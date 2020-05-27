"Укрпочта" вводит в оборот марку "Передовая", посвященную военным и борцам с COVID-19. ФОТО

"Укрпочта" с 29 мая введет в обращение почтовую марку "Передовая". Ее выпуск посвящен тысячам медиков и военных.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Во время пандемии Украина оказалась в сложнейшей ситуации. Ведь рядом с борьбой за здоровье и жизнь людей, продолжается война за независимость и территориальную целостность Украины. Страну одновременно пронизывают две войны: одна из них - на Востоке Украины, а вторая - с COVID-19. Эта марка - знак благодарности тысячам медиков и военных, а в их героических образах и представителям других профессий - пожарным, водителям, продавцам, почтальонам и многим другим - за преданность, смелость и профессионализм", - говорится в сообщении

Для эскиза почтовой марки использовали работу харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова "Передовая".

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Тираж почтовой марки - 140 000 экземпляров, стоимость - 9 грн. К почтовой марке выпущен конверт "Первый день" и изготовлен штемпель спецпогашения.

Церемония спецгашение почтовой марки проудет 29 мая у центрального входа в главное отделение почтовой связи Киева. В мероприятии примут участие ветераны АТО/ООС, медики, министр инфраструктуры Владислав Криклий и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.





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