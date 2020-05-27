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"Укрпочта" вводит в оборот марку "Передовая", посвященную военным и борцам с COVID-19. ФОТО

"Укрпочта" с 29 мая введет в обращение почтовую марку "Передовая". Ее выпуск посвящен тысячам медиков и военных.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Во время пандемии Украина оказалась в сложнейшей ситуации. Ведь рядом с борьбой за здоровье и жизнь людей, продолжается война за независимость и территориальную целостность Украины. Страну одновременно пронизывают две войны: одна из них - на Востоке Украины, а вторая - с COVID-19. Эта марка - знак благодарности тысячам медиков и военных, а в их героических образах и представителям других профессий - пожарным, водителям, продавцам, почтальонам и многим другим - за преданность, смелость и профессионализм", - говорится в сообщении

Для эскиза почтовой марки использовали работу харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова "Передовая".

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Тираж почтовой марки - 140 000 экземпляров, стоимость - 9 грн. К почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлен штемпель спецпогашения.

Церемония спецгашение почтовой марки проудет 29 мая у центрального входа в главное отделение почтовой связи Киева. В мероприятии примут участие ветераны АТО/ООС, медики, министр инфраструктуры Владислав Криклий и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Укрпочта вводит в оборот марку Передовая, посвященную военным и борцам с COVID-19 01
Укрпочта вводит в оборот марку Передовая, посвященную военным и борцам с COVID-19 02

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Автор: 

карантин (16729) Укрпочта (310) борьба (135) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А мне понравился визуальный образ. Украинский Сокол разбивает одновременно и Войну, и Вирус-РУС.
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27.05.2020 19:10
+4
Лайк, однозначно.
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27.05.2020 19:08
+4
Якщо ви хочете допомогти військовим чи медикам,зробіть їм нормальний соціальний захист.А це все просто лицемірство.
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27.05.2020 19:10
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Посылка из Киева в Одесскую область полтора месяца! Они ее что плять, пешком несут? С Марса и то быстрее бы было!
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27.05.2020 19:03 Ответить
они марки рисуют вместо доставки
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27.05.2020 19:05 Ответить
Теж саме з Чехії..))
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27.05.2020 19:05 Ответить
о б*же, еле верю.
но если реально, о это жесть.
хотя - верю, бывало и не такое.
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27.05.2020 19:11 Ответить
Козёл ты, Борис!
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27.05.2020 22:46 Ответить
зачём?
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28.05.2020 08:46 Ответить
Рехформа 145!!
👍
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27.05.2020 19:04 Ответить
Зрада!!!!!
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27.05.2020 22:47 Ответить
Якою дурістю люди би тільки не займалися.В нас зовсім не така ситуація,як наприклад в Італії.
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27.05.2020 19:05 Ответить
да в италии медецина вообще устроила геноцид стариков) это марка для медиков, что хоть пожалели народ)
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27.05.2020 19:08 Ответить
идея банальная но хоть есть, а исполнение фуфло
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27.05.2020 19:06 Ответить
А мне понравился визуальный образ. Украинский Сокол разбивает одновременно и Войну, и Вирус-РУС.
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27.05.2020 19:10 Ответить
а, ну да, только мона щас устроить срач за тризуб и за то шо сокол вроде(ну, так скажут) падальщик - падант и кушает мол.
так шо не знаю - можно было бы танка какого-то поставить(Булат, Оплот + красный хресток), а не стандартный штандарт...
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27.05.2020 19:16 Ответить
Пикирующий сокол охотится только за живой добычей, по определению. На мертвую тушу пикировать не нужно.
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27.05.2020 21:52 Ответить
а кстати жаль шо у зайцев заячья натура, иначе они бы соколам и пьяному быдлу с винтарями, показали что значит страх.
ну, я за справедливость и всегда рад когда пьяного дебила с винтовкой кто-то скушал
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28.05.2020 08:49 Ответить
* заячья натура - и маленькие когти с такими же клыками, то есть
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28.05.2020 08:50 Ответить
Лайк, однозначно.
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27.05.2020 19:08 Ответить
Якщо ви хочете допомогти військовим чи медикам,зробіть їм нормальний соціальний захист.А це все просто лицемірство.
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27.05.2020 19:10 Ответить
Ну так необхідно дати на храми більше, вони за нас моляться. он, отця Павла-Мерседеса біс не взяв(погребував), а це означає шо молитва - самий крєпчий шлях загинути вилікуватись від вірусу))))
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27.05.2020 19:18 Ответить
XENOmorpf, художники і поліграфісти зробили цікаву роботу, а Ви іх сваритe за тe, що вони мeдикам нe допомагають！
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27.05.2020 20:52 Ответить
https://censor.net/ua/user/467928 Ну подібні картинки закордоном є.Це точно не оригінальність.А лікарі в сьогоднішній ситуації,не рівняються з військовими.
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27.05.2020 21:00 Ответить
так борцу медаль нада. И зе-пианист там светился.
"Укрпошта" вводить в обіг марку "Передова", присвячену військовим і борцям з COVID-19 - Цензор.НЕТ 4581
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27.05.2020 19:16 Ответить
покупать данную марку не буду , и всех знакомых отговорю
ставить в один ряд войну и вирус ( выдуманный главрачем ) нельзя
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27.05.2020 21:07 Ответить
 
 