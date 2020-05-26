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Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудник сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГПС в Закарпатской области требовал от бизнесмена $2000 за то, чтобы не мешать ему в предпринимательской деятельности.

Налоговика задержали во Львове во время получения второй части взятки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, налоговик требовал 2000 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателя за не создание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности", — сказано в сообщении.

Сейчас решаются вопросы о сообщении задержанному налоговику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Также на Цензор.НЕТ: Бизнесмен задержан в Киеве за предложение следователю взятки в $2 тыс. ФОТО

Мужчине собираются инкриминировать получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР 01
Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР 02
Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР 03
Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР 04
Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР 05
Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР 06

Автор: 

взятка (6159) Госпогранслужба (6431) налоговая (931) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+13
Да все они там взяточники в гфс и держпраци,их там две категории - пойманные и откупившиеся,таких мизер,и не пойманные - это все остальные.
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26.05.2020 21:30
+11
Дык, машина плохая, зарплаты маленькие...
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26.05.2020 21:29
+7
Надо же! Никогда такого не было, и вот - снова!!
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26.05.2020 21:30
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Дык, машина плохая, зарплаты маленькие...
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26.05.2020 21:29 Ответить
Да все они там взяточники в гфс и держпраци,их там две категории - пойманные и откупившиеся,таких мизер,и не пойманные - это все остальные.
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26.05.2020 21:30 Ответить
Ну и как з такими людьми строить коммунизм? Ой,извиняюсь,державу.
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26.05.2020 21:59 Ответить
Коммунизм - это у тебя в засрашке построят.
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26.05.2020 22:14 Ответить
Ну, так это вже философия и психология.Это система ценностей системы.Щоб вырвать из системы чела,треба немало усилий.Примерно как тянуть бегемота из болота
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26.05.2020 22:22 Ответить
Какая нах философия и система ценностей,ценность там одна - "быть крысой не стыдно,если ты сыт обут и одет",систему нужно уничтожать вместе с её обитателями.
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26.05.2020 22:28 Ответить
Ну я не против.Ты крыс как различаешь?По правовому или то,що они в сером достаточно?
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26.05.2020 22:31 Ответить
Вопросы будешь задавать своим наставникам,если есть что сказать интересное - говори,нет - иди нах.
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26.05.2020 22:33 Ответить
Ты чел рамсы попутал.Инфа денег стоит
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26.05.2020 22:36 Ответить
Ну тогда - пнх дорогуша.
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26.05.2020 22:38 Ответить
Взаимно
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26.05.2020 22:39 Ответить
Они в зеленом. Крысы в зеленом.
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26.05.2020 22:55 Ответить
Это невозможно чувак.Это всё равно,шо дать очередь по радуге,зачисляя их в пи.орасов
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26.05.2020 22:59 Ответить
Зеленых крыс не надо зачислять, они пид@расы и есть. Конченые.
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26.05.2020 23:55 Ответить
Когда уже руки будут рубать??
Зе ты же обещал....
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26.05.2020 23:17 Ответить
Надо же! Никогда такого не было, и вот - снова!!
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26.05.2020 21:30 Ответить
Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000,

==============================================
дык он и боролся- взымал с коррупционеров налоги...
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26.05.2020 22:14 Ответить
Петра диявол спокушав. Каже "давай я тобі допоможу за копійки приватизувати "Лєнінську кузню" та інші заводи, пароходи". А той йому так гордо "Одійди від мене. Яж не якийсь там Ахмєтов, Пінчук чи Фірташ, я всьо чесно за повну вартість викуплю в держави". От так чесно всьо і викупив за великі грубі гроші. Бо патріот.
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26.05.2020 22:41 Ответить
А достатньо було побачити "жєланіе міра в глазах" *****. Ага?
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26.05.2020 22:46 Ответить
Тіхо будь. Зараз з твоїх коментів Бозя хрестики зробить, ***********.
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26.05.2020 22:51 Ответить
Сенсация! В украинской налоговой службе наконец нашли единственного человека, который не берёт взятки! Им оказалась ... уборщица.
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26.05.2020 21:39 Ответить
у которой доступ ко всем документам ?

смешно )))
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26.05.2020 21:49 Ответить
найкращій спосіб боротися з корупцією - це очолити її ..
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26.05.2020 21:40 Ответить
а валюта то какая хрустящая, только из под станка!!
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26.05.2020 21:49 Ответить
не ну вообще , человек лично принимал участие а теперь к нему претензии ?
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26.05.2020 21:57 Ответить
Вот так доверие бизнеса к государству и подрывают...а о тех бизнесменах. шо ему раньше откатили ГБР подумало? Это ж новому бизнесменам опять платить-..система то осталась!
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26.05.2020 22:27 Ответить
ДБР - зеленая *уйня ниочем
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26.05.2020 22:30 Ответить
грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией
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Слабо, вместо того чтоб отакую херню писать, сделать репортаж из колонии, где отбывают свои пятёрочки и десяточки налоговики, таможенники, судьи и прокуроры - ведь судя по статьям об их задержании, их на данный момент сотни должны томиться на пошиве варежек и сколачивании табуреток. И где они?
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26.05.2020 22:50 Ответить
а чо у заголовку 1000б а у тексті 2000?
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26.05.2020 23:14 Ответить
вор у вора дубинку украл
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26.05.2020 23:46 Ответить
В налоговой,полици ,судах,таможне и тд, куда не плюнешь,не промахнешся, попадешь в суку!
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27.05.2020 00:58 Ответить
Погрозит и перестанет. Как только всем раздаст.
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28.05.2020 14:03 Ответить
 
 