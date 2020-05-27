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Воин 28-й ОМБр Виталий Лимборский погиб 26 мая в зоне ООС. ФОТО

Вчера, 26 мая, в 19.45 в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения погиб 24-летний Виталий Лимборский, младший сержант, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 28-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С сожалением сообщаем о безвозвратной потере.

Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года.

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Вот цитата Виталия из интервью пресс-службе оперативного командования "Юг":

"- То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом открыло новые горизонты в моей самосовершенствовании - говорит Виталий - и родные гордятся мной, особенно мама, а для младшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания".

Вечная память погибшему. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Виталия.

Никогда не простим. Отомстим. ", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Воин 28-й ОМБр Виталий Лимборский погиб 26 мая в зоне ООС 01
Воин 28-й ОМБр Виталий Лимборский погиб 26 мая в зоне ООС 02

Автор: 

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