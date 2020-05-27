Автомобиль столкнулся с автокраном на Ивано-Франковщине: пострадали три человека, в том числе двое подростков, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Ивано-Франковской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором автомобиль столкнулся с автокраном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

26 мая в 9:30 в Микуличине на улице Грушевского произошло ДТП с участием автомобиля "Fiat Doblo" и грузового автокрана "МАЗ".

Как предварительно установлено правоохранителями, 36-летний житель пгт. Ворохта, управляя автомобилем "Fiat Doblo", двигаясь в сторону г. Яремче, на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым краном "МАЗ" под управлением 47-летнего жителя Надвирнянского района.

В результате аварии пассажиры автомобиля 33, 15 и 13 лет, жители с. Ворохта, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.

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Оба водителя - трезвые.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.



Фото: сайт Нацполиции