"Укрпочта" вводит в оборот марку "Передовая", посвященную военным и борцам с COVID-19. ФОТО
"Укрпочта" с 29 мая введет в обращение почтовую марку "Передовая". Ее выпуск посвящен тысячам медиков и военных.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Во время пандемии Украина оказалась в сложнейшей ситуации. Ведь рядом с борьбой за здоровье и жизнь людей, продолжается война за независимость и территориальную целостность Украины. Страну одновременно пронизывают две войны: одна из них - на Востоке Украины, а вторая - с COVID-19. Эта марка - знак благодарности тысячам медиков и военных, а в их героических образах и представителям других профессий - пожарным, водителям, продавцам, почтальонам и многим другим - за преданность, смелость и профессионализм", - говорится в сообщении
Для эскиза почтовой марки использовали работу харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова "Передовая".
Тираж почтовой марки - 140 000 экземпляров, стоимость - 9 грн. К почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлен штемпель спецпогашения.
Церемония спецгашение почтовой марки проудет 29 мая у центрального входа в главное отделение почтовой связи Киева. В мероприятии примут участие ветераны АТО/ООС, медики, министр инфраструктуры Владислав Криклий и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
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но если реально, о это жесть.
хотя - верю, бывало и не такое.
👍
так шо не знаю - можно было бы танка какого-то поставить(Булат, Оплот + красный хресток), а не стандартный штандарт...
ну, я за справедливость и всегда рад когда пьяного дебила с винтовкой кто-то скушал
загинутивилікуватись від вірусу))))
ставить в один ряд войну и вирус ( выдуманный главрачем ) нельзя