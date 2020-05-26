Госуправление делами просит более 23 млн из Фонда противодействия COVID-19 на медучреждения для VIP-пациентов. ДОКУМЕНТ
Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой выделить дополнительные средства медицинским учреждениям для топ-чиновников, в том числе "Феофании".
Об этом говорится в письме Государственного управления делами, опубликованного StateWatch, передает Цензор.НЕТ.
"Просим поручить Министерству финансов Украины вместе с заинтересованными органами рассмотреть указанные предложения о выделении дополнительного финансирования из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями по бюджетной программе ГУД "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на общую сумму 23,4 млн грн", - говорится в тексте.
Кроме "Феофании" речь идет о Поликлинике №2, Научно-практическом центре профилактической и медицинской медицины и Центре превентивной медицины, которые также в управлении ГУД.
Отмечается, что в этих медучреждениях также нет достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.
В частности, 637 тысяч гривен необходимы для закупки предметов и инвентаря для медицинских нужд, 12,845 миллионов - для закупки медикаментов, 9 миллионов - на приобретение нового медицинского оборудования, 174 тысяч - для медицинского оборудования и тому подобное.
В обосновании своего запроса на средства из фонда в Государственном управлении делами отметили, что они отвечают за эпидемическое и санитарное благополучие Президента Украины, СНБО, ВРУ, КМУ и других органов и служб власти высоких уровней.
Также в Госуправлении отметили, что кроме топ-чиновников в ведомственных медучреждениях обслуживают и "другие категории населения".
StateWatch напоминает, что в конце апреля правительство утвердило порядок использования 64,7 миллиарда гривен из Фонда на борьбу с COVID-19.
Стоит заметить, что годовой бюджет ГУД на 2020 год составляет более 2,05 миллиарда гривен. В Госуправлении объясняют, что перераспределение существующего бюджета организации невозможно.
На официальной странице Национальной службы здоровья Украины в перечень больниц, принимающих больных COVID-19 ни "Феофании", ни любой другой больнице Госуправления нет.
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З червня 2014 року - заступник Керівника ДУС.
28 серпня 2015 - 23 липня 2016 - тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС.
Петя Порох посадил Супрун, которая делала все, чтобы доктора бежали из страны.
Кашляющий чиновник или его жена летели чартером туда в Немецию. Бо Еврами набили карманы немеряно.
Границы друзья закрыты надолго. И депутат с министром вынужден будет бегать в Феофанию. Там уровень медицины ниже ибо много блатных с дипломами и званиями.
Но припечет и пойдут заразы с заразой и в районную.
Доктора хорошие и вряд ли отомстят за свои унижения с зарплатой в 100 баксов, когда проститутка хорошая берёт 500.
Думаю Зелёным нужно кончать с продажей земли и предприятий, а занятая основой государства.
А это образование, медицина и наука.
И ещё товарищи власть наша на Вашей совести много нечитанных книг...
😁
напомните, где там платные кельи в СИЗО ? может туда отвозить VIP-ов...на губоЗЕлечение?
Так вот: За свои кровные "заработанные" зафигачил палату, ординаторскую, ну глава кабинет не обделил и чего-то там еще для реанимации подкупал....
Слабо повторить ?
Власним ротом стільки всього наобіцяв!