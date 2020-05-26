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Бизнесмен задержан в Киеве за предложение следователю взятки в $2 тыс. ФОТО

В вторник, 26 Мая, правоохранители задержали частного предпринимателя во время предоставления неправомерной выгоды следователю одного из районных управлений полиции в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, частный предприниматель обратился к следователю с предложением неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов США за уничтожение доказательств, полученных в ходе следствия и не внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении другого уголовного преступления.

Предпринимателя задержали "на горячем" во время предоставления следователю части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов США.

Бизнесмен задержан в Киеве за предложение следователю взятки в $2 тыс 01
Бизнесмен задержан в Киеве за предложение следователю взятки в $2 тыс 02

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Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

взятка (6159) Киев (25521) прокуратура (5012)


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Топ комментарии
+10
Задержан потому что посмел мало предложить?Хамло.
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26.05.2020 18:00
+4
предлагать сегодня следователю какие то жалкие $2k ! канешно тот его сдаст и легко. такие предложения уже даже не наглость или оскорбление. этому сегодня просто нет названия!
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26.05.2020 18:01
+3
Хто би то мав сумнів що підприємця не затримають. Слідчі так мало не беруть
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26.05.2020 18:01
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Задержан потому что посмел мало предложить?Хамло.
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26.05.2020 18:00 Ответить
прейскуранта не знал и тем жутко обидел полицаев!
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26.05.2020 18:21 Ответить
Хто би то мав сумнів що підприємця не затримають. Слідчі так мало не беруть
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26.05.2020 18:01 Ответить
предлагать сегодня следователю какие то жалкие $2k ! канешно тот его сдаст и легко. такие предложения уже даже не наглость или оскорбление. этому сегодня просто нет названия!
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26.05.2020 18:01 Ответить
2000$ ??? Енто оскорбленийо!!!
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26.05.2020 18:08 Ответить
для Куева "мелочь"
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26.05.2020 18:12 Ответить
Так название Киева пишут только конченые сепаратисты из лугандона. в бан свинособаку!
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26.05.2020 18:20 Ответить
Ну, прям спецоперация по отбеливанию ментов после гучного изнасилования! Респект! Потом за большую сумму отпустят лоха....
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26.05.2020 18:09 Ответить
С глухого села "бизнессмен" наверное
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26.05.2020 18:09 Ответить
 
 