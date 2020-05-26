29 547 144
Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Прозрение
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО
Однажды в музее...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко. ВИДЕО
Коротко о событиях под музеем
Дежавю
... и записывает
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко
Убедил
Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июня планируем открыть детсады, вузы, ПТУ и фитнес-центры, можно будет посещать пляжи и кладбища, - Кличко. ВИДЕО
Каштаны – это что-то одно, а туи – что-то совсем другое
Теория Зе!относительности
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+64 Олег Карпов #409293
показать весь комментарий26.05.2020 22:09
+57 vitaliymkua
показать весь комментарий26.05.2020 21:54
+50 Павло ШОвте
показать весь комментарий26.05.2020 22:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто из вас Гончар??
Остальные - фигня.
Богдан міг зґвалтувати у клоаку чи дати на дзьоб - "у-у-у, пєтушара ти шкварная!"