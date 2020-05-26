Теория Зе!относительности, Богдан и козел, ГБР в музее. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Прозрение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Однажды в музее...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко. ВИДЕО

Коротко о событиях под музеем

Дежавю

... и записывает

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко

Убедил

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июня планируем открыть детсады, вузы, ПТУ и фитнес-центры, можно будет посещать пляжи и кладбища, - Кличко. ВИДЕО

Каштаны – это что-то одно, а туи – что-то совсем другое

Теория Зе!относительности

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