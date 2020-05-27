Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде. ФОТОрепортаж
Полицейские Харькова задержали мужчину, который едва не поджег себя в ломбарде. Злоумышленник зашел в помещение с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. В этот момент его остановили сотрудники полиции охраны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Так, по данным полиции, 26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация. Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны.
"Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в руках, - рассказал полицейский охраны Игорь Богуненко. - Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия".
Сообщиется, что 56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.
На место также выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела милиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.
Предварительно сотрудники Шевченковского отдела полиции выяснили, что три дня назад преступник приобрел в данном ломбарде мобильный телефон. 26 мая он решил его вернуть и пришел в учреждение. Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся и, разлив на себя, пол и кассовую зону горючую жидкость из канистры, которую принес с собой. Завершить задуманное ему помешали сотрудники Управления полиции охраны, оперативно прибывшие на место срабатывания тревожной сигнализации.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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В зависимости от этого по гражданскому или хохяйственному кодексу, исчисляется срок исковой давности. Свыше этого срока, требовать возврата долга конечно можно, но нереально (только если должник сам решит вернуть), суд же не примет такой иск в связи с истечением срока исковой давности!!!
ВСЕ.
тов. Петров взял бутылку у тов. Бобровой и не всунул(в карман денег ей).
я тоже могу взять триллион у Ахметки и скрыться на 3 года. отл. бизнесок, не находите?)
НИХЕРА эти КАЛлекторы не сделают. НИХЕРА. Быдлоту могут подогнать, да.
Более того в любой кредит забивается % мертвых кредитов.
Ну и последнее, отчего ваши бравые ребята-рЭмбо не выбивают долги с олигархов? А? Или простого рабочего закошмарить вы мОгЕте, а олигарха?
я имею в виду шо типо бери и забей на выплату.
офигеть просто - пишешь провокационно, а потом - ко-ко-ко, зарэжу!!11(оно именно так выглядит то)
извинишься?
я бы за такие посты давал пре.дупреждение
вот зачем срач разводить, когда есть Путин, Ляшко, стебанов, Кличко и прочие веселые вещи?
Я вот открою ломбард - 10000 грн под 300% недельных - и найдутся дураки, которых потом я буду сажать на бутылку, так как = "а шо, уже отдавать надо?"(нет бл., через год)
Глава "Слуги народа" переписал на жену сеть ломбардов.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glava-slugi-naroda-perepisal-na-jenu-set-lombardov---tsjr
У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине.
https://biz.censor.net/video_news/3033995/u_semi_yulii_timoshenko_nashli_oformlennuyu_na_ofshor_set_lombardov_v_ukraine_video
В Харкові вони можуть бути під Гепою.
Потому что это ж абсолютно разные по сути ломбарды.