РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12528 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
3 400 5

Автомобиль столкнулся с автокраном на Ивано-Франковщине: пострадали три человека, в том числе двое подростков, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Ивано-Франковской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором автомобиль столкнулся с автокраном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

26 мая в 9:30 в Микуличине на улице Грушевского произошло ДТП с участием автомобиля "Fiat Doblo" и грузового автокрана "МАЗ".

Как предварительно установлено правоохранителями, 36-летний житель пгт. Ворохта, управляя автомобилем "Fiat Doblo", двигаясь в сторону г. Яремче, на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым краном "МАЗ" под управлением 47-летнего жителя Надвирнянского района.

Автомобиль столкнулся с автокраном на Ивано-Франковщине: пострадали три человека, в том числе двое подростков, - полиция 01

В результате аварии пассажиры автомобиля 33, 15 и 13 лет, жители с. Ворохта, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате ДТП на Хмельнитчине один человек погиб, четверо травмированы, 10-летняя девочка в коме, - полиция. ФОТО

Оба водителя - трезвые.

Автомобиль столкнулся с автокраном на Ивано-Франковщине: пострадали три человека, в том числе двое подростков, - полиция 02

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Автомобиль столкнулся с автокраном на Ивано-Франковщине: пострадали три человека, в том числе двое подростков, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

ДТП (7673) Нацполиция (16463) Ивано-Франковская область (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грузовой автокран. А покажите другой автокран, негрузовой.
показать весь комментарий
27.05.2020 12:39 Ответить
На, держи:
Автомобіль зіткнувся з автокраном на Івано-Франківщині: постраждали три людини, зокрема двоє підлітків, - поліція - Цензор.НЕТ 755
показать весь комментарий
27.05.2020 14:07 Ответить
Цо пан сам склепав?
показать весь комментарий
27.05.2020 23:32 Ответить
З'ясувалося, що 36-літній долбо, керуючи автомобилем "Fiat Doblo" ....
показать весь комментарий
27.05.2020 12:53 Ответить
больше фильтров шоб глаза лопнули
показать весь комментарий
27.05.2020 13:33 Ответить
 
 