Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГПС в Закарпатской области требовал от бизнесмена $2000 за то, чтобы не мешать ему в предпринимательской деятельности.

Налоговика задержали во Львове во время получения второй части взятки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, налоговик требовал 2000 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателя за не создание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности", — сказано в сообщении.

Сейчас решаются вопросы о сообщении задержанному налоговику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Мужчине собираются инкриминировать получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.











