Бизнесмен задержан в Киеве за предложение следователю взятки в $2 тыс. ФОТО

В вторник, 26 Мая, правоохранители задержали частного предпринимателя во время предоставления неправомерной выгоды следователю одного из районных управлений полиции в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, частный предприниматель обратился к следователю с предложением неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов США за уничтожение доказательств, полученных в ходе следствия и не внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении другого уголовного преступления.

Предпринимателя задержали "на горячем" во время предоставления следователю части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов США.





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Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).