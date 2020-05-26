Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГПС в Закарпатской области требовал от бизнесмена $2000 за то, чтобы не мешать ему в предпринимательской деятельности.
Налоговика задержали во Львове во время получения второй части взятки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, налоговик требовал 2000 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателя за не создание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности", — сказано в сообщении.
Сейчас решаются вопросы о сообщении задержанному налоговику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.
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Мужчине собираются инкриминировать получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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Зе ты же обещал....
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дык он и боролся- взымал с коррупционеров налоги...
смешно )))
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Слабо, вместо того чтоб отакую херню писать, сделать репортаж из колонии, где отбывают свои пятёрочки и десяточки налоговики, таможенники, судьи и прокуроры - ведь судя по статьям об их задержании, их на данный момент сотни должны томиться на пошиве варежек и сколачивании табуреток. И где они?