РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11440 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
5 573 86

Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде. ФОТОрепортаж

Полицейские Харькова задержали мужчину, который едва не поджег себя в ломбарде. Злоумышленник зашел в помещение с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. В этот момент его остановили сотрудники полиции охраны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, по данным полиции, 26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация. Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны.

"Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в ​​руках, - рассказал полицейский охраны Игорь Богуненко. - Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия".

Сообщиется, что 56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде 01

На место также выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Центр реабилитации участников АТО подожгли во Львове, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предварительно сотрудники Шевченковского отдела полиции выяснили, что три дня назад преступник приобрел в данном ломбарде мобильный телефон. 26 мая он решил его вернуть и пришел в учреждение. Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся и, разлив на себя, пол и кассовую зону горючую жидкость из канистры, которую принес с собой. Завершить задуманное ему помешали сотрудники Управления полиции охраны, оперативно прибывшие на место срабатывания тревожной сигнализации.

Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде 02

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде 03
Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде 04
Фото: сайт полиции

ломбард (26) поджог (1072) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Зелене лайно довело громадян до крайності..
показать весь комментарий
27.05.2020 07:39
+8
После ломбардов должны быть открыты какие-нибудь трансплантационные банки человеческих органов.
показать весь комментарий
27.05.2020 07:45
+7
100%
показать весь комментарий
27.05.2020 07:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелене лайно довело громадян до крайності..
показать весь комментарий
27.05.2020 07:39 Ответить
100%
показать весь комментарий
27.05.2020 07:40 Ответить
можно задать вопрос, а при чем тут Зеленский вообще. Мужик купил телефон, мог бы и не покупать. Купил, не украл. Значит были деньги. Телефон не работает, он его решил вернуть. Ему не отказали, но он оказался мало адекватным и решил сделать из себя костер. За ТЕЛЕФОН, Карл! а виноват Зеленский. Простите, но Вы дебил?
показать весь комментарий
27.05.2020 08:56 Ответить
Все это печально, но выкладывая комментарии Лукаш не стоит забывать, что она сама выродок правительственного квартала, разговора бабушек она не слышала, по причине того, что его не было, страну она разворовывала точно так же, как и до нее, и после тоже. И самое главное, не имеет смысла считать кто и сколько у страны украл. Кто то украл из бюджета, а кто то просто не платит налогов, мало или много значения не имеет, имеет только то, что ВСЕ у этих старух по кусочку сдобы сперли.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:15 Ответить
Що мусора затримали і даже не покалічили, не згвалтували?????? Дивно..
показать весь комментарий
27.05.2020 07:40 Ответить
в семье не без урода
показать весь комментарий
27.05.2020 07:45 Ответить
После ломбардов должны быть открыты какие-нибудь трансплантационные банки человеческих органов.
показать весь комментарий
27.05.2020 07:45 Ответить
Пока все карантинили продали задолженности в марте, апреле, мае десятки тысяч людей. Доходило до 1 процента, какие-то финансовые группы с Днепра скупают. При обращении в фонд, с просьбой продать долг с дисконтом, посылают нах. Цензор не спи, завтра уголовные морды будут у людей требовать долги 15 летней давности
показать весь комментарий
27.05.2020 07:49 Ответить
https://www.google.com/amp/s/minfin.com.ua/amp/2020/05/26/46043962/
показать весь комментарий
27.05.2020 07:50 Ответить
https://www.google.com/amp/s/minfin.com.ua/amp/2020/05/26/46043962/
показать весь комментарий
27.05.2020 08:03 Ответить
А я и не сплю..
показать весь комментарий
27.05.2020 07:57 Ответить
Я конечно извиняюсь, а что, долги 15 летней давности не нужно отдавать?
показать весь комментарий
27.05.2020 07:59 Ответить
Фонд гарантирования вкладов получил 1 процент, остальное барыгам и бандитам достанется. Где логика. И курс как бы не 5. Компромисс можно найти
показать весь комментарий
27.05.2020 09:30 Ответить
Смотря какой долг, кому и перед кем (кредиты,налоги....долга юрлица/физлица/государству, перед юрлицом/физлицом/государством)
В зависимости от этого по гражданскому или хохяйственному кодексу, исчисляется срок исковой давности. Свыше этого срока, требовать возврата долга конечно можно, но нереально (только если должник сам решит вернуть), суд же не примет такой иск в связи с истечением срока исковой давности!!!
показать весь комментарий
27.05.2020 10:15 Ответить
PS Например у вас есть долг по которому срок исковой давности составляет 5 лет и если кредитор не обратится до окончании этого срока - он в пролете. Но к примеру он обратился через 4 года и 11 месяцев...суд принимает иск, долг фиксируется и начинается новый отсчет 5 лет в течении которого, вы должны его вернуть и в течении которого кредитор может опять обратится в суд но уже о принудительном его взыскании (например аресте имущества)
показать весь комментарий
27.05.2020 10:20 Ответить
Вы исходите из того, что требовать возврата долга можно только через суд. Это заблуждение. Почему нельзя хорошенько попросить должника все вернуть? Так хорошенько попросить, чтоб он сам все вернул безо всякого суда? Суд вы говорите не примет? Ну и не надо. Долг от этого исчезнет испарится? Вовсе нет. Долг останется и никуда не денется. Взял - верни.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:22 Ответить
Искова давность 3 года. ВСЕ. Номера в блок (существует услуга в киевсрале ВСЕГДА определять кто звонил). ЕСЛИ на улице начнут "требовать" - игнор, а еще лучше 102.
ВСЕ.
показать весь комментарий
27.05.2020 08:01 Ответить
а если расписка?
тов. Петров взял бутылку у тов. Бобровой и не всунул(в карман денег ей).
я тоже могу взять триллион у Ахметки и скрыться на 3 года. отл. бизнесок, не находите?)
показать весь комментарий
27.05.2020 08:41 Ответить
Бери триллиард, инфляция все сожрёт.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:46 Ответить
Нунуну, не горячись. Искова давность говоришь? Ок, это означает только что кредитор не может потребовать долг через суд, вот и все. Но разве запрещено требовать долг не через суд? Разве не может кредитор поговорить с должником очень убедительно, что ты же брал в долг? Брал. Так теперь нужно отдать. И настолько убедительно поговорить, что должник согласится что да, надо таки отдавать, и отдаст. Без всякого суда, сам, добровольно. Так что засунь себе свою исковую давность в зад. Будешь звонить 102? И что? Кредитор объяснит полицаям что ты должен денег и не отдаешь. И что, полицаи станут на твою сторону? Нунуну, ты точно в этом уверен?
показать весь комментарий
27.05.2020 08:55 Ответить
КАК это "убедительно" ? А? Можно вообще забить на разговоры и ВСЕ.
НИХЕРА эти КАЛлекторы не сделают. НИХЕРА. Быдлоту могут подогнать, да.
показать весь комментарий
30.05.2020 05:28 Ответить
Убедительно - это значит так, чтобы человек понял свою неправоту. Если же ты упоротый скот который берет деньги а потом просто тупо не желает отдавать , типа «не хочу и не отдам» тогда паяльник в #опу самое то. Знаешь даже самые упоротые начинают понимать что долг платежом красен
показать весь комментарий
30.05.2020 11:02 Ответить
Умилил Рассмотрим на ПРИМЕРАХ. Человек кредит берет в банке (львиная доля) и реже во всяких беловтных конторках. Это такое. КТО виноват что ОНИ просрали исковую давность? НИКТО. Ах да эти мусорные кредиты продают КАЛекторам, которые ходят и гундосят. Паяльник говоришь? А на зону? А бандитизм ? У нас не ******** с АУЕ.
Более того в любой кредит забивается % мертвых кредитов.
Ну и последнее, отчего ваши бравые ребята-рЭмбо не выбивают долги с олигархов? А? Или простого рабочего закошмарить вы мОгЕте, а олигарха?
показать весь комментарий
02.06.2020 19:28 Ответить
И что? Если лох - бери кредит, потом в жёппе позудит(ректальный криптоанализатор)
я имею в виду шо типо бери и забей на выплату.
показать весь комментарий
27.05.2020 08:35 Ответить
Типовий виборець З@лупенського. Очевидно, приколюватися вже перехотілося. Захотілося тупо жрать. А нема.
показать весь комментарий
27.05.2020 07:57 Ответить
Підсос свинобаризі не зараховано. Не перелічені всі регалії Соєвого Миздобула: Томосоносний, БИзвізовий, Курсо-гривне-зміцнюючий
показать весь комментарий
27.05.2020 08:04 Ответить
птн пнх
показать весь комментарий
27.05.2020 08:05 Ответить
Ти звідки виліз, гельмінт соєвий? Написано було для шоколоданого анілінгера під ніком Ігор Київський. Чи ти перезбудився на перелічені вище "здобутки"? Чи похитнулись твої вологі мрії про Баригу на троні другийраз-водинтур?
показать весь комментарий
27.05.2020 08:20 Ответить
Моліться зєбільчики, шоб то був він.
показать весь комментарий
27.05.2020 08:31 Ответить
Вальцманоботам наказали молитися на соєвого божка? Інші методи обробки свідомості дурних виборців вже не працюють? То баригу-казнокрада виберуть, то блазня-малороса.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:38 Ответить
Але ж на меті мають Хла Капутельмана.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:43 Ответить
Передай своему отцу членососу чтоб он купил г@ндоны и раздал всем соседям, а то когда соседи чпокают твою мать дешевую бл@дь алкоголичку вон что получается - зеленая плесень Srakus Akvila
показать весь комментарий
27.05.2020 08:26 Ответить
ну вот - и кто тебе виноват шо ты сам написал бред(ну, типо нау.гад) и сам вскипишнулся то?
офигеть просто - пишешь провокационно, а потом - ко-ко-ко, зарэжу!!11(оно именно так выглядит то)
показать весь комментарий
27.05.2020 08:31 Ответить
Обожнюю спостерігати, як вальцмануті біснуються, їезсило плюються жовчю і недолуго намагаються натиснути на особисте. Тобі ж сказали - з'їж щиКАЛялну"олЭнку". А якщо гарно та якісно підлижеш соєве гузно - видадуть премію.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:48 Ответить
а если он аполитечен?
извинишься?
я бы за такие посты давал пре.дупреждение
вот зачем срач разводить, когда есть Путин, Ляшко, стебанов, Кличко и прочие веселые вещи?
показать весь комментарий
27.05.2020 08:30 Ответить
Извиниться? За что? Я предположил что это избиратель Зеленского, так как он дебильно выглядит, все логично. А ты извинишься за 13 (ТРИНАДЦАТЬ) открытых криминальных дел против Порошенко, по которым ЗА ГОД, НИЧЕГО не удалось зеленым дебилам сделать? А что вы вообще сделали ЗА ГОД? Все проср@ли?
показать весь комментарий
27.05.2020 08:46 Ответить
Поліцейські затримали в Харкові чоловіка, який збирався підпалити себе в ломбарді - Цензор.НЕТ 3562
показать весь комментарий
27.05.2020 08:57 Ответить
Боржник переплутав - спалювати треба не себе і не касу ломбарду демонстративно. А тихцем, вночі, знищувати ці zhid'івські "бюро добрих позик". Щоб працівники не постраждали, а обрізаний власник щоб отримав збитки.
показать весь комментарий
27.05.2020 08:00 Ответить
ну б*же, а кто кого заставляет туда идти?

Я вот открою ломбард - 10000 грн под 300% недельных - и найдутся дураки, которых потом я буду сажать на бутылку, так как = "а шо, уже отдавать надо?"(нет бл., через год)
показать весь комментарий
27.05.2020 08:28 Ответить
Це буде розцінено як найтяжчий теракт проти політичної системи.

Глава "Слуги народа" переписал на жену сеть ломбардов.



https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glava-slugi-naroda-perepisal-na-jenu-set-lombardov---tsjr



У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине.



https://biz.censor.net/video_news/3033995/u_semi_yulii_timoshenko_nashli_oformlennuyu_na_ofshor_set_lombardov_v_ukraine_video
показать весь комментарий
27.05.2020 09:01 Ответить
Ото ж бо і цікаво, а хто ж власник ломбарду?
показать весь комментарий
27.05.2020 09:15 Ответить
Погуглила, на вулиці Людвига Свободи є кілька різних ломбардів.
В Харкові вони можуть бути під Гепою.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:30 Ответить
Взагалі-то, яка різниця, явно не народне "достояніє".
показать весь комментарий
27.05.2020 10:17 Ответить
Спасітєлі нациї.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:51 Ответить
типовий порохобот
показать весь комментарий
27.05.2020 08:18 Ответить
типовий порохобот у тому сенсі, що істеричне тупе збочене і як завжди, далі слів чи демонстрації намірів нічого робити так і не збирався
показать весь комментарий
27.05.2020 08:23 Ответить
Это из разряда 20% психических,имеющихся в каждом народе.Вчерашние бега петрушки от ДБР сподвигнули несчастного харьковчанина на акцию отчаяния.Если всё в порядке с таможенными декларациями на картины ,чё скрываться от правоохоронцев?.Рыльце в пушку?
показать весь комментарий
27.05.2020 08:24 Ответить
Отсос зеленого гавна не защитан. Камент дебильного пид@рка. Соси дальше дефективное
показать весь комментарий
27.05.2020 08:28 Ответить
ммм, Зеля должен помочь мущинке(т.н. "пиар"), прямо как Эрдоган спас прыгуна-с-моста(тот специально под.жидал кортеж Султана а потом завопил: Щас как брошусь!!!11)
показать весь комментарий
27.05.2020 08:26 Ответить
цікава річ: з моста пригав - спасали, а себе-підпальщиа - затримують.
показать весь комментарий
27.05.2020 08:26 Ответить
так он мог поджечь здание - повезет если не посадят, так как на камерах звука нет, а ломбардистка может высрать что он угрожал взорвать Обаму или кого-то там еще типа антонПаращенка
показать весь комментарий
27.05.2020 08:49 Ответить
схоже, відчинені в період карантину ломбарди накосили бабла...
показать весь комментарий
27.05.2020 08:39 Ответить
довели народ до ручки а потом пресекают
показать весь комментарий
27.05.2020 10:33 Ответить
Тю, дурак. Зачем себя? Спалил бы ломбард, хозяина ломбарда, его машину, его дом и был бы герой! А так скажут, ну не дебил ли!
показать весь комментарий
27.05.2020 11:42 Ответить
В ломбарде Разумкова или Тимошенко?

Потому что это ж абсолютно разные по сути ломбарды.
показать весь комментарий
27.05.2020 13:20 Ответить
Стоило НЕМНОГО по-дешеветь бензину, вот такой сюрприз! А если по-дешевеет еще больше, начнутся Коктейли молотова!
показать весь комментарий
27.05.2020 19:39 Ответить
 
 