили власний чіп, який буде не лише значно дешевший за зарубіжні аналоги, а й матиме додаткові функції.»
І хоча про покращення когнітивних функцій та розвиток критичного мислення у чіпованих людей не йдеться, все ж експерти вважають, що вбудований ліхтарик та навісний калькулятор значно підсилять інтерес клієнтів до розробки.
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26.05.2020 19:10 Ответить
Що знову подгон Герегам?
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26.05.2020 19:24 Ответить
Хорошо, Катар и МИД молодцы.
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26.05.2020 19:59 Ответить
Катар становится союзником Европы в Арабистане.Он вместе с Турцией,Италией,а теперь и с Украиной.При этом он с хуситами иранскими и еще в Ливии с Турцией и Италией против козла воюет,да и саудитов переодически ругает.
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26.05.2020 20:05 Ответить
обновление ассортимента Эпицентра?
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26.05.2020 21:01 Ответить
От аби з Оману прилетіло то можна оправдатись чому туди літав зеЛОХ
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26.05.2020 21:38 Ответить
ждем на олх и изи и продажу через контрабанду на границе гваделупе в 40 раз дороже
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26.05.2020 23:56 Ответить
В Епіцентрі свято,новий товар поступив.
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27.05.2020 08:10 Ответить
 
 