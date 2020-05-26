Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов. ДОКУМЕНТ

Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой выделить дополнительные средства медицинским учреждениям для топ-чиновников, в том числе "Феофании".

Об этом говорится в письме Государственного управления делами, опубликованного StateWatch, передает Цензор.НЕТ.

"Просим поручить Министерству финансов Украины вместе с заинтересованными органами рассмотреть указанные предложения о выделении дополнительного финансирования из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями по бюджетной программе ГУД "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на общую сумму 23,4 млн грн", - говорится в тексте.

Кроме "Феофании" речь идет о Поликлинике №2, Научно-практическом центре профилактической и медицинской медицины и Центре превентивной медицины, которые также в управлении ГУД.

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Отмечается, что в этих медучреждениях также нет достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.

В частности, 637 тысяч гривен необходимы для закупки предметов и инвентаря для медицинских нужд, 12,845 миллионов - для закупки медикаментов, 9 миллионов - на приобретение нового медицинского оборудования, 174 тысяч - для медицинского оборудования и тому подобное.

В обосновании своего запроса на средства из фонда в Государственном управлении делами отметили, что они отвечают за эпидемическое и санитарное благополучие Президента Украины, СНБО, ВРУ, КМУ и других органов и служб власти высоких уровней.

Также в Госуправлении отметили, что кроме топ-чиновников в ведомственных медучреждениях обслуживают и "другие категории населения".

StateWatch напоминает, что в конце апреля правительство утвердило порядок использования 64,7 миллиарда гривен из Фонда на борьбу с COVID-19.

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Стоит заметить, что годовой бюджет ГУД на 2020 год составляет более 2,05 миллиарда гривен. В Госуправлении объясняют, что перераспределение существующего бюджета организации невозможно.

На официальной странице Национальной службы здоровья Украины в перечень больниц, принимающих больных COVID-19 ни "Феофании", ни любой другой больнице Госуправления нет.

















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