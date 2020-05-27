Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде. ФОТОрепортаж

Полицейские Харькова задержали мужчину, который едва не поджег себя в ломбарде. Злоумышленник зашел в помещение с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. В этот момент его остановили сотрудники полиции охраны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, по данным полиции, 26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация. Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны.

"Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в ​​руках, - рассказал полицейский охраны Игорь Богуненко. - Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия".

Сообщиется, что 56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

На место также выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.

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Предварительно сотрудники Шевченковского отдела полиции выяснили, что три дня назад преступник приобрел в данном ломбарде мобильный телефон. 26 мая он решил его вернуть и пришел в учреждение. Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся и, разлив на себя, пол и кассовую зону горючую жидкость из канистры, которую принес с собой. Завершить задуманное ему помешали сотрудники Управления полиции охраны, оперативно прибывшие на место срабатывания тревожной сигнализации.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.





Фото: сайт полиции