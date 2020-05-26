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Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Прозрение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Однажды в музее...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко. ВИДЕО

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Коротко о событиях под музеем

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Дежавю

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

... и записывает

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Убедил

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июня планируем открыть детсады, вузы, ПТУ и фитнес-центры, можно будет посещать пляжи и кладбища, - Кличко. ВИДЕО

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Каштаны – это что-то одно, а туи – что-то совсем другое

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Теория Зе!относительности

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Порошенко Петр (19601) фотожаба (14389) Трамп Дональд (5214) Степанов Максим (2062) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+64
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1093
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26.05.2020 22:09
+57
Брехня, то він просто Зелю згадав!

Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9209
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26.05.2020 21:54
+50
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4031
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26.05.2020 22:14
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Страница 2 из 2
Мій народ- в Україні. А твій, Бохдан Свінарчух- панамський патріот- у Панамі.
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27.05.2020 23:00 Ответить
Зебільне, з тобою ніхто не розмовляє. Риторичні нотатки віслюків не стосуются
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28.05.2020 07:37 Ответить
Зебильне, я с никем тоже не разговариваю. Так что проходи мимо.
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28.05.2020 13:03 Ответить
Так ти ще й з дзеркалом розмовляєш, віслюкофіле
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29.05.2020 07:41 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7850
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26.05.2020 22:14 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1328
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26.05.2020 22:16 Ответить
Гордон несёт флешку в Гаагу.
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26.05.2020 22:29 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5454
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26.05.2020 22:16 Ответить
Пошли первые героические успехи ЗЕкловун банды -- героический штурм музея Гончара)))
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26.05.2020 22:17 Ответить
Из твиттера
Кто из вас Гончар??
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7612
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26.05.2020 22:17 Ответить
Первая фотожаба классная.
Остальные - фигня.
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26.05.2020 22:19 Ответить
Самое смешное, что это и не жаба вовсе, а кадр с видео.
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26.05.2020 22:35 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3862
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26.05.2020 22:20 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3781
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26.05.2020 22:21 Ответить
Це як? "От бобра бобра нє іщут"?
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27.05.2020 09:32 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5715
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26.05.2020 22:21 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5614
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26.05.2020 22:25 Ответить
"Прошел первый год ЗЕправления"

Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2924
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26.05.2020 22:28 Ответить
Богдан 100% конченный как и вся команда Зеленского.
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26.05.2020 22:36 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7331
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26.05.2020 22:38 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4130
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26.05.2020 22:50 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4453
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26.05.2020 22:56 Ответить
Про теорію відносності - супер! Тепер кожен зелебобік може радіти - епоху бідності подолано 😂😂😂
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26.05.2020 23:00 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9580
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26.05.2020 23:04 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7886
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26.05.2020 23:09 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4249
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26.05.2020 23:11 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5344
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26.05.2020 23:11 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 897
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26.05.2020 23:13 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2615
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26.05.2020 23:14 Ответить
Супер!
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27.05.2020 11:59 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6813
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26.05.2020 23:17 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2773
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26.05.2020 23:18 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2634
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26.05.2020 23:29 Ответить
Добре, що в контактному зоопарку не було півнів.
Богдан міг зґвалтувати у клоаку чи дати на дзьоб - "у-у-у, пєтушара ти шкварная!"
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27.05.2020 00:11 Ответить
Абонплата и пачка платежекЭто только базовые коммунальные услуги, за которые украинцам придется переплачивать. Но будут и другие дополнительные расходы.Согласно закону о ЖКХ, с мая этого года вводится абонплата за сети, которую придется платить за газ, отопление и воду вне зависимости от того, пользуетесь вы этими услугами или нет. Правда, из-за карантина нововведение отложили на пять месяцев после окончательного снятия ограничений. То есть если карантин закончится 22 июня, то новые платежки начнут приходить с 22 ноября......Когда монголо татары заходили в дом за ДАНЬЮ и хозяин дома смеялся ,то они понимали ,что в этом доме ничего нет,чтобы забрать и уходили. в ноябре вся Украина будет смеяться от своих Слуг Народа
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27.05.2020 00:34 Ответить
ГБР провело обыск в музее на наличие "Свидетелей Иеговы" https://images.cnscdn.com/images/5/b/c/0/5bc059e674a943512cc419a091dcbf5e/original.jpg
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27.05.2020 00:45 Ответить
Ну наконец завезли свежие жабы для свиней.
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27.05.2020 02:37 Ответить
видно, что мармеладном дурдоме был урок рисования.
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27.05.2020 02:51 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4884
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27.05.2020 07:55 Ответить
А будут фотожабы как спецназ ГБР ловит по крышам Порошенка или они боятся высоты.
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27.05.2020 08:07 Ответить
Теорія Зе!відносності, Богдан і козел, ДБР у музеї. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8259
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27.05.2020 10:26 Ответить
Ну и чьтоооо? За то он приииикоооольный....
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27.05.2020 11:17 Ответить
де карикатури на мальдівця із іспанської вілли?
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28.05.2020 14:34 Ответить
Насчет зоопарка...Тут как говорится,не в бровь а в глаз...Да и в музее-жаба зачетная...
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29.05.2020 16:05 Ответить
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