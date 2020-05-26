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Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов. ДОКУМЕНТ

Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой выделить дополнительные средства медицинским учреждениям для топ-чиновников, в том числе "Феофании".

Об этом говорится в письме Государственного управления делами, опубликованного StateWatch, передает Цензор.НЕТ.

"Просим поручить Министерству финансов Украины вместе с заинтересованными органами рассмотреть указанные предложения о выделении дополнительного финансирования из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями по бюджетной программе ГУД "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на общую сумму 23,4 млн грн", - говорится в тексте.

Кроме "Феофании" речь идет о Поликлинике №2, Научно-практическом центре профилактической и медицинской медицины и Центре превентивной медицины, которые также в управлении ГУД.

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Отмечается, что в этих медучреждениях также нет достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.

В частности, 637 тысяч гривен необходимы для закупки предметов и инвентаря для медицинских нужд, 12,845 миллионов - для закупки медикаментов, 9 миллионов - на приобретение нового медицинского оборудования, 174 тысяч - для медицинского оборудования и тому подобное.

В обосновании своего запроса на средства из фонда в Государственном управлении делами отметили, что они отвечают за эпидемическое и санитарное благополучие Президента Украины, СНБО, ВРУ, КМУ и других органов и служб власти высоких уровней.

Также в Госуправлении отметили, что кроме топ-чиновников в ведомственных медучреждениях обслуживают и "другие категории населения".

StateWatch напоминает, что в конце апреля правительство утвердило порядок использования 64,7 миллиарда гривен из Фонда на борьбу с COVID-19.

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Стоит заметить, что годовой бюджет ГУД на 2020 год составляет более 2,05 миллиарда гривен. В Госуправлении объясняют, что перераспределение существующего бюджета организации невозможно.

На официальной странице Национальной службы здоровья Украины в перечень больниц, принимающих больных COVID-19 ни "Феофании", ни любой другой больнице Госуправления нет.

Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 01
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 02
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 03
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 04
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 05
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 06
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 07
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов 08

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Автор: 

ДУСя (182) Кабмин (14027) карантин (16729) Феофания (79) финансирование (1798) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Зебіли, не бачу ваших лайків під новиною!
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26.05.2020 21:04
+21
А ВИП-ам слабо самим скинуться? Или западло коль общак есть?
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26.05.2020 21:01
+20
Вони чекають новин про Пороха - це останнє, що залишилось у них у цьому житті.
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26.05.2020 21:17
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А ВИП-ам слабо самим скинуться? Или западло коль общак есть?
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26.05.2020 21:01 Ответить
Поки в країні 73% лохів - гріх витрачати свої кровні.
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26.05.2020 21:16 Ответить
як у школі - хочеш віп, хочеш взагалі щось прилічне - роби все сам за свої гроші.
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26.05.2020 23:10 Ответить
Зебіли, не бачу ваших лайків під новиною!
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26.05.2020 21:04 Ответить
Вони чекають новин про Пороха - це останнє, що залишилось у них у цьому житті.
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26.05.2020 21:17 Ответить
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27.05.2020 09:17 Ответить
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов - Цензор.НЕТ 1871
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26.05.2020 21:04 Ответить
Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов - Цензор.НЕТ 7849
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26.05.2020 21:04 Ответить
Радуйтесь зеленые абизяны
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26.05.2020 21:06 Ответить
Сирожа Борзов непдлохо и при твоём шоколядном идоле харчевался

З червня 2014 року - заступник Керівника ДУС.
28 серпня 2015 - 23 липня 2016 - тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС.
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26.05.2020 21:11 Ответить
Босой, чому новину не лайкнув?
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26.05.2020 21:19 Ответить
У мене одне питання - якого чпуя Сірожу не замінили новим обличчям? Поставили б замість нього якогось Дибільського... або на худий кінець якогось квартальщика? Зє, ти жє абіщал....
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26.05.2020 21:20 Ответить
Так чего земля его не снял с должности, он же борец с коррупционерами?
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26.05.2020 22:59 Ответить
охреневшие слуги уродов
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26.05.2020 21:10 Ответить
"совок" невигойний, поки існує ДУС
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27.05.2020 11:33 Ответить
Чего, чего ((ука Зеленский ты же говорил , что не будет ВИП палат , как это ******** надоело . Ну почему в нормальных странах все лечатся в одинаковых условиях Да бывают частные клиники , но там все за свой счет и очень дорого Как хочется чтобы все эти небожители Здохли
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26.05.2020 21:12 Ответить
А ху-ху не хо-хо ?
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26.05.2020 21:13 Ответить
Теперь понятно, куда пойдут Европейские деньги на борьбу с COVID-19 Не давайте им денег , это все равно не для народа
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26.05.2020 21:15 Ответить
Может еще и скинуться народу "жебракам"??!
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26.05.2020 21:16 Ответить
Ах, зебіле, що таке сталося? Не подобається політика партії зеленої?
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26.05.2020 21:21 Ответить
Зеленський з України робить кімченинерію.Керівника ДУС призначив на посаду Зе.
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26.05.2020 21:17 Ответить
пока у нас будет отдельно для плебса и для топ-уродов , пока и будем в дерьме барахтаться ...какие вип условия , всех в обычные больницы , наслаждаться «реформированной медициной» или в платные
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26.05.2020 21:17 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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26.05.2020 21:19 Ответить
Может это Зе на памперсы?
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26.05.2020 21:20 Ответить
В Украине да и на всей постсоветчине медицину 30 лет убивали. Пропаганда мешала докторов с грязью и в пример ставили Запад.Кучум и иже с ними издевались над системой здравоохранения ибо свои гениталии возили для осмотра в Европу.
Петя Порох посадил Супрун, которая делала все, чтобы доктора бежали из страны.
Кашляющий чиновник или его жена летели чартером туда в Немецию. Бо Еврами набили карманы немеряно.
Границы друзья закрыты надолго. И депутат с министром вынужден будет бегать в Феофанию. Там уровень медицины ниже ибо много блатных с дипломами и званиями.
Но припечет и пойдут заразы с заразой и в районную.
Доктора хорошие и вряд ли отомстят за свои унижения с зарплатой в 100 баксов, когда проститутка хорошая берёт 500.
Думаю Зелёным нужно кончать с продажей земли и предприятий, а занятая основой государства.
А это образование, медицина и наука.
И ещё товарищи власть наша на Вашей совести много нечитанных книг...
😁
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26.05.2020 21:20 Ответить
какая прелесть...
напомните, где там платные кельи в СИЗО ? может туда отвозить VIP-ов...на губоЗЕлечение?
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26.05.2020 21:21 Ответить
наші VIP-и це вам не Борис Джонсон який лікувався в лікарні святого Томаса.
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26.05.2020 21:25 Ответить
Молоко за вредность нада им давать!
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26.05.2020 21:27 Ответить
Нада им давать мочу свынячу
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26.05.2020 21:55 Ответить
Конец комедии или это сериал?
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26.05.2020 21:34 Ответить
Это сериал(
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26.05.2020 23:01 Ответить
https://censor.net/user/82930 В платные они не хотят , потому что в платных , у них задача не вылечить , а побольше денег содрать Да и профи в обычных больницах лучше , потому что большой поток , так сказать , есть на ком тренироваться
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26.05.2020 21:43 Ответить
Мрази.
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26.05.2020 21:43 Ответить
https://censor.net/user/99878 Ага наукой , тут кафедры закрываются , ну то что знаю по Днепру ,в Транспортном , мосты и туннели , больше нет . В Металле Вышку закрыли , а вы говорите наука , в Украине она не нужна , зачем
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26.05.2020 21:50 Ответить
Давно дело было.... Лежал там один из авторитетов 90х... Не буду говорить кто... О покойниках либо ничего....
Так вот: За свои кровные "заработанные" зафигачил палату, ординаторскую, ну глава кабинет не обделил и чего-то там еще для реанимации подкупал....
Слабо повторить ?
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26.05.2020 22:00 Ответить
а ху-ху они не хо-хо...???
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26.05.2020 22:42 Ответить
скоты
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26.05.2020 22:56 Ответить
Це соціальна дистанція.
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26.05.2020 23:13 Ответить
VIP это кухарки, тамада и клоуны? У нас что 95 говноквартал заболел? Так они же налогов никогда не платили, наворовали аж рыгают уже.
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26.05.2020 23:27 Ответить
Белые пришли - грабят, красные пришли - грабят, зелёные пришли тоже грабят.
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26.05.2020 23:40 Ответить
Говорили балакали сіли тай заплакав
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27.05.2020 06:27 Ответить
Говорили балакали сіли тай заплакали
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27.05.2020 06:30 Ответить
Не мухи не здохнуть.
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27.05.2020 06:46 Ответить
А як красиво Нєлох розводив лохів у своїй передвиборчій програмі!
Власним ротом стільки всього наобіцяв!


Держуправління справами просить понад 23 млн з Фонду протидії COVID-19 на медустанови для VIP-пацієнтів - Цензор.НЕТ 5736
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27.05.2020 09:14 Ответить
 
 